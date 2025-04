Thông xe kỹ thuật hơn 18 km cao tốc Bến Lức - Long Thành

Sáng 19/4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, từ nút giao Quốc lộ 1 (Km3+420) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850).

Theo đại diện VEC, đoạn cao tốc hơn 18km vừa được thông xe kỹ thuật này là một trong các điểm cầu trực tuyến chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện dự án cao tốc trọng điểm quốc gia.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do VEC làm chủ đầu tư thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, tổng chiều dài 57,8km, đi qua ba địa phương là Long An (2,7km), TP.HCM (26,4km) và Đồng Nai (28,7km). Tổng mức đầu tư của dự án là 29.587 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay JICA, ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn do VEC thu xếp.

Đoạn đường dài hơn 18 km thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa được thông xe kỹ thuật. Ảnh: D.B

Đoạn tuyến vừa thông xe có chiều dài hơn 18km, nằm trong tổng chiều dài hơn 21km của đoạn phía Tây dự án, từ nút giao TP.HCM - Trung Lương (Km0+600) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850), đi qua huyện Bến Lức và Cần Giuộc (Long An), huyện Bình Chánh và Nhà Bè (TP.HCM).

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc loại A (TCVN 5729-1997), với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Việc thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này sẽ giúp đồng bộ hóa với đoạn tuyến đầu đã khai thác tạm, tạo thành trục giao thông liên tục dài hơn 21km phía Tây tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồng thời, giúp giảm tải cho khu vực cửa ngõ TP.HCM, kết nối hiệu quả Long An, TP.HCM và đặc biệt là khu vực miền Tây với cụm cảng Hiệp Phước, tài xế không còn phải đi xuyên qua nội thành.å

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, VEC đã đưa vào khai thác tạm thời hai đoạn tuyến, gồm đoạn từ nút giao TP.HCM - Trung Lương (Km0+600) đến Quốc lộ 1 (Km3+420) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến Quốc lộ 51 (Km57+581), góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng lưu thông và hỗ trợ phát triển kinh tế các vùng liên quan.

Tính đến nay, gần 30km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được đưa vào khai thác. Đây là tiền đề quan trọng để VEC tiếp tục nỗ lực hoàn thiện toàn tuyến dài 57,8km vào năm 2026.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối huyện Bến Lức (Long An) với huyện Long Thành (Đồng Nai). Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ giúp giao thông giữa các tỉnh Tây và Đông Nam Bộ thuận lợi hơn mà không cần đi qua trung tâm TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, du lịch cho Đồng Nai, Long An và TP.HCM.