"Thủ phủ công nghiệp" phía Bắc sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2

Phương Thảo Chủ nhật, ngày 10/08/2025 06:09 GMT+7
Bắc Ninh sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2, bổ sung nguồn cung lớn cho người dân, cùng loạt dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang đồng loạt triển khai.
Bắc Ninh mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, việc mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung lớn phục vụ nhu cầu cho người dân thời điểm hiện tại.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư, đã được cấp giấy phép xây dựng và đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 1 ha, gồm hai khối nhà cao tầng.

Trong đó, có một tòa nhà ở xã hội 12 tầng với khoảng 467 căn hộ, và một tòa nhà ở thương mại 15 tầng với khoảng 150 căn hộ, đi kèm 1 tầng hầm.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự án gần 5,2 ha, bao gồm đầy đủ tiện ích như không gian sinh hoạt cộng đồng, tầng hầm để xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cảnh quan cây xanh, đường nội bộ… đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đi kèm.

Dự kiến, thời điểm khởi công là ngày 30/6/2025 và hoàn thành vào quý 4/2026.

Mức giá bán dự kiến cho căn hộ nhà ở xã hội là hơn 17 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì), còn giá thuê chỉ từ 114.350 đồng/m2/tháng. Trong tổng số 617 căn hộ, dự kiến có 374 căn hộ để bán; 93 căn hộ cho thuê; 150 căn hộ thương mại

Chủ đầu tư dự kiến mở nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê căn hộ từ tháng 11/2025, vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Việc tiếp nhận sẽ kết thúc vào tháng 12/2025.

Hàng trăm căn nhà xã hội tại Bắc Ninh dự kiến 17 triệu đồng/m2. Ảnh: AI

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa đồng loạt công bố công khai 5 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn trên địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng.

Trong đó, có dự án khu nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang), được triển khai trên diện tích 1,45 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng;

Dự án khu nhà ở xã hội quy mô hơn 4,8 ha tại phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ với tổng mức đầu tư 2.013 tỷ đồng;

Dự án nhà ở xã hội khác với quy mô hơn 4,45 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.069 tỷ đồng tại phường Nam Sơn;

Dự án nhà ở xã hội được quy hoạch trên quỹ đất 20% trong khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du (nay là xã Tiên Du) với diện tích 0,31 ha, trị giá 177 tỷ đồng;

Dự án nhà ở xã hội 0,55 ha với tổng vốn gần 564 tỷ đồng tại phường Đại Phúc.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông báo hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh chuẩn bị mở bán từ 16,8 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 470 triệu đồng.

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Sở Xây dựng cho biết trước khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh này đã hoàn thành 7.020 căn trong giai đoạn 2021-2024.

Đến nay, 15 dự án đang xây dựng với 10.500 căn hộ và 23 dự án chuẩn bị đầu tư, cung cấp 49.500 căn.

Đây cũng là tỉnh có chỉ tiêu xây nhà xã hội cao hàng đầu cả nước năm nay, vượt 10.000 căn.

