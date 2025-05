Thứ quả đặc sản của tỉnh Hải Dương chín đỏ, nông dân hái bán giá 100.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hải Dương, năm 2025, Hải Dương có 8.800 ha trồng vải, tập trung chủ yếu tại huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh.

Trong đó, vải thu hoạch sớm có diện tích khoảng 2.850 ha (chiếm 32,4%); vải thiều thu hoạch chính vụ là 5.850 ha (chiếm 67,6%).

Đáng chú ý, phần lớn diện tích vải của Hải Dương đều được sản xuất theo quy trình an toàn, với 12 vùng đã được chứng nhận GlobalGAP và 56 vùng đạt chứng nhận VietGAP. Tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 60.000 tấn.

Năm nay, lịch thu hoạch vải tại Hải Dương dự kiến diễn ra tập trung: vải thu hoạch sớm sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 25/5 đến đầu tháng 6 và vải thiều chính vụ sẽ được thu hoạch vào nửa cuối tháng 6.

Để tạo thuận lợi tối đa cho bà con nông dân trong khâu thu hoạch, cũng như chuẩn bị cho công tác tiêu thụ và xuất khẩu, Sở NN&MT tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương kiểm tra và giám sát công tác chăm sóc, sản xuất vải tại Thanh Hà. Ảnh: PV

Bà con nông dân huyện Thanh Hà đang thu hoạch vải u trứng trắng. Ảnh: Thu Thuỷ

Vải sớm Thanh Hà tập trung nhiều tại xã Thanh Quang, theo nhiều người trồng vải tại đây chất lượng quả vải đang ngày càng được nâng cao. Không chỉ sản lượng tăng, chất lượng quả năm nay cũng to đều, mẫu mã đẹp, cùi dày, vị ngọt đậm.

Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, chỉ khoảng 1 tuần nữa các vườn trồng vải sớm sẽ chín rộ. Năm nay, do thời tiết vải chín muộn hơn so với năm ngoái nên việc thu hoạch cũng sẽ kéo dài hơn so với năm ngoái khoảng 15 ngày.

Gia đình chị Hoa trồng trên 100 gốc vải, năm nay mẫu mã quả vải sớm cũng đẹp hơn mọi năm. Ngay từ đầu vụ, chị Hoa cùng các hộ dân đã được tập huấn đầy đủ kỹ thuật theo chuẩn VietGAP, từ cách dùng thuốc an toàn đến cách ghi nhật ký chăm sóc. Việc này giúp quả vải của Thanh Hà khẳng định được chất lượng an toàn, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường nước ngoài tốt hơn.

“Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã khuyến cáo người dân chúng tôi thu hoạch vải đúng độ chín để duy trì chất lượng cao nhất. Vậy nên chúng tôi sẽ chờ đến ngày lễ mở vườn mới thu hoạch”, chị Hoa cho biết.

Thương lái đến tận vườn thu mua vải sớm. Ảnh: Thu Thuỷ

Cũng theo các hộ trồng vải tại Thanh Hà, giá quả vải năm nay cũng đa dạng, tuỳ thuộc vào giống quả vải cũng như mẫu mã, chất lượng. Trung bình vải sớm sẽ có giá từ 65.000 đồng/kg trở lên. Riêng quả vải u trứng trắng có nơi bán tới 100.000 đồng/kg, vải u gai giá bán chỉ bằng 1/3 giá vải u trứng trắng.

Chia sẻ câu chuyện với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hùng, người xã Thanh Quang cho rằng, quả vải u trứng trắng là một trong những giống vải thiều đặc sản của Hải Dương đã bắt đầu được thu hoạch từ một số vườn tại huyện Thanh Hà. Đây là giống vải có chất lượng vượt trội, và đặc biệt là có thời gian thu hoạch sớm nhất. Do sản lượng không nhiều, vải u trứng trắng luôn có giá bán cao hơn so với vải chính vụ.

Ông Phạm Đức Lộc, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Dương cho biết, điểm nổi bật năm nay là phần lớn diện tích vải được trồng theo quy trình an toàn. Hiện, toàn tỉnh có 12 vùng đạt chuẩn GlobalGAP, 56 vùng đạt VietGAP, với tổng diện tích 721 ha. Tỉnh cũng đã được cấp 198 mã số vùng trồng, 16 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu – đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, EU...

Đến thời điểm này, vải Thanh Hà đã chín lác đác nhiều nơi, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cùng với cơ quan chuyên môn ở địa phương tăng cường công tác hướng dẫn bà con thực hiện, áp dụng theo đúng các quy trình sản xuất an toàn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, xuất khẩu, tỉnh Hải Dương kỳ vọng vải thiều năm nay tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế – không chỉ là trái ngon vùng nhiệt đới, mà còn là nông sản đặc trưng mang giá trị thương hiệu bền vững.