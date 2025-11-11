Bà Nguyễn Thị Ngân (xã Khánh Vĩnh-1 xã mới của tỉnh Khánh Hòa, một đầu mối thu mua nho rừng) cho biết, nho rừng không ra quanh năm mà mùa vụ bắt đầu từ khoảng tháng 8 đến tháng 11 âm lịch hàng năm.

Cây nho rừng thường mọc trong các cánh rừng sâu, rất sai trái và quả có vị chua khi chín có màu tím thẫm, quả chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay.

Khi thu hoạch nho rừng về bà con đem bán để kiếm thêm thu nhập và cây nho rừng là loại cây chủ yếu mọc quanh các đồi núi.

Bà Nguyễn Thị Ngân cho biết thêm, khi mùa mưa bắt đầu lắng xuống, người dân tộc thiểu số Khánh Vĩnh lại rủ nhau vào rừng sâu, nương rẫy để tìm hái loại quả dại mang giá trị kinh tế này để bán kiếm thêm thu nhập. Hiện tại gia đình bà đang thu mua với giá từ 18.000 - 20.000 đồng/kg (tùy theo loại).

Nho rừng ở Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa sau khi thu mua của người dân chủ cơ sở thực hiện nhiều công đoạn xử lý và sau đó chế biến mới cung cấp cho khách hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngân, sản phẩm nho rừng sau khi thu hoạch chủ yếu được sơ chế để ngâm ủ thành rượu, mật nho, trở thành đặc sản được nhiều khách hàng thành phố ưa chuộng. Một số hộ gia đình còn mạnh dạn đầu tư vào quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu, từ đó nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra cho thứ "lộc rừng" quý giá này.

Nho rừng có màu tím rất đẹp, hiện tại đang thu mua với giá từ 18.000 - 20.000 đồng/kg (tùy theo loại).

Bà Mấu Thị Lệ (xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cho biết:"Hàng năm cứ đến mùa là tôi cùng chồng vào rừng tìm quả nho rừng, so với các năm trước năm nay nho rừng có muộn hơn. Nho rừng mọc hoang dại, thường bám vào rừng, bụi cây hay nương rẫy trồng keo, đặc biệt là những khu vực gần bờ suối có độ ẩm cao".

Những quả nho rừng được lựa chọn kỹ đang chuẩn bị qua công đoạn chế biến để tạo ra rượu nho cung cấp cho khách hàng.

Bà Mấu Thị Lệ chia sẻ, người hái nho rừng phải đi từ lúc sáng sớm. Mỗi chuyến đi, người dân có kinh nghiệm có thể thu về 6-7kg nho nếu gặp cây sai quả, còn không thì cũng được 3-4kg. Với mức giá thu mua dao động từ 18.000 đến 20.000 đồng/kg (tùy thời điểm) nho rừng mang lại một khoản thu nhập khiêm tốn nhưng ý nghĩa cho bà con miền núi, giúp trang trải cuộc sống.