Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Nhà nông
Thứ ba, ngày 11/11/2025 13:43 GMT+7

Vụ lúa tới đây, Cuba sẽ trồng mấy trăm nghìn héc ta, trồng lúa ở bao nhiêu tỉnh?

+ aA -
Việt Hùng Thứ ba, ngày 11/11/2025 13:43 GMT+7
Chính phủ Cuba đã đặt mục tiêu trồng lúa với tổng diện tích 200.000 ha vào năm tới-vụ lúa năm 2026, với một chương trình canh tác lúa bao phủ 133 huyện của 14 tỉnh, với sự tham gia của 23.000 nhà sản xuất và nông dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Ruốc chân dài-sản vật có cái tên lạ lùng ở biển Quảng Ninh thực ra là con gì vậy?

Chủ tịch Tập đoàn nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, Orlando Linares Morel, cho biết chương trình trồng lúa sẽ được triển khai sớm nhất vào tháng 11/2025, khi nguồn nước tưới tiêu ở quốc gia Nam Mỹ này được đảm bảo.

Các công ty lớn và các trung tâm chuyên ngành tại các tỉnh Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey và Granma sẽ chịu trách nhiệm trồng 100.000 ha lúa chuyên canh, trong khi phần diện tích lúa còn lại sẽ được trồng loại lúa phổ biến.

Chương trình quốc gia về trồng lúa của Cuba hoan nghênh sự tham gia của mọi thành phần kinh tế cả cho mục đích tiêu dùng cá nhân lẫn mục đích đóng góp cho ngành và cân đối ngân sách quốc gia.

Trời tối, vô khu rừng này ở Đồng Nai, bật đèn pin loang loáng thấy loài thú mắt sáng như phát lân tinh, cả làng tò mò?

Một cánh đồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio, nằm trong chương trình trồng lúa ở Cuba. Vụ lúa năm 2026, Việt Nam tiếp tục là quốc gia cung cấp một phần lúa giống Việt Nam dùng để gieo trồng ở Cuba. Ảnh: Việt Hùng-PV TTXVN tại Cuba.

Dòng sông nào ở Việt Nam nước chảy ngược, dân câu cá khổng lồ to như con bê, 50 năm sau vẫn thấy "sướng trong người"?

Ngoài việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, việc trồng trọt nói chung, trồng lúa ở Cuba nói riêng sẽ được hỗ trợ bằng hạt giống, lúa giống quốc gia, trong khi phía Việt Nam, đơn vị tham gia chương trình trồng lúa, sẽ đóng góp hạt lúa giống của riêng mình.

Bên cạnh đó, chính phủ Cuba cũng sẽ tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia chương trình trồng lúa quốc tiếp cận nguồn ngoại tệ để mua các trang thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất như lốp xe, phụ tùng, linh kiện và phụ kiện cho máy kéo, máy gặt, đầu vào công nghiệp và các nguồn lực khác.

Theo mục tiêu đề ra, Cuba sẽ sản xuất được 600.000 tấn gạo vào năm 2030, đáp ứng được 86% nhu cầu tiêu thụ trong toàn quốc. Hiện tại, Cuba phải nhập khẩu khoảng 350.000 tấn gạo mỗi năm.

Đây, loại lá cây rừng dính tí hơi ẩm tốt um, bẻ vô số, ở Tây Ninh bán làm đặc sản, nhà hàng "cất tất"
Theo: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Tham khảo thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm kể về cuộc gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, bàn chuyện phát triển nông nghiệp

Tổng Bí thư Tô Lâm kể về cuộc gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, bàn chuyện phát triển nông nghiệp

Trồng lúa ở Cuba, hiệu quả hợp tác kỹ thuật sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba, bộ trưởng khen gạo thơm ngon

Trồng lúa ở Cuba, hiệu quả hợp tác kỹ thuật sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba, bộ trưởng khen gạo thơm ngon

Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu 'Hạt giống hạnh phúc'

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vừa ký với Việt Nam, quốc gia phải nhập khẩu tới 90% lương thực lại ký tiếp một thỏa thuận về lúa gạo với Thái Lan

Singapore, nước phải nhập khẩu tới 90% nhu cầu lương thực vừa ký một thỏa thuận về lúa gạo với Thái Lan, trước đó, Singapore cũng đã ký với Việt Nam một bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Singapore.

Philippines, Indonesia đồng loạt thay đổi các chính sách về lúa gạo, xuất khẩu gạo của Việt Nam tác động thế nào?

Nhà nông
Philippines, Indonesia đồng loạt thay đổi các chính sách về lúa gạo, xuất khẩu gạo của Việt Nam tác động thế nào?

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ "la liệt", liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?

Nhà nông
Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ 'la liệt', liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?

Vì sao dân câu cá khoái lên cái hồ nước nhân tạo lớn nhất Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) săn cá ngon, cá lạ?

Nhà nông
Vì sao dân câu cá khoái lên cái hồ nước nhân tạo lớn nhất Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) săn cá ngon, cá lạ?

Đọc thêm

Dòng sông nào ở Việt Nam nước chảy ngược, dân câu cá khổng lồ to như con bê, 50 năm sau vẫn thấy 'sướng trong người'?
Nhà nông

Dòng sông nào ở Việt Nam nước chảy ngược, dân câu cá khổng lồ to như con bê, 50 năm sau vẫn thấy "sướng trong người"?

Nhà nông

Thời trai tráng, già Y Tal Niê, ở Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là một thợ săn cá, câu cá lăng đuôi đỏ-loài cá khổng lồ nổi tiếng trên con sông chảy ngược-dòng sông Sêrêpôk. Già thuộc lòng từng khúc sông và đặc tính từng con cá lăng khổng lồ, đã từng bắt được cá lăng đuôi đỏ to bằng con bê. Đến giờ già vẫn còn cảm thấy “sướng trong người” khi kể lại chuyện bắt con cá khổng lồ gần 50 năm trước.

Ghé Hưng Yên thưởng thức đặc sản bún bung hoa chuối đậm vị hương quê
Gia đình

Ghé Hưng Yên thưởng thức đặc sản bún bung hoa chuối đậm vị hương quê

Gia đình

Bún bung hoa chuối là món ăn dân dã có nguồn gốc từ tỉnh Thái Bình (cũ), đây được coi là một trong những đặc sản ẩm thực của tỉnh, thơm ngon, độc đáo.

Đại biểu Quốc hội nêu việc viên chức loay hoay kiếm sống, băn khoăn giữa 'đi hay ở' sau sắp xếp bộ máy
Tin tức

Đại biểu Quốc hội nêu việc viên chức loay hoay kiếm sống, băn khoăn giữa "đi hay ở" sau sắp xếp bộ máy

Tin tức

Đại biểu Quốc hội nêu thực tế sau khi sắp xếp lại bộ máy, nhiệm vụ của công chức, viên chức tăng lên đáng kể, nhiều nơi quá tải nhưng lương không tăng tương xứng. Điều này buộc họ phải đứng trước lựa chọn "giữa việc đi hay ở" tại nơi công tác đã gắn bó lâu dài.

Đang xử lý quả bom nặng khoảng 80 – 90kg được phát hiện tại khu vực suối Tân Lai tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Đang xử lý quả bom nặng khoảng 80 – 90kg được phát hiện tại khu vực suối Tân Lai tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 13/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương xử lý 1 quả bom còn sót sau chiến tranh được người dân phát hiện tại khu vực suối Tân Lai.

Hệ số lương đặc thù của nhà giáo: Vì sao bất hợp lý, Bộ Nội vụ không đồng tình?
Xã hội

Hệ số lương đặc thù của nhà giáo: Vì sao bất hợp lý, Bộ Nội vụ không đồng tình?

Xã hội

Theo Bộ Nội vụ, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp của nhà giáo thực tế đã cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay. Bộ Nội vụ cho rằng, việc quy định hệ số lương đặc thù với nhà giáo là không có cơ sở pháp lý. Chuyên gia cũng đồng tình và cho biết không nên tạo sự bất hợp lý mới thông qua việc đề xuất tăng hệ số lương đặc thù cho nhà giáo.

Khởi tố vụ án liên quan đến hồ nước bị vỡ trên núi làm chết người trong đêm ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Khởi tố vụ án liên quan đến hồ nước bị vỡ trên núi làm chết người trong đêm ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 13/11, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vỡ hồ nước trong đêm khiến bé gái tử vong, tài sản hoa màu người dân bị thiệt hại ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng.

G7 ra tuyên bố khẩn cấp về Ukraine
Thế giới

G7 ra tuyên bố khẩn cấp về Ukraine

Thế giới

Các bộ trưởng ngoại giao G7 hôm thứ Tư đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và cảnh báo về cuộc khủng hoảng leo thang ở Sudan, khi họ kết thúc cuộc họp tại Canada.

'Ngay cả Pep Guardiola cũng bó tay với U22 Trung Quốc'
Thể thao

"Ngay cả Pep Guardiola cũng bó tay với U22 Trung Quốc"

Thể thao

Giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra chán nản sau thất bại của đội U22 nước này trước U22 Việt Nam ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế Panda Cup.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân mừng sinh nhật thứ 28 của con trai là Phó giám đốc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân mừng sinh nhật thứ 28 của con trai là Phó giám đốc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương đến con trai Khôi Nguyên - là Phó giám đốc Phó giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân - trên trang cá nhân.

Giá vàng hôm nay (13/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt 'leo thang'
Thị trường

Giá vàng hôm nay (13/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt "leo thang"

Thị trường

Giá vàng hôm nay 13/11, cả vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh sau khi "hạ nhiệt" ở phiên trước đó. Giá vàng thế giới cũng tiếp đà tăng lên lại mức 4.200 USD/ounce.

Diễn đàn Thời khắc Việt 2025: Phát huy sức mạnh mềm để phát triển quốc gia là nhiệm vụ cấp bách
Chuyển động Sài Gòn

Diễn đàn Thời khắc Việt 2025: Phát huy sức mạnh mềm để phát triển quốc gia là nhiệm vụ cấp bách

Chuyển động Sài Gòn

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, Việt Nam không chỉ là tên của một cuộc chiến mà chất chứa khát vọng vươn lên và phát triển, vì phát triển và hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ 'siêu dự án' sân bay quốc tế Long Thành, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ 'siêu dự án' sân bay quốc tế Long Thành, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025

Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành. Công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia này đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025.

Quảng Ngãi hợp sức gỡ khó, tăng tốc thi công đưa dự án cao tốc Bắc-Nam về đích đúng hạn định
Kinh tế

Quảng Ngãi hợp sức gỡ khó, tăng tốc thi công đưa dự án cao tốc Bắc-Nam về đích đúng hạn định

Kinh tế

Quảng Ngãi sẽ quyết tâm cùng chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ phần khó khăn còn lại, tăng tốc thi công và hoàn thành dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn theo hạn định Trung ương giao vào tháng 12/2025.

Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái
Xã hội

Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Xã hội

Một người đàn ông Trung Quốc nặng hơn 130kg đã tử vong sau khi trải qua ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày với mong muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ bạn gái.

Tranh luận vấn đề cho phép viên chức 'chân trong, chân ngoài', vì sao Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến lo ngại?
Tin tức

Tranh luận vấn đề cho phép viên chức "chân trong, chân ngoài", vì sao Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến lo ngại?

Tin tức

Sáng 13/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Vấn đề quy định công chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập... được nhiều đại biểu quan tâm.

Hà Nội: Xử lý tốt tình huống giả định sự cố mạch đùn, mạch sủi trên đê Tả Tích
Bạn đọc

Hà Nội: Xử lý tốt tình huống giả định sự cố mạch đùn, mạch sủi trên đê Tả Tích

Bạn đọc

Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Kiều Phú tổ chức diễn tập, xử lý tốt tình huống giả định sự cố mạch đùn, mạch sủi trên đê Tả Tích.

Phú Thọ quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025
Bạn đọc

Phú Thọ quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025

Bạn đọc

Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hành động với quyết tâm cao để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2025, trong đó đặc biệt chú trọng việc giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Chùa 1.500 tuổi tại thị trấn Phượng Hoàng bùng cháy dữ dội
Xã hội

Chùa 1.500 tuổi tại thị trấn Phượng Hoàng bùng cháy dữ dội

Xã hội

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chùa Vĩnh Khánh tại thị trấn Phượng Hoàng (Trung Quốc) vào ngày 12/11, không ghi nhận thương vong.

Dũng cảm làm chủ hành trình: Khi thế hệ trẻ chọn bảo hiểm như một phần của tự do
Bạn đọc

Dũng cảm làm chủ hành trình: Khi thế hệ trẻ chọn bảo hiểm như một phần của tự do

Bạn đọc

Tự do không còn là những chuyến đi ngẫu hứng, với nhiều người trẻ, tự do ngày nay mang ý nghĩa sâu hơn - là khả năng làm chủ hành trình của chính mình, cả trong công việc, cảm xúc lẫn tài chính.

PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty
Kinh tế

PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty

Kinh tế

Ngày 11/11, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM), với tên gọi mới: Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corporation - viết tắt: PVCFC).

Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk
Tin tức

Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Tin tức

Sự xuất hiện của lực lượng công an tại thẩm mỹ viện Mailisa ở trung tâm phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã thu hút sự chú ý của người dân.

Ra mắt dịch vụ “Xe điện học đường chuyên biệt” đầu tiên tại Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt dịch vụ “Xe điện học đường chuyên biệt” đầu tiên tại Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Đây là dòng xe chở khách duy nhất trên toàn quốc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn dành cho xe đưa đón học sinh theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, với hệ thống tiện ích được thiết kế đặc thù.

Người đi tìm những “mảnh ghép” còn thiếu trong hành trình giải mã bệnh hiếm
Y tế

Người đi tìm những “mảnh ghép” còn thiếu trong hành trình giải mã bệnh hiếm

Y tế

Đứng trước ẩn số của những ca bệnh hiếm thách thức giới chuyên môn, không phải bác sĩ nào cũng đủ kiên trì đi đến tận cùng cơ chế bệnh sinh. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Central Park (TP.HCM), ThS.BSNT Phan Trúc đã dũng cảm dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy, với mong muốn mang lại hy vọng mới cho những ca bệnh còn bỏ ngỏ nguyên nhân.

Mở rộng mà vẫn có lãi, đâu là công thức vận hành hiệu quả của WinCommerce?
Kinh tế

Mở rộng mà vẫn có lãi, đâu là công thức vận hành hiệu quả của WinCommerce?

Kinh tế

WinCommerce, Công ty thành viên của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa thị trường bán lẻ Việt Nam. Kết quả kinh doanh quý 3/2025 cho thấy doanh nghiệp vừa mở rộng quy mô mạng lưới một cách hiệu quả, vừa duy trì lợi nhuận liên tục trong ba quý gần nhất, minh chứng cho khả năng sinh lời bền vững.

Công an đồng loạt khám xét hệ thống Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác
Chuyển động Sài Gòn

Công an đồng loạt khám xét hệ thống Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng công an với hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đã đồng loạt xuất hiện, tiến hành khám xét và phong tỏa các địa điểm liên quan đến hệ thống kinh doanh thẩm mỹ viện mang tên Mailisa trên phạm vi nhiều tỉnh và TP.HCM.

Vì sao Gia Cát Chiêm và Gia Cát Kiều không thể kế nghiệp Gia Cát Lượng?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Gia Cát Chiêm và Gia Cát Kiều không thể kế nghiệp Gia Cát Lượng?

Đông Tây - Kim Cổ

Người kế nhiệm tiềm năng của Gia Cát Lượng là những ai và vì sao họ lại không đảm đương được việc đó?

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn bán 7 tấn pháo nổ liên tỉnh
Pháp luật

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn bán 7 tấn pháo nổ liên tỉnh

Pháp luật

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng. Qua đó bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 500kg tang vật và làm rõ lượng giao dịch lên tới gần 7 tấn pháo nổ.

Trời tối, vô khu rừng này ở Đồng Nai, bật đèn pin loang loáng thấy loài thú mắt sáng như phát lân tinh, cả làng tò mò?
Nhà nông

Trời tối, vô khu rừng này ở Đồng Nai, bật đèn pin loang loáng thấy loài thú mắt sáng như phát lân tinh, cả làng tò mò?

Nhà nông

Vườn quốc gia Cát Tiên (Rừng Cát Tiên ở địa phận tỉnh Đồng Nai) là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như trekking, đạp xe xuyên rừng, chiêm ngưỡng những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tận thấy thú rừng, động vật hoang dã...

Tuyển chọn nhân sự cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1
Tin tức

Tuyển chọn nhân sự cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1

Tin tức

Văn phòng Thường trực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tiến hành tuyển chọn nhân sự cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 - đợt 2 để tổ chức đào tạo, huấn luyện tiền triển khai theo tiêu chuẩn Liên Hợp quốc.

TP.HCM điều chỉnh giao thông ở quốc lộ 13: Tăng tốc độ ô tô con lên 70km/giờ, phân làn cụ thể
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM điều chỉnh giao thông ở quốc lộ 13: Tăng tốc độ ô tô con lên 70km/giờ, phân làn cụ thể

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM đang điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc quy định lại chi tiết loại xe cho từng làn đường và nâng tốc độ tối đa cho xe ô tô con lên 70 km/h.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu cuối cùng đã tìm ra người chịu trách nhiệm cho vụ tịch thu tài sản của Nga

Châu Âu cuối cùng đã tìm ra người chịu trách nhiệm cho vụ tịch thu tài sản của Nga

2

Vừa ký với Việt Nam, quốc gia phải nhập khẩu tới 90% lương thực lại ký tiếp một thỏa thuận về lúa gạo với Thái Lan

Vừa ký với Việt Nam, quốc gia phải nhập khẩu tới 90% lương thực lại ký tiếp một thỏa thuận về lúa gạo với Thái Lan

3

Nga tuyên bố Anh sẽ phải trả giá đắt nếu cố gắng chiếm giữ giàn khoan dầu ngoài khơi

Nga tuyên bố Anh sẽ phải trả giá đắt nếu cố gắng chiếm giữ giàn khoan dầu ngoài khơi

4

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Chỉ một nút nhấn đã chuyển 8.800 tỷ đồng cho 40.000 trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Chỉ một nút nhấn đã chuyển 8.800 tỷ đồng cho 40.000 trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

5

Nguyễn Xuân Son tập trung cùng ĐT Việt Nam, mang theo thủ môn cao 1m98

Nguyễn Xuân Son tập trung cùng ĐT Việt Nam, mang theo thủ môn cao 1m98