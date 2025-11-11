Vụ lúa tới đây, Cuba sẽ trồng mấy trăm nghìn héc ta, trồng lúa ở bao nhiêu tỉnh?

Ruốc chân dài-sản vật có cái tên lạ lùng ở biển Quảng Ninh thực ra là con gì vậy?

Chủ tịch Tập đoàn nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, Orlando Linares Morel, cho biết chương trình trồng lúa sẽ được triển khai sớm nhất vào tháng 11/2025, khi nguồn nước tưới tiêu ở quốc gia Nam Mỹ này được đảm bảo.

Các công ty lớn và các trung tâm chuyên ngành tại các tỉnh Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey và Granma sẽ chịu trách nhiệm trồng 100.000 ha lúa chuyên canh, trong khi phần diện tích lúa còn lại sẽ được trồng loại lúa phổ biến.

Chương trình quốc gia về trồng lúa của Cuba hoan nghênh sự tham gia của mọi thành phần kinh tế cả cho mục đích tiêu dùng cá nhân lẫn mục đích đóng góp cho ngành và cân đối ngân sách quốc gia.

Một cánh đồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio, nằm trong chương trình trồng lúa ở Cuba. Vụ lúa năm 2026, Việt Nam tiếp tục là quốc gia cung cấp một phần lúa giống Việt Nam dùng để gieo trồng ở Cuba. Ảnh: Việt Hùng-PV TTXVN tại Cuba.

Ngoài việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, việc trồng trọt nói chung, trồng lúa ở Cuba nói riêng sẽ được hỗ trợ bằng hạt giống, lúa giống quốc gia, trong khi phía Việt Nam, đơn vị tham gia chương trình trồng lúa, sẽ đóng góp hạt lúa giống của riêng mình.

Bên cạnh đó, chính phủ Cuba cũng sẽ tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia chương trình trồng lúa quốc tiếp cận nguồn ngoại tệ để mua các trang thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất như lốp xe, phụ tùng, linh kiện và phụ kiện cho máy kéo, máy gặt, đầu vào công nghiệp và các nguồn lực khác.

Theo mục tiêu đề ra, Cuba sẽ sản xuất được 600.000 tấn gạo vào năm 2030, đáp ứng được 86% nhu cầu tiêu thụ trong toàn quốc. Hiện tại, Cuba phải nhập khẩu khoảng 350.000 tấn gạo mỗi năm.

Theo: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN