Cách Hà Nội khoảng 110 km và cách trung tâm TP Nam Định (tỉnh Nam Định) hơn 20 km, làng cổ Dịch Diệp (thuộc địa phận xã Trực Chính, huyện Trực Ninh) là một trong những ngôi làng cổ ở miền Bắc.

Theo người dân địa phương, làng Dịch Diệp được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ XI thời nhà Lý, với tên gọi ban đầu là Dịch Diệp Trang.

Dịch Diệp Trang nay là làng Dịch Diệp vẫn hiện vẫn còn giữ được những nét đẹp cổ kính của một ngôi làng Việt truyền thống.

Khung cảnh bình yên ở làng Dịch Diệp với con sông quê, bến nước, sân đình, đền miếu, chùa cổ đậm màu văn hóa đồng bằng Bắc bộ, điểm đến thanh bình, an yên...

Không gian làng cổ đậm màu thời gian, đậm nét truyền thống nông thôn Bắc bộ với cây đa, đền miếu, chùa cổ, giếng nước, bến nước, dòng sông…, trở thành điểm đến “chữa lành” cho những du khách muốn tìm chốn bình yên.

Làng cổ Dịch Diệp hiện còn lưu giữ được 6 cổng nhà cổ, 1 cổng làng cổ, 2 nhà gỗ cổ xưa (1 nhà hơn 100 năm tuổi và 1 nhà khác có tuổi đời hơn 200 năm lợp ngói mũi nam).

Trong làng Dịch Diệp, tỉnh Nam Định vẫn còn cây cầu cuốn bắc qua sông và 3 giếng cổ quanh năm có nước ở cuối làng.



Cảnh sắc làng cổ Dịch Diệp càng trở nên êm dịu, thanh bình với dòng sông nước chảy lững lờ. Cây cầu cuốn bắc qua sông, cạnh cổng làng phía Nam cũng đã hơn 100 năm năm tuổi...

Trong đó, nơi dễ nhận thấy nhất ở làng Dịch Diệp, thu hút sự chú ý của du khách khi tới đây chính là chiếc cổng làng ở phía Nam, nối liền với cây cầu cuốn bằng đá được xây dựng từ năm 1864.

Khi dạo bộ trong làng cổ Dịch Diệp, tỉnh Nam Định, du khách còn bắt gặp những chiếc cổng cổ chủ yếu được xây theo kiểu cuốn mái vòm parabol, thiết kế uốn lượn, mềm mại.

Mái cổng lợp ngói, liên kết với vòm cổng là hai trụ thẳng đứng, được đắp vẽ kỳ công. Mặt cổng cũng được trang trí cầu kỳ, đắp nổi đại tự thể hiện phương châm xử thế hay cốt cách của chủ nhà.

Cổng nhà cổ xưa (phải) ở làng Dịch Diệp. Trong làng cổ Dịch Diệp vẫn tồn tại các kiểu kiến trúc, công trình kiến trúc cổ xưa như cổng nhà, cổng làng, giếng làng...

Ở làng Dịch Diệp, một làng cổ nổi tiếng Nam Định có một cây cổ thụ hoành tráng là một cây bồ đề có tuổi đời hơn 900 năm, gần bằng tuổi của làng.

Tùy vị trí, địa thế, điều kiện của mỗi nhà mà vòm cổng có quy mô, bề thế khác nhau.

Điều thú vị khác là ở làng Dịch Diệp còn có một cây cổ thụ hoành tráng ví như “báu vật xanh” hơn 900 năm tuổi.

Đó là cây bồ đề cổ thụ cao hơn 20m, phần thân có kích thước “khủng”, khoảng 5 người lớn ôm mới xuể.

Xung quanh thân cây cổ thụ hoành tráng này có những chiếc rễ to khoảng 40cm, mọc dài và bám chặt xuống đất.

Với những giá trị gắn liền với lịch sử, tháng 4/2021, cây bồ đề cổ thụ ở làng Dịch Diệp đã chính thức được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận là cây di sản Việt Nam.

Theo: Báo Hải Phòng