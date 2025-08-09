Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Quảng Trị: Chủ động phòng chống, không chỉ chờ người dân báo tin

Dịch tả lợn châu Phi âm thầm lan rộng

Ghi nhận của PV báo Dân Việt, tại tỉnh Quảng Trị, dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Nhiều hộ dân không kịp trở tay khi đàn lợn khỏe mạnh bỗng dưng bỏ ăn, lăn ra chết chỉ sau 1-2 ngày.

Clip: Xác lợn nổi lềnh bềnh trên kênh ở Quảng Trị, chính quyền các địa phương rốt ráo xử lý

Ông T.V.S., một người dân ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Lợn nhà tôi đang ăn uống bình thường, hôm sau đã có con chết. Tôi báo lên chính quyền địa phương thì mới thấy cán bộ thú y xuống kiểm tra. Nếu không gọi thì không ai biết".

Không riêng gì ông S., nhiều người dân khác cũng phản ánh việc chính quyền chỉ biết có dịch khi người dân hoặc trưởng xóm, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố báo tin. Một số hộ dân e ngại bị tiêu hủy lợn nên giấu dịch, tự xử lý bằng cách chôn hoặc vứt xác lợn ra bìa rừng, sông suối, gây nguy cơ lây lan dịch rất cao.

Chính quyền xã Trường Ninh (tỉnh Quảng Trị) cử lực lượng đi rải vôi, khử trùng các điểm có khả năng phát tán dịch tả lợn.

Lợn chết do dịch tả lợn châu Phi được rắc vôi bột và phun hóa chất khử trùng trước khi chôn lấp.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Ngô Thế Sỹ - Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Xã Trường Ninh sáp nhập từ các xã Vạn Ninh, An Ninh, Xuân Ninh và Trường Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ), trong đó, địa bàn Vạn Ninh có số hộ nuôi lợn thuộc diện nhiều nhất tại tỉnh.

Cuối tháng 7 vừa qua, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, thành lập các tổ phản ứng nhanh, tổ tiêu hủy nhưng chỉ khi người dân hoặc trưởng thôn báo tin thì chúng tôi mới biết. Có một số hộ dân không báo tin, tự ý vứt xác lợn chết ở các cung đường rất ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã tiêu hủy gần 170 tấn lợn hơi”.

Lợn chết bỏ trong bao rồi vứt ra dọc đường, đoạn giáp ranh nhiều xã, phường ở Quảng Trị khiến công tác thu gom, xử lý khó khăn.

Sau khi thu gom, xác lợn được đưa đi chôn lấp trong bìa rừng.

Gần đây nhất, tại tỉnh Quảng Trị, phường Đồng Thuận cũng đã công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, tuy đã chủ động trong công tác phòng chống dịch nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Lê Tuấn Lợi – Trưởng phòng Kinh tế phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, thẳng thắn chia sẻ: "Hiện chúng tôi không có lực lượng chuyên trách để giám sát đàn lợn của từng hộ. Chỉ khi tổ dân phố hoặc người dân báo thì phường mới biết và cử cán bộ thú y xuống kiểm tra. Nhiều trường hợp phát hiện quá muộn, lợn đã chết và bị chôn lén hoặc thả trôi”.

Theo ông Lê Tuấn Lợi, công tác phòng chống dịch tại cơ sở đang đối mặt với hàng loạt khó khăn: thiếu kinh phí hỗ trợ tiêu hủy, thiếu nhân lực thú y cấp xã và nhất là thiếu ý thức phối hợp từ một bộ phận người dân. Việc giám sát dịch bệnh vẫn phụ thuộc lớn vào “mắt xích yếu” là báo cáo từ dân cư, thay vì chủ động kiểm tra, khoanh vùng sớm.

Cần chủ động và đồng bộ trong phòng, chống dịch

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhiều hộ dân nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bày tỏ lo lắng dịch bệnh có thể lan rộng nếu không có biện pháp kiểm soát quyết liệt hơn.

"Nhiều nhà vẫn nuôi lợn bằng thức ăn dư thừa, không kiểm soát được nguồn lây. Nếu cứ chờ dân báo thì e rằng khi xử lý thì dịch đã lan sang các hộ khác rồi", chị T.T.L, một hộ chăn nuôi ở tỉnh Quảng Trị nhận xét.

Người dân cũng mong muốn chính quyền tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật và có chế tài xử lý nghiêm việc giấu dịch, bán chạy lợn bệnh.

Lực lượng thú y và chính quyền địa phương ở Quảng Trị thu gom xác lợn để đưa đi tiêu hủy.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trần Công Tám - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh, đặc biệt ở những vùng có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, cần có sự phối hợp đồng bộ từ chính quyền cấp xã, phường đến từng hộ chăn nuôi. Các xã, phường phải bố trí và tăng cường lực lượng thú y viên cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý ổ dịch. Việc giấu dịch hoặc xử lý không đúng cách sẽ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn”.

Trước thực trạng dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu các địa phương quản lý chặt giết mổ, không để người dân bán chạy hoặc vứt xác lợn bệnh, đồng thời tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn.

Hiện, dịch bệnh đã xảy ra tại hơn 3.800 hộ, thuộc 408 thôn của 46 xã, phường, với tổng số gần 26.000 con lợn buộc phải tiêu hủy, tương đương hơn 1.500 tấn lợn hơi.