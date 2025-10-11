Chủ đề nóng

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình: Sửa Luật Báo chí để những người làm báo sống bằng nghề

Thứ bảy, ngày 11/10/2025 18:55 GMT+7
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) được xây dựng hướng tới phát triển báo chí nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo không gian cho báo chí phát triển, những người làm báo sống bằng nghề.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên họp. Ảnh: Báo ĐBND

Chiều 11/10, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tiến hành phiên họp toàn thể thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Ủy ban hoàn toàn tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục các bất cập hiện hành và tạo hành lang pháp lý cho báo chí phát triển. Hồ sơ dự án luật được đánh giá là chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định.

Nội dung nhận được sự quan tâm sâu sắc nhất là các chính sách về kinh tế báo chí. Ủy ban ghi nhận dự thảo đã bổ sung nhiều quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng nguồn thu cho các cơ quan báo chí như: chính sách hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, mở rộng nguồn thu, liên kết, hợp tác và quảng cáo.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các quy định này vẫn chưa đủ sức tạo ra đột phá. Dự thảo Luật còn thiếu khái niệm “kinh tế báo chí” để làm cơ sở xây dựng chính sách đồng bộ. Các quy định hiện có cũng cần chi tiết và cụ thể hơn để giải quyết triệt để những vướng mắc mà các cơ quan báo chí đang đối mặt.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ cho rằng, nội dung về kinh tế báo chí cần quy định rõ ràng hơn. Ảnh: Báo ĐBND

Thường trực Ủy ban nhấn mạnh, báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, cần sự đầu tư của Nhà nước, nhưng cũng cần được tạo cơ chế để phát huy thế mạnh, tự chủ về kinh tế thông qua các hoạt động như tổ chức sự kiện hay kinh doanh ấn phẩm.

Bên cạnh kinh tế báo chí, các đại biểu cũng tập trung thảo luận sâu về các loại hình báo chí, mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, và hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết, sau gần 3 năm chuẩn bị và khảo sát kỹ lưỡng, Ủy ban và cơ quan soạn thảo đã cơ bản thống nhất về các nội dung chính.

Tuy vậy, ông đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các quy định về chính sách của Nhà nước, quy định về Hội Nhà báo Việt Nam, việc cấp/thu hồi giấy phép và vấn đề bản quyền.

"Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện tốt nhất để báo chí phát triển", ông Vinh nhấn mạnh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Báo ĐBND

Đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cảm ơn Ủy ban Văn hóa và Xã hội, các đại biểu Quốc hội đã quan tâm, chia sẻ và góp ý hoàn thiện dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Ông Bình khẳng định, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến tại Phiên họp, nhất là các nội dung về cơ quan chủ quản, loại hình báo chí, báo chí trên không gian mạng...

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) được xây dựng hướng tới phát triển báo chí nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo không gian cho báo chí phát triển, những người làm báo sống bằng nghề. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng hướng tới giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội đối với hoạt động báo chí, để người đọc tiếp cận được luồng thông tin báo chí chính thống, chân thực, nhân văn.

