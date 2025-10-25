Thủ tướng dự hội chợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Mùa thu Lần thứ nhất có Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 05 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với quy mô và tầm vóc lớn, Hội chợ mùa Thu là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.



Tham dự sự kiện còn có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo TP. Hà Nội và nhiều bộ, ban ngành trung ương, địa phương.

Hội chợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam - công trình hiện đại, độc đáo, là một biểu tượng mới của Thủ đô - nơi hội tụ, thắp sáng và lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng cho biết, đây là sự kiện tiếp nối thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nơi thúc đẩy niềm tự hào, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề và thông điệp “Kết nối Con người với Sản xuất, Kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Thủ tướng đánh giá rất cao khi Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức lần đầu tiên với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; nhưng đã đạt được “06 nhất”: Quy mô lớn nhất; Không gian hiện đại nhất; Sản phẩm phong phú nhất; Chất lượng cao nhất; Hoạt động hấp dẫn nhất và Chính sách ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự sự kiện hôm nay 25/10, tại Đông Anh, Hà Nội.

Theo Thủ tướng, không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối - hợp tác đầu tư được mở rộng - thương mại được thúc đẩy - tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam.

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, qua Hội chợ này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế; để “phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Nhân dân và bạn bè quốc tế đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực, tích cực tham gia tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Thủ tướng phát đi thông điệp về sự kiện hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tại buổi Lễ hôm nay, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sỹ cả nước tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, với nghĩa cử cao đẹp “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “Lá lành, đùm lá rách”. Sự sẻ chia này chính là sự vun đắp tình người, lan tỏa giá trị tốt đẹp, đề cao trách nhiệm xã hội và là bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần dịu bớt sự mất mát, tạo động lực và niềm tin giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.



Nhân rộng, tổ chức chuỗi hội chợ Xuân - Hạ - Thu - Đông thường niên

Để Hội chợ thật sự trở thành “điểm đến” giao thương - “điểm hẹn” giao lưu văn hóa, nghệ thuật - “điểm hội tụ” kết nối, trải nghiệm sống động với Nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng đề nghị: Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân - Hạ - Thu -Đông” thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hằng năm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

UBND Thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và hỗ trợ Nhân dân về tham dự Hội chợ.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đa dạng hóa thị trường - đa dạng hoá sản phẩm - đa dạng hóa chuỗi cung ứng; chủ động tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ mới, thị trường mới; tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Đề nghị các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, giới thiệu Hội chợ đến đông đảo bạn bè thế giới; thúc đẩy giao lưu văn hóa; hỗ trợ, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là kết nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất kinh doanh; mà quan trọng hơn là nơi “khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng - giao lưu, học hỏi - khẳng định bản lĩnh - lan tỏa tự hào” và tinh thần “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh – Nhân dân hạnh phúc”.