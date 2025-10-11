Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lễ hội Văn hóa Thế giới là sự kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự có mặt của đại diện các nước đóng góp cho sự kiện này, đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc kết nối giữa con người với con người, giữa các quốc gia và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội. Ảnh: BVH

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, văn hóa là “sợi tơ hồng” kết nối giữa con người với con người, kết nối các quốc gia, kết nối thế giới; văn hóa không có biên giới.

Đánh giá Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sự kiện kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, Thủ tướng cho rằng, dù “vạn sự khởi đầu nan” song các bên liên quan đều đã nỗ lực hết mình trong việc tổ chức Lễ hội. Từ đó, đem lại niềm vui, sự hưởng thụ văn hóa của các dân tộc trên thế giới đối với Việt Nam và của Việt Nam với các dân tộc, các nước trên thế giới.

Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, chỉ trong quý III vừa qua, Việt Nam đã phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 hứng chịu 4 cơn bão. Một bộ phận người dân đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: BVH

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến những địa phương, gia đình có mất mát, thiệt hại về người và tài sản; đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay, chia sẻ của đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Thủ tướng cho biết thêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam đã chỉ rõ “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc và tính đại chúng.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục cụ thể hóa đường lối văn hóa này của Đảng Cộng sản Việt Nam để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, kết nối giữa con người với con người, kết nối các nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, góp phần quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế và dân tộc hóa văn minh của thế giới vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thăm gian trưng bày của Việt Nam - Ảnh: Trần Huấn

Thủ tướng mong muốn các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các nước, đối tác quốc tế tiếp tục hưởng ứng để Lễ hội Văn hóa thế giới được Việt Nam tổ chức hằng năm.

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly đã có ý tưởng tốt đẹp về Lễ hội. Đồng thời, Thủ tướng cảm ơn các Bộ, ngành, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã tham gia tổ chức Lễ hội.

Thủ tướng cũng đánh giá cao chương trình với tinh thần thể hiện tính đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa sẻ chia, văn hóa giúp đỡ nhau với tình dân tộc, nghĩa đồng bào; góp phần chia sẻ, gửi gắm tình cảm bằng nhiều hình thức khác nhau tới đồng bào đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có các cơn bão và đợt mưa lũ hiện nay.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: Trần Huấn

Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam khẳng định: "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần đầu tiên tổ chức quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng và quốc gia để chia sẻ các giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo, để lắng nghe và khẳng định rằng sự khác biệt văn hóa không chia rẽ chúng ta mà lại thực sự kết nối chúng ta lại với nhau".

Ông Jonathan Baker khẳng định, UNESCO tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đầy ý nghĩa này. Sự hợp tác của UNESCO trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội nhấn mạnh sự sáng tạo và nhân văn luôn đồng hành.

“Mỗi hoạt động đều thể hiện cam kết chung của UNESCO với Hà Nội và với Việt Nam, đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững, trao quyền cho cộng đồng và thúc đẩy sự sáng tạo như động lực cho sự hòa nhập và kiên cường.

Hãy để lễ hội này được ghi nhớ không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn mà còn bởi thông điệp: “Khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết”.

Các liền chị quan họ biểu diễn trong chương trình khai mạc. Ảnh: BVH

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tương lai mà ở đó văn hóa truyền cảm hứng cho sự đoàn kết và kiên cường trước nghịch cảnh ngay tại chính thành phố Hà Nội này và trên toàn thế giới”, ông Jonathan Baker phát biểu.

Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa - nghệ thuật

Sân khấu lễ khai mạc tối 10/10, ngoài phần nghi lễ còn là điểm hẹn nghệ thuật toàn cầu với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ, Pakistan. Phía Việt Nam có các nghệ sĩ, ca sĩ như: Tùng Dương, Hoà Minzy, nhóm Oplus, Ngọc Anh, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân, NSND Thuý Hường, Tiêu Minh Phụng, Mai Trang, Quách Mai Thi, An Thu An, Ram C, Besinger...

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ chiều 10/10, không gian Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long – nơi tổ chức lễ hội đã trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Các sắc màu văn hóa của nhiều quốc gia rạng rỡ, tỏa sáng qua các “đặc sản” được bày trì như: thời trang, ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ… Hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách quốc tế hòa trong không khí lễ hội chưa từng có với những giá trị tinh hoa văn hóa năm châu cùng tụ hội giữa lòng di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh biểu diễn cùng nhóm Oplus. Ảnh: BVH

Theo BTC, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật. Chương trình được thiết kế với tính tương tác cao, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và thưởng thức các loại hình nghệ thuật đa dạng như: Biểu diễn nghệ thuật; Trình diễn thời trang; Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Chương trình chiếu phim; Liên hoan ẩm thực quốc tế; Giới thiệu và trưng bày các tác phẩm sách; Lễ hội dân ca, dân vũ quốc tế.

Điểm nhấn độc đáo trong chuỗi các hoạt động văn hóa là màn trình diễn 100 bộ trang phục dân tộc quốc tế mang chủ đề “Bước chân di sản” sẽ diễn ra tối 11/10. Đây sẽ là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BVH

“Bước chân di sản” không chỉ là chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc – nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình. Tại sự kiện, Ban tổ chức sẽ đấu giá một số bộ sưu tập để gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.

Từ ngày 11 đến 12/10, khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines… khám phá đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của từng quốc gia.

Đặc biệt, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và các quốc gia khác.

Trong lễ hội còn có chương trình chiếu phim quốc tế, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long từ 9h–21h.

Màn biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế. Ảnh: BVH

Sự trùng hợp khó tin giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp “Hoa ban đỏ” với Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền “Mưa đỏ”

Tại sân khấu tròn, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và biểu diễn quốc tế trong các khung giờ 9h đến 11h30, 14h30 đến 17h30 và 21h đến 21h30, với các tiết mục như: Cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, chèo, chầu văn, nhảy dân vũ…

Ngoài ra, tại Khu phố ẩm thực, khách tham quan có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia, tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mở cửa tự do trong 2 ngày 11 và 12/10. Lễ bế mạc sẽ diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 12/10.