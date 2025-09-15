Tổng Bí thư đề nghị ngành công nghiệp Quốc phòng phát triển các loại vũ khí, trang bị có ý nghĩa chiến lược

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm nhấn mạnh để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển công nghiệp quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược

Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ động dự báo, đánh giá xu hướng khoa học quân sự thế giới, kịp thời phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội.

Ông yêu cầu chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, hình thành lực lượng chuyên gia đầu ngành đủ năng lực làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí hiện đại "có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn" với kẻ thù xâm lược.

Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho công nghiệp quốc phòng cần được tăng cường đầu tư, trong đó phát huy nội lực là chính, huy động đa dạng nguồn ngân sách và vốn hợp pháp khác. Các bộ, ngành Trung ương phải quan tâm, tạo điều kiện để Quân đội đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Ông giao nhiệm vụ cho Quân đội tập trung triển khai các đề án trọng điểm, mang tính đột phá để tiếp cận và làm chủ công nghệ mới trong chế tạo, sản xuất vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, đưa lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Trong đó, công nghệ nền, công nghệ lõi cần ưu tiên làm chủ như chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, đặc hiệu, đặc chủng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngành Công nghiệp Quốc phòng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp phụ trợ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam phải từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng các sản phẩm toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Đánh giặc trước hết phải có vũ khí

Theo Tổng Bí thư, lịch sử giữ nước của dân tộc cho thấy khả năng tự nghiên cứu, chế tạo vũ khí là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh quân đội.

Ngay từ khi lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "đánh giặc trước hết phải có vũ khí". Chỉ 13 ngày sau Tuyên ngôn Độc lập, Người chỉ thị thành lập Phòng Quân giới - tiền thân của ngành Công nghiệp quốc phòng - với nhiệm vụ thu thập, mua sắm và tổ chức sản xuất vũ khí. Người mời kỹ sư Phạm Quang Lễ (sau này là Thiếu tướng, Giáo sư, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa) từ Pháp về nước giữ chức Cục trưởng Cục Quân giới.

Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, cán bộ, công nhân ngành Quân giới vượt qua gian khổ, "tay búa tay súng", bám máy, bám xưởng, sản xuất, sửa chữa, cải tiến hàng chục vạn tấn vũ khí cung cấp cho chiến trường. Nhiều loại hỏa lực mạnh như bazooka, SKZ, DKZ, mìn định hướng, mìn nam châm đã tạo bất ngờ, gieo nỗi kinh hoàng cho kẻ thù.

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Công nghiệp quốc phòng đã phát huy nội lực, nâng cao năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thành công nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Tổng cục đã làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi để chế tạo tên lửa, đóng mới tàu và xe quân sự; đồng thời sản xuất, sửa chữa hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược; phát triển hệ thống radar cảnh giới, hệ thống tự động hóa chỉ huy; sản xuất vật tư, nguyên liệu trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Ngoài nhiệm vụ quốc phòng, ngành còn cho ra đời nhiều sản phẩm dân dụng có thương hiệu quốc tế như tàu biển, thiết bị điện tử, viễn thông, cơ khí, hóa chất, thuốc nổ công nghiệp, góp phần quan trọng vào ngân sách và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

