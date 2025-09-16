Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện số 165/CĐ-TTg về điều hành kinh tế, kiểm soát lạm phát, trong đó đặc biệt quan tâm xử lý các vấn đề nóng liên quan giá vàng cùng nhiều thị trường hàng hoá, tiền tệ khác.

Trước tiên, đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu cơ quan này tiếp tục miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp để khai thác dư địa của chính sách tài khóa hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho chính sách tiền tệ nhất là giải ngân đầu tư công và tận dụng công cụ huy động các nguồn vốn; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác.



Theo dõi sát công tác giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho các dự án để giải phóng nguồn lực.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước, để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để hướng nguồn vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, xử lý nghiêm túc hơn nữa dòng vốn tín dụng đi vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập...

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt quan tâm và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Bên cạnh đó, ông yêu cầu cơ quan này phải quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và thị trường vàng, điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp tổng hòa các công cụ nghiệp vụ ngân hàng khi cần thiết để bình ổn thị trường.

Ngoài lĩnh vực nóng về tiền tệ và vàng, Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường.

Bộ Xây dựng được yêu cầu phải có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung – cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường tiêu thụ.

Về chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Kết hợp hài hòa nguồn lực của Trung ương và địa phương, trong nước và ngoài nước; tăng cường tính tự chủ, sáng tạo của địa phương.