Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2: Nợ phải trả gấp 4,4 lần vốn chủ sở hữu

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 (MCK: DP2) thành lập tháng 3/2005, với ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực thuốc, dược phẩm. Ngoài ra, Công ty cũng tham gia vào mảng bất động sản, văn phòng, kho, bến bãi..

Trụ sở của DP2 đặt tại “đất vàng” số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tại ngày 31/12/2024 vốn điều lệ của Công ty là 200 tỷ đồng.

Năm 2024, DP2 tiếp đà trượt dài về kinh doanh ghi nhận lãi sau thuế âm 5,5 tỷ đồng. Tại Báo cáo thường niên 2023, Công ty đặt mục tiêu đạt 200 tỷ doanh thu và lợi nhuận không âm vào năm 2024. Như vậy DP2 đã không đạt kế hoạch đề ra.

Báo cáo tài chính thường niên của DP2 cho thấy doanh thu Công ty tăng trưởng đều, nhưng suốt 7 năm qua kết quả nhận về chỉ toàn thua lỗ.

Cụ thể, Công ty lỗ 13,3 tỷ vào năm 2018; lỗ 11,3 tỷ đồng năm 2019; năm 2020 lỗ 24,2 tỷ đồng; năm 2021 lỗ 17,9 tỷ đồng; năm 2022, Công ty lỗ 23,7 tỷ đồng; sang đến năm 2023, khoản lỗ DP2 ghi nhận là 24 tỷ đồng. Xuyên suốt giai đoạn này, giá vốn hàng bán của DP2 thường chiếm tới trên 95% doanh thu.

Kết thúc năm 2024, lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DP2 đã lên mức âm 127,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty chỉ còn gần 81 tỷ đồng, tương đương khoảng 40,3% so với vốn điều lệ. So với năm ngoái, chỉ số này đã giảm thêm 5,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng cộng nguồn vốn của DP2 là 442,6 tỷ đồng, giảm 1,9% so với hồi đầu năm. Trong đó, 81,7% được tài trợ từ nợ, với mức 361,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả của DP2 hiện đã gấp 4,4 lần vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này cho thấy doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài sẽ khiến Công ty gặp khó khăn trong khả năng trả nợ.

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2: Bế tắc dự án trên “đất vàng” số 9 Trần Thánh Tông

Trong những vấn đề DP2 đang gặp phải, vướng mắc đáng kể nhất phải kể tới là dự án có vị trí tại chính địa chỉ Công ty đang đặt trụ sở.

Hình ảnh lụp xụp tại số 9 Trần Thánh Tông. Ảnh: Định Nguyễn

Theo đó, năm 2007, Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt (Tài chính Đất Việt) để thành lập Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An (Công ty Bình An). Theo tìm hiểu của phóng viên, mục đích góp vốn thành lập doanh nghiệp này nhằm triển khai dự án Tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại trên khu đất số 9 Trần Thánh Tông.

Được biết, DP2 đã góp gần 94 tỷ đồng vào Công ty Bình An, tuy nhiên từ đó đến nay Dự án vẫn không thể triển khai, dẫn đến Công ty Bình An không phát sinh nghiệp vụ kinh tế nào.

Đáng chú ý, DP2 muốn ghi nhận tăng 99,6 tỷ đồng doanh thu vào khoản thu nhập khác, dòng tiền đến từ việc nhận hỗ trợ theo Biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bình An cho Tài chính Đất Việt.

Tuy nhiên, theo đơn vị kiểm toán, đến ngày phát hành báo cáo, kiểm toán chưa được cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoàn thành thủ tục về chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Bên cạnh đó, kiểm toán cũng không nhận được Báo cáo tài chính của Bình An để làm cơ sở xem xét trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2024, DP2 còn ghi nhận 49,6 tỷ đồng phải thu từ tiền thuê đất đối với Công ty Bình An, tăng 648 triệu đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản này là tiền thuê đất của Công ty Bình An từ tháng 10/2012 đến 31/12/2015.

Trong khi đó, tại báo cáo thường niên 2023, DP2 nhắc đến nguyên nhân chậm tiến độ tại Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất số 9 Trần Thánh Tông. Theo đó, do Bộ Quốc phòng xin Thủ tướng Chính phủ khu đất nêu trên để mở rộng nhà tang lễ, dẫn tới Công ty chưa trả được mặt bằng cho Liên doanh.

“Phía đối tác đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh”, DP2 cho biết.

Vấn đề đặt ra, với tiềm lực tài chính bị bào mòn nghiêm trọng, ngay cả trong một tương lai lạc quan nhất, liệu DP2 có khả năng cải tổ dự án hay không?