Thực hư chuyện tiết kiệm 20.000 đồng/ngày mua ôtô ở Bắc Ninh

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".
Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mang hàng chục tập tiền mệnh giá 2.000-5.000 đồng tới showroom ở Bắc Ninh để mua ôtô.
Theo nội dung bài đăng, vị khách "mỗi ngày vợ cho 20.000 đồng ăn sáng", tiết kiệm để dành mua ô tô hơn 700 triệu đồng.
Anh V.A.T., nhân viên cửa hàng và cũng là người đăng bài, cho biết vị khách làm nghề bán dâu ở chợ, tiết kiệm tiền lẻ trong quá trình buôn bán.
Sáng cùng ngày, ông đến showroom ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, mua xe Toyota giá hơn 700 triệu đồng.
Trong số tiền thanh toán, khoảng 60 triệu đồng là tiền lẻ được cất trong thùng xốp, phần còn lại khách chuyển khoản. Thông tin lan truyền trên mạng rằng ông "được vợ cho 20.000 đồng ăn sáng mỗi ngày, tích cóp mua xe" là không chính xác.
Thượng tướng Lê Minh Hương, cố Bộ trưởng Bộ Công an được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.