Thực hư chuyện tiết kiệm 20.000 đồng/ngày mua ôtô ở Bắc Ninh

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mang hàng chục tập tiền mệnh giá 2.000-5.000 đồng tới showroom ở Bắc Ninh để mua ôtô.

Theo nội dung bài đăng, vị khách "mỗi ngày vợ cho 20.000 đồng ăn sáng", tiết kiệm để dành mua ô tô hơn 700 triệu đồng.

Hình ảnh hơn 60 triệu đồng tiền lẻ mà vị khách để trong thùng xốp đem mua ô tô. Ảnh: N.V.

Anh V.A.T., nhân viên cửa hàng và cũng là người đăng bài, cho biết vị khách làm nghề bán dâu ở chợ, tiết kiệm tiền lẻ trong quá trình buôn bán.

Sáng cùng ngày, ông đến showroom ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, mua xe Toyota giá hơn 700 triệu đồng.

Trong số tiền thanh toán, khoảng 60 triệu đồng là tiền lẻ được cất trong thùng xốp, phần còn lại khách chuyển khoản. Thông tin lan truyền trên mạng rằng ông "được vợ cho 20.000 đồng ăn sáng mỗi ngày, tích cóp mua xe" là không chính xác.