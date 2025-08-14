Khai trừ Đảng với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ở Lào Cai vụ lái ô tô đâm vào đám đông làm 11 người bị thương vong

Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai vào chiều 14/8 xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời là đại biểu HĐND xã, bằng hình thức: khai trừ ra khỏi Đảng.

Quyết định được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét, thảo luận và đánh giá một cách kỹ lưỡng về vụ việc. Căn cứ vào các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và kết quả bỏ phiếu bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và tiến hành các thủ tục bãi nhiệm đại biểu HĐND xã đối với ông Lò Văn Mạnh.

Ông Lò Văn Mạnh bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng (Ảnh: Báo Lào Cai).

Trước đó, sáng 12/8, Văn phòng Tỉnh uỷ Lào Cai đã có thông cáo báo chí về vụ tai nạn xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 11/8/2025, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người tử vong và 10 người bị thương.

Lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả; đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ. Vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật, ngay trong sáng 12/8/2025, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.