Bạn đọc
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 06:30 GMT+7

Thuê trọ có đăng ký thường trú tại Thủ đô: Điều kiện bắt buộc là gì?

Minh Quân Thứ sáu, ngày 28/11/2025 06:30 GMT+7
Nhiều người thuê trọ tại Thủ đô băn khoăn liệu có đủ điều kiện đăng ký thường trú không. Theo quy định, nếu bạn có hợp đồng thuê trọ hợp pháp, đảm bảo diện tích ở tối thiểu và được chủ nhà đồng ý, có thể làm thủ tục đăng ký thường trú. Vậy cụ thể, điều kiện và thủ tục để đăng ký thường trú là gì?
Câu hỏi:

Bạn đọc Đình Văn (Yên Nghĩa, Hà Nội) hỏi: Tôi chưa có điều kiện mua nhà ở Hà Nội nên gia đình tôi đang thuê trọ tại một khu phố nhỏ để sinh sống và làm việc. Giờ gia đình tôi muốn đăng ký thường trú thì có được không và điều kiện là gì?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm – Giám đốc Công ty Luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, chia sẻ về các nội dung trên cụ thể như sau:

Luật Cư trú 2020 ghi nhận công dân Việt Nam có quyền tự do cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo đảm các mục đích và yêu cầu quản lý, cũng như nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, khi tiến hành đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương, người dân cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định, đặc biệt là việc đăng ký trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sau đây là một số điểm cần lưu ý.

Những điều kiện bắt buộc để đăng ký thường trú tại Hà Nội

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020, người thuê nhà, ở trọ cần đáp ứng những điều kiện bắt buộc để được đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ, và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không thấp hơn 8 m² sàn/người.

Theo đó, quy định về diện tích nhà ở tối thiểu tại Hà Nội được xác định tại Điều 2 của Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội như sau:

Cụ thể, tại Điều 2 quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội:

Đối với khu vực ngoại thành: 8 m²/sàn/người;

Đối với khu vực nội thành: 15 m²/sàn/người.

Diện tích nhà ở tối thiểu tại quy định này là diện tích được tính theo m² sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Một trong những điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội là được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ. Ảnh minh họa: Minh Quân.

Hồ sơ đăng ký thường trú tại Hà Nội cho người ở trọ thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2020, quy định về hồ sơ đăng ký thường trú đối với người ở trọ như sau:

Điều 21. Hồ sơ đăng ký thường trú

Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này bao gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Như vậy, người đi thuê nhà, ở trọ phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, như: hợp đồng thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực với chủ nhà hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, cùng các giấy tờ, tài liệu chứng minh khác có liên quan theo quy định pháp luật, để được đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Ngoài ra:

Trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên, trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp người đăng ký thường trú là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam, hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; nếu không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, phải có giấy tờ, tài liệu khác chứng minh có quốc tịch Việt Nam và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Bộ Công an.

Quy định pháp luật về đăng ký thường trú cho người ở trọ

Căn cứ Điều 22 Luật Cư trú 2020 quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:

Điều 22. Thủ tục đăng ký thường trú

Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Mua nhà ở chưa đủ điều kiện chuyển nhượng bằng giấy viết tay được đăng ký thường trú theo diện chủ sở hữu?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.”

"Như vậy, theo quy định pháp luật, người ở trọ có thể thực hiện đăng ký thường trú tại Hà Nội bằng các cách nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an; Cổng dịch vụ công quản lý cư trú", luật sư Tâm phân tích.

Luật sư Cao Thanh Tâm – Giám đốc Công ty Luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 23 của Luật này, địa điểm đăng ký thường trú mới phải đáp ứng những điều kiện nhất định như sau:

Điều 23. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới:

Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định về đăng ký thường trú tại Hà Nội khi ở trọ đã được đổi mới theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận quyền lợi an sinh xã hội tại nơi sinh sống. Cụ thể, dựa trên Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn, điều kiện cốt lõi để đăng ký thường trú chỉ còn là có chỗ ở hợp pháp (bao gồm cả nhà thuê, mượn, ở nhờ) và được chủ sở hữu chỗ ở đồng ý bằng văn bản. Đồng thời, những quy định mới cũng góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân khi có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tại Công an cấp xã, tùy theo nhu cầu của người dân.

Từ khóa:
Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp
Xã hội

Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp

Xã hội

Bệnh nhân có cảm giác tê bì, đau nhức bàn tay, cơn đau ngày càng kéo dài, ngón tay sưng, đau và ngứa nhiều, đặc biệt vào ban đêm.

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia
Nhà nông

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia

Nhà nông

Nhắc đến "Gạo sạch Toản Xuân", nhiều người tiêu dùng tin tưởng đây là thương hiệu gạo chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng. Để tạo nên thương hiệu này ông Trần Quốc Toản-Giám đốc Công ty TNHH Toản Xuân (xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình), người đã dành nhiều năm kiên trì theo đuổi chuỗi giá trị lúa gạo cao cấp, thậm chí chấp nhận 5 năm đầu không có lãi để có thành quả như ngày hôm nay.

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng
Tin tức

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng

Tin tức

Mới đây, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt
Nhà nông

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Nhà nông

Các chủ homestay và người dân tại làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) đã tạm ngừng kinh doanh, đồng lòng mở cửa đón miễn phí người dân tránh lụt và các đoàn cứu trợ trong đợt lũ lụt.

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay
Nhà nông

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Nhà nông

Được điện thì mất rừng và mất nhiều hơn thế. Lụt lội, lũ quét, sạt lở từ sông đến biển, môi trường sống bị thay đổi, ô nhiễm…là những hậu quả tiếp theo và lâu dài. Nghiêm trọng nữa là mất rừng, hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, dọc Trường Sơn sẽ khốn khó bội phần.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ
Nhà nông

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Nhà nông

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, mạnh dạn đầu tư và áp dụng kỹ thuật mới, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi sang nuôi thủy sản theo hướng nuôi thâm canh, công nghệ cao, mở rộng diện tích và liên kết tiêu thụ.

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi 'bọn lũ dữ' bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?
Nhà nông

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi "bọn lũ dữ" bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?

Nhà nông

Mưa lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) đã phá hủy nhà cửa, ruộng vườn và gây khó khăn nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Ngay lúc này, người dân cần sự hỗ trợ kịp thời về cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, đánh bắt thủy sản.

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nhà nông

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhà nông

Trong số gần 1.900 tác phẩm gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2025, xuất hiện nhiều loạt bài thể loại điều tra "nặng ký", được đầu tư kỹ lưỡng với những hình ảnh, video đắt giá. Giải báo chí do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông

Pháp luật

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi; tài xế ô tô 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh, lao vào xe cảnh sát giao thông; "nữ quái" đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai bị tuyên tử hình... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Họp chấm chung khảo Giải Báo chí Toàn quốc về nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Trao thẻ bảo hiểm cho Hội viên nông dân Hà Nội, Giải bóng chuyền Bông Lúa Vàng trở lại sau hợp nhất; cùng cập nhật nhanh diễn biến bão số 15…

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine
Thế giới

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine

Thế giới

Theo Forbes, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng UAV tái sử dụng thường xuyên hơn tại chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế
Nhà nông

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế

Nhà nông

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Huỳnh Tấn Đạt, trái mít tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều mặt hàng khác không chỉ ở Trung Quốc mà còn sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường
Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường

Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội tại các cửa ngõ phía Bắc Hà Nội sôi động khi nhu cầu tăng mạnh 30 - 40% và hàng loạt dự án được công khai tiến độ, tạo kỳ vọng nguồn cung cải thiện rõ rệt.

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa
Nhà đất

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa

Nhà đất

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đang đề xuất triển khai khu đô thị - y tế - thể thao quy mô hơn 1,2 tỷ USD tại Bắc Ninh, trong bối cảnh địa phương liên tục mở cửa thu hút các dự án lớn để tăng tốc mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ
Nhà đất

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ

Nhà đất

Tổng công ty HUD vừa khởi công Dự án nhà ở xã hội NEWLIFE thuộc Khu đô thị mới Vân Canh, Hà Nội cung ứng hơn 460 căn hộ. Đồng thời, doanh nghiệp này đang triển khai hai tòa CT-05 và CT-06 tại Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 với tổng cộng 244 căn nhà ở xã hội.

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)
Kinh tế

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)

Kinh tế

Chiều ngày 27/11, tại Km0 đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 27/11, con giáp tuổi Dần- Mão-Tỵ có may mắn tài chính, Mão-Tuất-Mùi dễ có xung đột, cãi cọ.

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng
Kinh tế

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng

Kinh tế

Tại buổi làm việc với đại diện 5 doanh nghiệp có mong muốn tham gia đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trị giá 67,3 tỷ USD, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình đã đưa ra thông điệp xuyên suốt của Chính phủ về việc tư nhân tham gia vào dự án này.

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Gia đình

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa

Gia đình

Cuộc chiến đổ lỗi mang tên "làm cha mẹ" khiến gia đình tôi vô cùng căng thẳng.

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN
Thể thao

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN

Thể thao

HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN ngược dòng đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026.

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Cao Trạm có một người em trai là Cao Tế, theo chế độ “huynh đệ nối nghiệp” của Bắc Tề, khi nghe tin anh trai ốm nặng, Cao Tế đã lập tức vỗ tay và hét lên với những người xung quanh rằng: “Bây giờ ta đã có thể làm Hoàng đế rồi, haha ​​… “.

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV

Thể thao

Sau một thời gian tìm hiểu, mới đây tiền vệ Phạm Đức Huy đã quyết định cầu hôn cô bạn gái MC Huyền Trang VTV.

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát
Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát

Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung trở thành biểu tượng của gian thần, của sự xảo quyệt có thể khiến triều đại hưng thịnh nhất Tây Hán bị lung lay. Nếu không có sự gian trá của ông ta, có lẽ Thái tử Lưu Cứ – người được đánh giá nhân hậu và có tư tưởng cải cách – đã kế vị, và triều Hán có thể bước sang một thời kỳ phát triển khác.

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử
Thế giới

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử

Thế giới

Các lực lượng Ukraine vẫn đang thực hiện một số cuộc đột kích quy mô nhỏ tại trung tâm Pokrovsk, vài tuần sau khi phần lớn thị trấn tiền tuyến này rơi vào tay Nga. Nhưng ngày càng nhiều xe bọc thép Nga đang tiến vào pháo đài quan trọng của Ukraine ở Donetsk, theo Euromaidanpress.

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố
Chuyển động Sài Gòn

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố

Chuyển động Sài Gòn

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đỉnh điểm là việc vợ chồng chủ hệ thống bị khởi tố tội buôn lậu.

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two
Thể thao

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

Thể thao

Nguyễn Filip đã có pha xử lý bóng tai hại, “biếu không” một bàn thắng cho đối phương nhưng CLB CAHN vẫn ngược dòng thành công để thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 và giành quyền đi tiếp tại bảng E AFC Champions League Two.

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Catalina Duque Abréu (Colombia) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss International 2025, đúng như nhiều dự đoán trước đó.

Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục
Đông Tây - Kim Cổ

Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục

Đông Tây - Kim Cổ

"Tôi có thể làm tốt hơn nếu như đối diện trên bàn đàm phán không phải là ông Lê Đức Thọ", "Đàm phán với ông Thọ quả là cân não!", “Ông Thọ ở Paris đã mổ xẻ tôi bằng những con dao rất nhọn với tay nghề của một nhà phẫu thuật"... Henry Kissinger-cố vấn của Tổng thống Mỹ Nixon từng thừa nhận với báo chí phương Tây sau những cuộc đàm phán với cố vấn đặc biệt của phái đoàn ta-đồng chí Lê Đức Thọ-tại Hội nghị Paris (Pháp) năm 1973.

Tin tối (27/11): 7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM
Thể thao

Tin tối (27/11): 7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM; U22 Singapore thế chân U22 Campuchia; tiền vệ U22 Thái Lan quyết giành HCV SEA Games 33; M.U sắp cho 3 sao trẻ đi “tu nghiệp”; FIFA có nguy cơ bị kiện vì thiên vị Ronaldo.

