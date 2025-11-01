Thương gửi “khúc ruột” miền Trung, Long Châu điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế hỗ trợ vùng lũ

Hoạt động được Long Châu phối hợp cùng Sở Y tế các địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, san sẻ khó khăn với người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ kéo dài.

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh tại Miền Trung, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã nhanh chóng điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế, phối hợp cùng Sở Y tế địa phương trao tặng cho người dân tại các khu vực tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi. Theo đó, Long Châu đã hỗ trợ 1 tấn thuốc và vật tư y tế cho Huế, 2 tấn cho Đà Nẵng và Hội An, cùng 1 tấn cho Quảng Ngãi, nhằm kịp thời bổ sung nguồn thuốc men và vật tư thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân vùng lũ.

1 tấn thuốc đã được gửi đến Quảng Ngãi, kịp thời bổ sung nguồn thuốc men và vật tư y tế thiết yếu. Ảnh: PV

Vì một Việt Nam khỏe mạnh, FPT Long Châu đồng hành cùng Bộ Y tế, trao tặng 500.000 liều vắc xin sởi

Đồng thời, nhằm chung tay khắc phục hậu quả và chăm lo sức khỏe cho người dân, Long Châu đã đồng hành cùng Báo Dân Trí trao 1.000 cơ số thuốc cho người dân miền Trung. Mỗi gói hỗ trợ y tế bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc tiêu chảy, thuốc bôi ngoài da, Cloramin B, thuốc nhỏ mắt, vitamin C, cồn điều trị nấm, lang ben, cùng bông băng, viên khử trùng nước và nhiều vật tư y tế thiết yếu.

Hoạt động được triển khai nhằm kịp thời hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai. Đây cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của Long Châu, thể hiện hành động cấp thiết, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Qua đó, đại diện Sở Y tế các tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động và những đóng góp thiết thực của đơn vị trong việc giúp người dân sớm ổn định sức khỏe và cuộc sống sau bão lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Giám đốc Sở Y tế Trần Kiêm Hảo trân trọng cảm ơn tấm lòng của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu đã kịp thời hỗ trợ ngành Y tế và người dân thành phố Huế trong giai đoạn khó khăn. Ông khẳng định, đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp đối với cộng đồng, góp phần chung tay cùng chính quyền và ngành Y tế khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Long Châu phối hợp cùng Sở y tế thành phố Huế trao tặng thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ. Ảnh: PV

Long Châu phối hợp cùng Sở y tế thành phố Huế trao tặng thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.



Các vật phẩm được trao tặng bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc điều trị thiết yếu, Cloramin B và các vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hỗ trợ người dân trong điều kiện ngập sâu, mất điện, giao thông bị chia cắt, di chuyển khó khăn.



Long Châu phối hợp cùng Sở y tế thành phố Huế trao tặng thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.



Cùng với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, đội ngũ nhân viên Long Châu nỗ lực, không quản ngại khó khăn vận chuyển thuốc ngay trong đêm để có thể nhanh chóng đưa thuốc đến khu vực đang chịu ảnh hưởng sạt lở, lũ quét, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người dân.

Khu vực miền Trung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa lũ. (Ảnh: Thông tin Chính phủ).

Theo kế hoạch, nguồn hỗ trợ này sẽ được trao cho bà con vùng lũ tại các tỉnh miền Trung, góp phần chăm lo sức khỏe và lan tỏa tinh thần “nghĩa tình đồng bào”.

