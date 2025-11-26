Tiến Nông đồng hành thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong nông nghiệp công nghệ cao

Trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Cao Văn Cường – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông vinh dự tham dự và đồng hành cùng các sở, ngành, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản chính thức được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng ở châu Á vào tháng 12/2023, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc mở rộng và làm sâu sắc thêm kết nối thương mại song phương, trong đó nông nghiệp là một trụ cột hợp tác then chốt.

Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2025) và đặc biệt từ khi triển khai Tầm nhìn hợp tác nông nghiệp trung - dài hạn giai đoạn 2015, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản tăng trưởng mạnh, hàng loạt sản phẩm trái cây tươi (thanh long, vải, xoài, chanh leo…) được cấp phép; mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp được nhân rộng; hàng trăm dự án chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đầu tư chuỗi giá trị lạnh đã được triển khai, góp phần nâng cao năng suất và giá trị nông sản Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất được tổ chức ngày 25/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với sự tham dự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và thông điệp chúc mừng của Thủ tướng Nhật Bản. Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo gần 50 tỉnh, thành phố Việt Nam và 18 địa phương Nhật Bản, tập trung thảo luận 8 lĩnh vực ưu tiên, trong đó nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và chuỗi cung ứng bền vững là nội dung được quan tâm đặc biệt. Cùng đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Cao Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã tham dự diễn đàn và buổi làm việc song phương giữa Thanh Hóa – Yamanashi. Đây là lần đầu tiên Tiến Nông trực tiếp tham gia cơ chế đối thoại địa phương cấp quốc gia giữa hai nước.

Với vị thế là đơn vị sáng tạo dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, Tiến Nông luôn chú trọng nền tảng khoa học và công nghệ cao trong mọi sản phẩm phân bón hữu cơ, hữu cơ sinh học và chế phẩm sinh học. Trong những năm qua, Tiến Nông là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia các chương trình kết nối thương mại song phương Việt – Nhật, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và nông nghiệp bền vững từ các đối tác Nhật Bản. Việc tham gia diễn đàn lần này khẳng định quyết tâm của Tiến Nông trong việc trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần đưa nông nghiệp Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp chất lượng cao của Nhật Bản, hướng tới mục tiêu cùng kiến tạo một nền nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững cho tương lai.