Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 14/10/2025 18:32 GMT+7

Tiến sĩ Đào Vũ Thường tận hiến với triều đình nhà Lê như thế nào?

+ aA -
Trần Siêu (Theo Báo Giáo dục và Thời đại) Thứ ba, ngày 14/10/2025 18:32 GMT+7
Hành trình của Tiến sĩ Đào Vũ Thường là minh chứng sống động cho lý tưởng học để làm người, làm quan để giúp đời.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong lịch sử khoa bảng và văn hóa tri thức Việt Nam, tên tuổi những bậc đại khoa luôn chiếm một vị trí trang trọng. Các vị Tiến sĩ nho học không chỉ là biểu tượng của học vấn mà còn là tấm gương đạo đức, trách nhiệm với dân với nước. Tiến sĩ Đào Vũ Thường là một chân nho như vậy. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là sự kết hợp giữa học vấn uyên thâm, khí phách dân tộc và phẩm cách thanh liêm…

Khoa Bính Dần (1746), Đào Vũ Thường tham gia ứng thí đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân, được vua ban mũ áo, cờ biển, khắc tên trên văn bia. Ảnh: Trần Siêu

Tiến sĩ Đào Vũ Thường: Người thầy làng Yên Lũ

Đào Vũ Thường sinh vào đầu thế kỷ 18 (có tài liệu ghi 1701). Tuy nhiên, theo thông tin trên bia thờ tại từ đường và gia phả phụng lập năm 2002 thì ông sinh năm 1705, mất năm 1754, quê xóm nhà Rỏ, làng Yên Lũ, huyện Thanh Lan, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam, sau là xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Làng Yên Lũ quê hương ông được coi là vùng địa linh, nhân kiệt, nơi nuôi dưỡng truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa. Từ vùng đất này, nhiều người theo đường khoa bảng chữ nghĩa, thành tài thành danh.

Từ nhỏ, Đào Vũ Thường đã nổi tiếng khắp trong phủ ngoài trấn bởi tính ham học, chịu khó và tư chất thông minh, hội đủ những đức tính then chốt để bước vào con đường khoa cử. Nhiều giai thoại ở Yên Lũ kể lại cảnh ông ngày đêm miệt mài sách vở, học trò tìm đến xin học ngày một đông. Bởi vậy mới có câu ca: “Nức danh Yên Lũ họ Đào/ Gần xa sĩ tử xin vào nhập môn”.

Khoa Quý Mão (1723) niên hiệu Bảo Thái thời vua Lê Dụ Tông, Đào Vũ Thường tham gia ứng thí đỗ Hương cống. Việc đỗ Hương cống và được bổ làm quan Huấn đạo (giảng dạy, quản lý giáo dục) đánh dấu vai trò sớm của ông trong việc truyền đạt tri thức và đào tạo nhân tài. Là quan Huấn đạo, ông không chỉ giảng dạy chữ nghĩa mà còn chú trọng giáo dưỡng nhân cách học trò. Chính phẩm hạnh ấy đã khiến học trò kính trọng và có nhiều người sau này tiến thân trong sự nghiệp quan trường.

Theo giới nghiên cứu lịch sử, điểm nổi bật trong cuộc đời danh nhân Đào Vũ Thường là sự nghiệp giáo dục kéo dài. Suốt hơn hai thập kỷ giảng dạy, ông chủ trương vừa truyền thụ kiến thức Hán học, vừa rèn luyện đức hạnh. Vì vậy, ông đã gieo mầm cho nhiều nhân tài, có thể kể đến những học trò thành danh như Đào Vũ Phô (làm tới chức Án sát trấn Nghệ An) hay Đào Vũ Điền (giữ quyền Chiếu khám Ngự sử đài) minh chứng cho ảnh hưởng thực tế của ông đối với giáo dục vùng và việc phát triển bộ máy nhân sự triều đình nhà Lê.

Có giai thoại còn kể, Đào Vũ Thường từng hiến ba gian nhà gỗ lim cho huyện làm Văn từ, điều đó cho thấy tấm lòng của ông đối với việc tôn vinh văn hóa học thuật đương thời.

tu-nguoi-thay-que-mua-den-thanh-quan-tan-hien-3.jpg
Bia thờ Tiến sĩ Đào Vũ Thường. Ảnh: Trần Siêu\

Cuộc đối đáp lưu danh sử sách

Tuy công việc dạy học và trọng trách quan Huấn đạo rất bận rộn, nhưng Đào Vũ Thường vẫn kiên trì dùi mài kinh sử, tích lũy kiến thức chờ một ngày bảng vàng ghi danh. Năm Bính Dần (1746) niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 7 đời vua Lê Hiển Tông, triều đình tổ chức kỳ thi Đình để kén chọn nhân tài.

Đào Vũ Thường tham gia ứng thí, đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân. Văn bia đề danh Tiến sĩ khoa thi này do Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu Hàn lâm viện Thừa chỉ Dương Công Chú vâng sắc soạn; Tham tụng, Thượng thư bộ Lễ kiêm Đông các Hiệu thư Nguyễn Công Thái vâng sắc nhuận, mô tả: “Buổi ấy, sĩ tử tới đua tài không dưới 2.000 người, số trúng tuyển là bọn Trần Danh Tố 4 người. Ngày 21 tháng 5 vào Điện thí. Hôm sau quan Độc quyển nâng quyển đọc, Hoàng thượng định thứ bậc cao thấp, cho Đoàn Thụ đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, bọn Trần Danh Tố 3 người đỗ đồng Tiến sĩ xuất thân. Loa truyền gọi tên, bộ Lễ treo bảng vàng ngoài cửa nhà Thái học. Việc ban áo mũ yến tiệc đều y theo lệ cũ”.

Đây là thành tựu rạng rỡ, bởi 2.000 cống sĩ trên cả nước, việc trở thành một trong 4 Tiến sĩ không chỉ là danh vọng cá nhân mà còn là niềm tự hào của quê hương. Vinh quy bái tổ, ông được ban áo mũ, cấp lộc điền, và đặt dấu ấn của mình trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu minh chứng trường tồn cho thành tựu khoa bảng.

Theo quốc lễ triều Lê thời đó, mỗi Tiến sĩ được cấp 30 mẫu đất để sinh cơ lập nghiệp, sinh con đẻ cháu. Tiến sĩ Đào Vũ Thường không nhận những chân ruộng tốt, bờ xôi ruộng mật dân đã tốn công khai phá mà xin nhận đất ở cánh đồng mả Lờn thuộc tổng Cát Hộ, cạnh làng Yên Lũ. Ông đưa con cháu, dân làng đến khai phá đào sông dẫn thủy nhập điền trở thành ruộng đồng, làng mạc lập thành trại Đồng Lan từ đó. Đồng Lan có nghĩa là cùng thơm, đặt tên như vậy theo ý của Tiến sĩ Đào Vũ Thường là “lộc điền vua ban nhưng công khai phá là của nhân dân, trong đó có nhiều dòng họ khác nhau”. Với cái tên Đồng Lan, ông mong ước làng mình sẽ như bông hoa lan mãi thơm thảo, no ấm, thuận hòa.

tu-nguoi-thay-que-mua-den-thanh-quan-tan-hien-4.jpg
Từ đường Tiến sĩ Đào Vũ Thường. Ảnh: Trần Siêu 

Sau khi đỗ Tiến sĩ, Đào Vũ Thường được bổ nhiệm làm Công khoa cấp sự trung, tham gia quản lý hành chính triều đình. Từ bậc thầy ở địa phương, ông bước vào guồng máy chính trị trung ương, nơi các phẩm chất liêm khiết và cương trực trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Một trong những sự kiện được lưu truyền rộng rãi là lần ông tham gia việc tiếp đoàn sứ bộ nhà Thanh tại Thăng Long. Khi sứ thần Trung Hoa tới thăm đền Hai Bà Trưng (làng Hà Lôi, Đồng Nhân), Đào Vũ Thường đã ứng khẩu làm bài ngâm, ca ngợi khí phách và chiến công của Hai Bà - biểu tượng chống ngoại xâm và tinh thần nữ quyền thời cổ Việt Nam.

“Anh hùng chí khí nữ nhi nan/ Thiên cổ linh nhân bách bách đàm/ Tùng phỉ xích phù thiên sử Bắc/ Hán nam đệ khiến địa đồ Nam/ Nhật thân vật dĩ yên kiều biếm/ Tam hiệp do linh quách thước đàm/ Hương hải tang điền kinh kỳ cựu/ Y y miếu mạo chiêm hàm nam”.

(Anh hùng chí khí kém chi nam/ Khí thiêng nghìn thuở mãi luận bàn/ Cờ đỏ tung bay, trời giúp Bắc/ Đánh Hán thành công đoạt trời Nam/ Dẫu thua đâu phải vì phận gái/ Rằng được thêm râu kể tướng già/ Bãi bể nương dâu bao thế cuộc/ Đền vẫn uy nghi bóng chiều lam).

Bài thơ mặt chữ Hán mà ông sáng tác với những câu hào sảng mô tả tinh thần anh hùng, đã khiến sứ bộ nước ngoài nể phục, không dám khinh thường đất nước nhỏ bé nhưng có khí tiết lớn.

Đây là một tình huống thơ ca trở thành phương tiện ngoại giao mềm, thể hiện lòng tự trọng dân tộc và trình độ văn hóa của một học giả. Hành xử ấy phù hợp với mô thức “văn dùng để trị quốc” của tầng lớp nho sĩ, văn hóa không chỉ để thưởng thức, mà còn là công cụ chính trị, ngoại giao và khẳng định bản sắc.

tu-nguoi-thay-que-mua-den-thanh-quan-tan-hien-1.jpg
Đền Đồng Nhân – nơi Đào Vũ Thường ứng khẩu làm bài ngâm đối đáp với sứ thần nhà Thanh. Ảnh: Trần Siêu 

Di sản vị thanh quan tận hiến vì dân

Sau lần đối đáp với sứ thần nhà Thanh, Đào Vũ Thường được thăng lên chức Nghệ An Thanh bình Hiến sát sứ, trông coi việc pháp luật của ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá và Ninh Bình. Trong những năm tháng làm quan, Đào Vũ Thường luôn giữ được đức độ thanh liêm chính trực, phân xử hết sức công minh, lấy được lòng tin yêu của dân chúng. Ngày 23/7/1754, khi vừa bàn giao công việc cũ để đi nhậm chức ở Kinh Bắc thì ông đột ngột qua đời.

Danh xưng “vị Ngự sử không gia tài” phản ánh quan niệm dân gian về sự thanh bạch của ông. Khi mất, ông để lại không phải là ruộng vườn hay kho tàng tài sản, mà là danh tiếng, vài hiện vật triều đình ban, như tấm biển “Ân tứ vinh quy”, lá cờ thêu “Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân” và chiếc mũ vua ban là chứng tích cho cả sự nghiệp khoa bảng lẫn phẩm chất cá nhân.

Một khía cạnh ít được nhắc đến của nhiều nho sĩ là việc họ can dự trực tiếp vào đời sống kinh tế, và Đào Vũ Thường không phải ngoại lệ. Tư liệu địa phương ghi ông đã cho đào sông (như Vạn Giang) để dẫn nước vào ruộng, mở diện tích canh tác; ông lập trại (Đồng Lan) trên vùng đất trước kia hoang hóa. Nơi này đã ghi công đức của Đào Vũ Thường và thờ ông làm bài vị thành hoàng khai sáng.

Tiến sĩ Đào Vũ Thường cũng thúc đẩy hình thành chợ làng để thương nghiệp phát triển. Những công việc ấy gắn trực tiếp với an sinh giúp nông dân sinh kế, tạo cơ sở vật chất cho sự phồn vinh của làng xã. Vai trò ông không chỉ là “thầy” hay “quan”, mà còn là “khai hóa” trong nghĩa thực tế, đóng góp vào tiến trình phát triển chung của xã hội đương thời.

Năm 1762, sau 2 năm đi sứ Trung Quốc, Bảng nhãn Lê Quý Đôn hiểu rõ danh tướng Hoàng Phúc - một đại thần triều Minh, từng làm tán quân vụ ở An Nam. Ông là người giỏi địa lý, đã sử dụng “Cao Biền tấu thư”, “Địa lý kiều tự” tại Đại Việt thực hiện yểm thuật.

Tri ân công đức của quan Ngự sử Kinh Bắc Đào Vũ Thường, Lê Quý Đôn đã xin vua Lê cấp ngôi mộ trong kiểu đất đẹp “Hạ Bì chi thủy” cùng với ruộng cho thủ mộ truyền nhiều đời trông nom. Con trai cả của Đào Vũ Thường là Đào Vũ Điển đã chuyển cát táng cha về Hạ Bì, thuộc thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũ.

Theo gia phả, Tiến sĩ Đào Vũ Thường kết hôn với bà Phạm Thị Siêu, hiệu là “Nhân anh nghi nhân”. Ông bà có ít nhất ba con trai đều nối nghiệp học vấn: Đào Vũ Điền thông minh học giỏi, đỗ Hương cống nên gọi là Cống cả. Tuy học vị không bằng cha nhưng về đường quan trường, ông lại cao hơn cha mình một trật. Ông được triều đình sắc phong tới chức Ngự sử đài chiếu khám vào năm 1777 khi mới 35 tuổi. Ông là bạn thân với Bảng nhãn Lê Quý Đôn đồng triều.

Con trai thứ hai là Đào Vũ Tuân đỗ Hương cống nên gọi là Cống hai. Ông nổi tiếng cương trực, gặp lúc Tây Sơn ra Bắc Hà (1788), vua Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc. Ông không ra làm quan với nhà Tây Sơn, trung thành phù Lê, bèn cùng với nhiều cống sĩ dấy quân đánh nhau với Tây Sơn. Kháng cự được vài năm, do quân Tây Sơn quá mạnh nên ông tuẫn tiết. Thi hài ông được táng ở làng Phù Tải (làng Giải) huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũ, người địa phương gọi nơi ấy là mả quan.

Con trai thứ 3 là Đào Vũ Cầu, theo học tại nhà Chiêu Văn quán, hàm Tú lâm cục, chức nho sinh nên thường gọi là nho ba. Một số hậu duệ họ Đào trong các thế hệ sau vẫn giữ truyền thống hiếu học và góp phần giữ gìn các hiện vật, di tích gia đình.

Hiện nay, ngôi từ đường họ Đào ở xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên đã được Bộ VH,TT&DL công nhận là di tích lịch sử - văn hóa. Tại địa phương, hàng năm vẫn duy trì lễ tưởng niệm, hoạt động văn hóa gắn với tên tuổi Tiến sĩ Đào Vũ Thường, từ việc giáo dục truyền thống hiếu học trong nhà trường đến các dịp kỷ niệm, tế lễ.

Cuộc đời vị đại khoa Đào Vũ Thường là tấm gương soi cho hậu thế, với những bài học còn nguyên giá trị: học vấn và đạo đức không thể tách rời; trí thức chân chính phải gắn bó với nhân dân chứ không vì danh lợi. Trong bối cảnh hiện đại, khi xã hội đang cần những tấm gương liêm chính, có trách nhiệm, thì nhân cách Đào Vũ Thường luôn là một tấm gương soi quý báu.

Tiến sĩ Đào Vũ Thường là hình tượng điển hình của nho sĩ Việt thế kỷ 18, hiếu học, tài năng, thanh liêm và gắn bó mật thiết với dân. Tên ông được khắc trên bia đá Văn Miếu, di vật ông để lại được gìn giữ tại từ đường họ Đào, và ký ức về ông vẫn được truyền tụng trong dân gian. Trong một xã hội luôn cần trí thức đức độ và trách nhiệm, việc phục dựng và hiểu đúng vai trò những danh nhân như Đào Vũ Thường không chỉ là hành động tôn vinh lịch sử mà còn là cách góp phần nuôi dưỡng giá trị đạo đức cho thế hệ tương lai.

Theo: Theo Báo Giáo dục và Thời đại

Tham khảo thêm

Trạng nguyên gặp nhiều may mắn “lạ lùng” nhất sử Việt là ai?

Trạng nguyên gặp nhiều may mắn “lạ lùng” nhất sử Việt là ai?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhân vật nào thường xuyên mắc lỗi nhưng luôn được Tào Tháo tha thứ?

Vì sao Tào Tháo lại luôn có sự bao dung cho người này dù đây là viên tướng mắc rất nhiều lỗi?

Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Đông Tây - Kim Cổ
Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Thành Cát Tư Hãn “xoá sổ” kinh đô hơn 1 triệu người sinh sống của nhà Kim

Đông Tây - Kim Cổ
Thành Cát Tư Hãn “xoá sổ” kinh đô hơn 1 triệu người sinh sống của nhà Kim

Pháo tự hành "Made in Vietnam”: Đột phá về hỏa lực

Đông Tây - Kim Cổ
Pháo tự hành 'Made in Vietnam”: Đột phá về hỏa lực

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn

Đông Tây - Kim Cổ
Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn

Đọc thêm

LĐBĐ Malaysia: “Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi'
Thể thao

LĐBĐ Malaysia: “Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi"

Thể thao

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Yusoff Mahadi cho rằng Việt Nam và Nepal đã khiếu nại lên FIFA vụ làm giả hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch, nhưng ông không bận tâm.

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm
Nhà đất

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm

Nhà đất

Phiên 17/10, nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu tới 3,26%, trong đó bộ ba VHM, VIC, VRE đồng loạt mất hơn 4%, kéo VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm, thanh khoản HoSE vượt 42.000 tỷ đồng.

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán
Nhà đất

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa giao hơn 1 ha đất tại xã Sơn Đồng (Hoài Đức) cho Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội để triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng, gồm liền kề và biệt thự, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò
Xã hội

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò

Xã hội

Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh túm tóc, ghì chặt một nữ sinh đánh tới tấp trong tiếng reo hò của nhiều người lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Tạm giữ hình sự admin trang “Beat 36 Thanh Hóa”
Pháp luật

Tạm giữ hình sự admin trang “Beat 36 Thanh Hóa”

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca “cực mượt” trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca “cực mượt” trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của tiền vệ Hendrio Araujo Da Silva) đã không giấu được hạnh phúc tại Lễ trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam đối với tiền vệ gốc Brazil được tổ chức tại Sở Tư pháp TP Hà Nội sáng 17/10.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn
Tin tức

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn

Tin tức

Sáng 17/10, với 100% uỷ viên tham gia biểu quyết tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10
Tin tức

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10

Tin tức

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025
Văn hóa - Giải trí

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025

Văn hóa - Giải trí

8Wonder chính thức công bố ngôi sao Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò “headliner” của đại nhạc hội “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra vào ngày 6/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên
Kinh tế

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên

Kinh tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển kinh tế - xã hội theo “bộ tứ trụ cột” mà Trung ương đã xác định, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng tỷ trọng GRDP đến năm cuối nhiệm kỳ từ 20% trở lên.

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn
Xã hội

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn

Xã hội

Theo danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Chị cũng là nữ ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV
Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV

Thể thao

Sau khi sa thải 2 HLV Shin Tae-yong và Patrick Kluivert, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã tiêu tốn tổng số tiền 6 triệu USD (tương đương 158,036 tỷ đồng) để bồi thường hợp đồng.

Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các 'điểm nghẽn', tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia
Kinh tế

Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia

Kinh tế

Các Thứ trưởng, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Bộ KH&CN đã có cuộc chia sẻ, trao đổi nhiều vấn đề chuyên sâu, từ thể chế, nguồn lực đến định hướng chiến lược về các lĩnh vực của ngành KH&CN trong giai đoạn mới.

Kiều hối về TP.HCM gần 8 tỷ USD trong 9 tháng, dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp cuối năm
Chuyển động Sài Gòn

Kiều hối về TP.HCM gần 8 tỷ USD trong 9 tháng, dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp cuối năm

Chuyển động Sài Gòn

Tổng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ở TP.HCM trong 9 tháng năm 2025 đạt 7,969 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lần đầu tiên ban hành Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
Nhà nông

Lần đầu tiên ban hành Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 4296/QĐ-BNNMT ngày 16/10/2025 về Phê duyệt Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh 7 nhiệm vụ quan trọng.

Top cung hoàng đạo khi thất tình khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo
Gia đình

Top cung hoàng đạo khi thất tình khiến cả bạn bè phải "chịu trận" theo

Gia đình

Có những cung hoàng đạo thất tình lại khiến cả thế giới xung quanh phải "lao đao" theo họ.

Sau điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump tiết lộ tin tốt về Ukraine
Thế giới

Sau điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump tiết lộ tin tốt về Ukraine

Thế giới

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không để chiến tranh ở Ukraine leo thang thành xung đột toàn cầu.

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi, trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới
Tin tức

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi, trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới

Tin tức

Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, là người trẻ tuổi nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030 khi mới 31 tuổi.

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 ở cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong
Pháp luật

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 ở cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật

Vừa tan học, một học sinh lớp 12, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa bị nam sinh lớp 11 học cùng trường dùng dao đâm tử vong.

Tìm thấy 32 hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Xã hội

Tìm thấy 32 hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Xã hội

Đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó 32 hài cốt được tìm thấy trong Thành cổ Quảng Trị.

'Liều' nuôi cá thịt giàu protein, 'xểnh ra' là cằn ngược nước, dân nơi này Thái Bình xúc hàng tấn bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

"Liều" nuôi cá thịt giàu protein, "xểnh ra" là cằn ngược nước, dân nơi này Thái Bình xúc hàng tấn bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Mô hình nuôi cá rô đồng của một số hộ dân xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hưng Yên, Thái Bình) thu lãi tiền tỷ mỗi năm. Cá rô đồng là 1 trong các loại cá đồng, cá đặc sản bình dân, cá có thịt giàu protein...

Bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden: “Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học”
Văn hóa - Giải trí

Bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden: “Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học”

Văn hóa - Giải trí

Bộ đôi "huyền thoại" Secret Garden gồm 2 thành viên Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) đã có chia sẻ nhiều thông tin về âm nhạc của mình.

Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt
Ảnh

Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt

Ảnh

Sau hoàn lưu hai cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 và số 11 (Matmo) đầu tháng 10, vườn hoa bãi đá sông Hồng trở nên tan hoang, hư hỏng như không còn gì sau ngập lụt.

Hà Nội mở rộng 'Mắt thần': Thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội, nhận diện mặt, biển số từ xa 500-700m
Ảnh

Hà Nội mở rộng "Mắt thần": Thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội, nhận diện mặt, biển số từ xa 500-700m

Ảnh

Mới đây, hàng loạt Camera công nghệ AI thế hệ mới đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, nút giao ở Hà Nội, báo hiệu thời kỳ giám sát và xử lý vi phạm sẽ được siết chặt hơn bao giờ hết.

Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy
Chuyển động Sài Gòn

Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy

Chuyển động Sài Gòn

Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 80 trí nhớ không còn minh mẫn, gặp NSND Thanh Thúy, ông không thể gọi tên nhưng vẫn ấn tượng với vai Võ Thị Sáu của cô.

Đưa vào khai thác đường truyền tải điện 500kV trị giá hơn 7.000 tỷ đồng nhờ thi công thần tốc
Kinh tế

Đưa vào khai thác đường truyền tải điện 500kV trị giá hơn 7.000 tỷ đồng nhờ thi công thần tốc

Kinh tế

Sáng 17/10 tại Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau 6 tháng thi công thần tốc, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Tiết lộ số tiền khủng Châu Âu đã chi cho Ukraine
Điểm nóng

Tiết lộ số tiền khủng Châu Âu đã chi cho Ukraine

Điểm nóng

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Liên minh Châu Âu đã chi 180 tỷ euro cho Ukraine và đang lên kế hoạch một gói hỗ trợ mới trị giá 40 tỷ euro.

Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như “bộ não” điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành
Dân sinh

Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như “bộ não” điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành

Dân sinh

Ngành thủy lợi TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ bằng khoa học và công nghệ hiện đại, từ hệ thống SCADA đến chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu quản lý nguồn nước thông minh, an toàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thanh tra NHNN phát hiện: Hai chi nhánh Ngân hàng Indovina có tỷ lệ nợ xấu cao tới 17%
Bạn đọc

Thanh tra NHNN phát hiện: Hai chi nhánh Ngân hàng Indovina có tỷ lệ nợ xấu cao tới 17%

Bạn đọc

Hai chi nhánh của Ngân hàng Indovina (IVB) gồm Cần Thơ và Phú Mỹ Hưng đều có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, trong đó riêng IVB Cần Thơ lên tới 17%. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 và khu vực 14 đã công bố kết luận thanh tra, nêu rõ nhiều tồn tại trong công tác thẩm định và quản lý tín dụng tại ngân hàng này.

Trước Đỗ Thị Hà, hai Hoa hậu Việt Nam cũng kết hôn với thiếu gia của các tập đoàn lớn
Văn hóa - Giải trí

Trước Đỗ Thị Hà, hai Hoa hậu Việt Nam cũng kết hôn với thiếu gia của các tập đoàn lớn

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo... đều có bến đỗ bình yên là những thiếu gia thừa kế tập đoàn danh tiếng.

Tin đọc nhiều

1

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

2

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

3

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

4

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

5

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước