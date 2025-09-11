Ngày 11/9, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo tới các sở, ngành, chính quyền địa phương trực thuộc. Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế tại địa phương.

Theo UBND TP.HCM, việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đến nay, TP.HCM đã thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 5/22 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 22,73%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, số hồ sơ được cắt giảm 30% thời gian giải quyết, là 3.344 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 93,41% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận

Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Tiên đang giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: B.P

Từ nay đến cuối năm 2025, TP.HCM tiếp tục triển khai một số giải pháp đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư. Đáng chú ý, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết hồ sơ, đối với 2 thủ tục hiện có thời gian giải quyết là 1 ngày làm việc (thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…).

Thực hiện cắt giảm 40% thời gian giải quyết hồ sơ đối với 4 thủ tục đã cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ theo cam kết ký với VCCI. Giảm 30% thời gian giải quyết hồ sơ đối với 5 thủ tục hiện nay chưa được cắt giảm thời gian giải quyết.

Cắt giảm thời gian các cơ quan được lấy ý kiến thẩm định về nội dung, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình theo luật định từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (tương đương 07 ngày làm việc), đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Tú

Cắt giảm thành phần hồ sơ, thông qua việc không yêu cầu cung cấp bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các tổ chức kinh tế thành lập tại Việt Nam, cho tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Không yêu cầu sao y, công chứng Căn cước công dân đối với cá nhân, là người được ủy quyền nộp hồ sơ có quốc tịch Việt Nam.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, đối với thị trường bất động sản. Hiện nay, TP.HCM đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 34/64 dự án. Trong đó, các dự án nhà ở đã được tháo gỡ vướng mắc (9/64 dự án); các dự án không phải dự án bất động sản (dự án thể thao, cầu đường, cảng trung chuyển...), đã giải quyết 5/64 dự án; các dự án có nguồn gốc đất công cần rà soát pháp lý hoặc đang bị thanh tra, điều tra, kiểm tra, đã giải quyết 20/64 dự án…

Từ nay đến cuối năm 2025, TP.HCM tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: T.L

Được biết, trước khi sáp nhập, trên địa bàn 3 tỉnh – thành, đã từng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế. Cụ thể, tỉnh Bình Dương (cũ) đã cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển thành phố thông minh, giúp giải quyết nhanh các vướng mắc như thực hiện mô hình "Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân" và thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Bình Dương (cũ) tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, cắt giảm thời gian cấp phép dự án trọng điểm từ 50 - 70%, nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, cải thiện thứ hạng điều hành của tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) Trong năm 2024, tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính, thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, du lịch,.... Rút ngắn 40-45% thời gian giải quyết của 40% tổng số thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cao đạt tỷ lệ 98,9%. Tỷ lệ hài lòng năm 2024 của người dân đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt 90,05% (tăng 2,99% so với năm 2023).

TP.HCM (cũ) cũng triển khai thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Trong năm 2025, 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đã khiến người dân phấn khởi, đồng tình. Ảnh: T.L

Qua đó, đã giao các sở thực hiện rà soát, đề xuất cải cách thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính, thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, trên cơ sở đó UBND Thành phố sẽ ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.





Ngày 26/6/2025, TP.HCM (cũ) đã công bố danh mục 2.357 thủ tục hành chính, với 1.625 quy trình nội bộ đã ban hành, cập nhật quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính này được tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, có 1.997 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và 368 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.

