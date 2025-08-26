Tiết lộ bí mật trong bức thư riêng của ông Trump gửi ông Orban về cuộc tấn công Ukraine

Vụ nổ đường ống dẫn dầu Druzhba. Ảnh Pravda

Phản ứng trực tiếp và đầy cảm xúc của ông Trump

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó xác nhận việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba đến Hungary đã bị gián đoạn lần thứ ba gần đây do các hành động của Ukraine. Sự gián đoạn này một lần nữa gây áp lực lên cơ sở hạ tầng năng lượng của Trung Âu, dẫn đến phản ứng gay gắt từ Budapest.

““Viktor – Tôi không thích nghe điều này – Tôi rất tức giận về chuyện này. Hãy nói với Slovakia. Ông là người bạn tuyệt vời của tôi – Donald,” ông Trump viết trong thư.

Bức thư, được ông Orbán công khai công bố, nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng của mối quan hệ giữa ông với ông Trump, báo hiệu sự phụ thuộc của Hungary vào sự hỗ trợ của Washington trong việc bảo vệ lợi ích năng lượng của mình.

Tầm quan trọng chiến lược của Druzhba

Đường ống Druzhba, được xây dựng từ thời Liên Xô, vẫn là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu thô quan trọng nhất của Nga sang châu Âu, có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Hungary mà còn đối với Slovakia. Bất chấp các lệnh trừng phạt của EU và những nỗ lực đa dạng hóa nguồn tài nguyên khỏi Nga, cả hai nước vẫn phụ thuộc rất nhiều vào kênh này để duy trì nền kinh tế.

Đối với Hungary, các cuộc tấn công liên tiếp vào đường ống được coi là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, tạo thêm lý do cho ông Orbán thách thức các chính sách cứng rắn chống Nga của Brussels.

Tín hiệu chính trị của ông Orbán tới châu Âu

Bức thư của ông Trump, mặc dù có vẻ mang tính cá nhân, nhưng lại ẩn chứa những hàm ý rộng hơn. Bằng cách lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến các quốc gia châu Âu không tham gia vào cuộc xung đột tiền tuyến, Tổng thống Hoa Kỳ đã ngầm xác nhận lập luận của Hungary rằng năng lượng không nên bị biến thành vũ khí trong các cuộc đấu tranh địa chính trị.

Việc công bố bức thư cũng củng cố vị thế của Orbán trong nước, thể hiện khả năng giành được sự ủng hộ từ một đối tác quốc tế lớn - không ai khác chính là Tổng thống Mỹ. Điều đó cũng củng cố hình ảnh của ông như một nhà lãnh đạo có khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia trước các chỉ thị của EU.

An ninh năng lượng như một chiến trường

Những gián đoạn liên tục tại Druzhba cho thấy sự mong manh của hệ thống năng lượng EU. Bất chấp những cam kết về "chuyển đổi xanh" và đa dạng hóa, Trung Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ truyền thống. Mỗi lần gián đoạn đều ảnh hưởng ngay lập tức đến giá cả và sự ổn định của thị trường, khiến các chính phủ dễ bị tổn thương.

Bằng cách công khai phát biểu của ông Trump, ông Orbán không chỉ tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Washington mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Brussels: Hungary sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách năng lượng độc lập, ngay cả khi nó xung đột với chính sách chính thống của EU.