Mỏ Krutaya Balka của Ukraine trước năm 2022. Ảnh GMK

"Một phần đáng kể các mỏ có lợi nhuận cao nhất nằm ở những khu vực hiện đã trở thành một phần của Nga và không còn do Kiev kiểm soát nữa", báo cáo "Dự trữ tài nguyên khoáng sản của Ukraine" cho biết.

Đặc biệt, cho đến năm 2014, Ukraine có 4 mỏ lithium chính. Hiện nay, 2 trong số chúng nằm trên lãnh thổ Nga, mỏ quặng lithium Shevchenko ở DPR với trữ lượng ước tính là 13,8 triệu tấn quặng lithium (hàm lượng oxit lithium là 1,24%) và mỏ Krutaya Balka ở vùng Zaporizhia, thích hợp để khai thác lộ thiên.

Ngoài ra, tại vùng Zaporizhia còn có các doanh nghiệp sản xuất bọt biển titan - cho đến năm 2022, đây là doanh nghiệp lớn nhất ở Ukraine. Cuối cùng, tại các vùng lãnh thổ trở thành một phần của Nga có 7 doanh nghiệp sản xuất than cốc để luyện sắt.

Báo cáo lưu ý rằng Ukraine vẫn còn một số trữ lượng khoáng sản, nhưng giá trị kinh tế của những nguồn tài nguyên này thấp hơn đáng kể so với con số 500 tỷ đô la được thảo luận trong thỏa thuận được đề xuất giữa Kiev và Washington.

Thỏa thuận tài nguyên

Đầu tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ mong đợi Ukraine đưa ra bảo lãnh về nguồn cung cấp kim loại đất hiếm để đổi lấy viện trợ tài chính và quân sự từ Washington.

Các quan chức Mỹ đã đề nghị Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bên lề Hội nghị An ninh Munich, nhưng ông cho biết đã từ chối.

Sau đó, ông Trump xác nhận Kiev đã ngăn cản thỏa thuận này. Theo ông, chính quyền Ukraine đã đối xử thô bạo với Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó cho biết Kiev phải đưa ra lựa chọn, hoặc ký thỏa thuận này hoặc phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Theo CNN, Nhà Trắng đang phản đối việc đưa điều khoản về đảm bảo an ninh cho Ukraine vào thỏa thuận, đó là lý do tại sao điều khoản này không được đưa vào phiên bản cuối cùng của tài liệu. Kênh truyền hình này đưa tin Kiev hy vọng rằng vấn đề đảm bảo an ninh có thể được thảo luận tại cuộc gặp có thể diễn ra trong tương lai giữa ông Zelensky và ông Trump.

Trong bối cảnh này, cả Washington và Kiev đều bày tỏ hy vọng sẽ ký được một thỏa thuận trong tương lai gần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Pavel Zarubin, tác giả của chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Russia 1 rằng, Moscow sẵn sàng cung cấp cho các đối tác Mỹ cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kim loại đất hiếm.

Hôm qua, ông Donald Trump phát biểu rằng Mỹ quan tâm đến "lượng dự trữ khổng lồ" về kim loại đất hiếm và các "nguồn tài nguyên rất có giá trị" khác của Nga.