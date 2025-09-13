Tiểu đoàn đặc nhiệm Chechnya khét tiếng chiến đấu ở Ukraine lao đao vì bệnh lạ khiến binh sĩ chảy máu mắt





Tiểu đoàn Akhmat là một đơn vị đặc nhiệm Chechnya khét tiếng. Ảnh Getty Images

Ít nhất ba binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Akhmat – nhóm nổi tiếng với những video tuyên truyền về cuộc chiến Ukraine trên mạng – đã mắc bệnh hantavirus, loại virus do loài gặm nhấm lây truyền, thường được lính Nga và Ukraine gọi là “sốt chuột”, theo The Telegraph.

Thể nặng nhất của bệnh này, gọi là Sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS), thường khởi phát bằng các triệu chứng giống cúm, sau đó chuyển sang sốt cao, đau bụng, tụt huyết áp, xuất huyết ở mắt rồi dẫn đến suy thận.

Tỷ lệ tử vong của bệnh có thể lên tới 38% tùy theo chủng virus và dạng nhiễm bệnh. Hantavirus không lây từ người sang người, nhưng có thể truyền qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh.

Một nữ y tá quân y thuộc Tiểu đoàn Akhmat, sử dụng biệt danh Shama, tiết lộ trên một kênh Telegram Nga rằng, chuột đã tràn ngập các vị trí mà đơn vị của cô đang đóng quân.

“Chuột ở khắp nơi. Chúng tôi tỉnh dậy vì chúng chạy ngang qua khắp người. Chúng tôi thậm chí còn giành những hộp sữa đặc với chúng", cô kể, theo tường thuật của báo Pravda (Nga).

Shama còn mô tả loài chuột là “những con vật nhỏ bé, tội nghiệp và dễ thương”, nhưng thừa nhận rằng đồng đội của cô thì không nghĩ vậy: “Ba người trong đơn vị mắc sốt chuột, họ chắc chắn không đồng ý với tôi".

Hiện chưa rõ mức độ lây lan của căn bệnh này trong toàn Tiểu đoàn Akhmat, được cho là đang đóng gần Zaporizhzhia, miền Đông Nam Ukraine.



Công ty tình báo y tế Airfinity, đơn vị theo dõi các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, cho biết cụm ca bệnh này cho thấy “nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng do điều kiện sống tồi tệ và nạn chuột hoành hành tại tiền tuyến”.

“Dù mới có ba ca được xác nhận, nhưng việc hạn chế y tế và di chuyển trong đơn vị có thể khiến nhiều ca chưa được phát hiện, làm tăng nguy cơ bùng phát rộng hơn và gây gián đoạn tác chiến”, Airfinity cảnh báo.

Hiện không có thuốc kháng virus đặc hiệu nào cho bệnh hantavirus. Trên thế giới mới chỉ có hai loại vắc-xin, được phê duyệt tại Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng chúng chỉ nhắm vào một số chủng nhất định.

Hantavirus tồn tại khắp nơi trên thế giới, song phổ biến nhất ở các vùng nông thôn châu Á.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Nga bị hantavirus tấn công. Năm 2023, lực lượng Nga ở Kharkov cũng từng trải qua một đợt bùng phát dịch, khi đó tình báo quân sự Ukraine (GUR) tuyên bố virus đã khiến nhiều binh sĩ Nga mắc bệnh.

Tiểu đoàn Akhmat tham chiến ở Ukraine từ những ngày đầu cuộc chiến. Nhóm này thường xuyên tung ra những video tuyên truyền rầm rộ về lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov.

Gần đây họ được cho là đã thay thế vai trò của tập đoàn lính đánh thuê Wagner.