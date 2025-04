TikToker Dưỡng Dướng Dường từng bị xử phạt vì buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 11/4, trao đổi với PV, ông Lương Viết Tịnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cho biết, TikToker Dưỡng Dướng Dường (tên thật là Mai Văn Dưỡng, SN 1986, trú tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vừa bị bắt cũng từng bị đơn vị xử phạt vi phạm hành chính về việc buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Mai Văn Dưỡng (TikToker Dưỡng Dướng Dường). Ảnh: FB Tuấn Dưỡng

Theo ông Tịnh, trước đó vào tháng 12/2024, Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam (nay là Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường do ông Mai Văn Dưỡng làm người đại diện đang bày bán 50 gói bột xông nhà có giá niêm yết 125.000 đồng/gói và 10 hộp nụ trầm hương giá 450.000 đồng/hộp. Tổng giá trị hàng hóa gần 11 triệu đồng.

Đáng chú ý, tất cả sản phẩm đều không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ bao gồm thông tin trên nhãn, bao bì hàng hóa, hồ sơ, tài liệu kèm theo. Ông Mai Văn Dưỡng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa.

“Khi nhận thông tin, tôi trực tiếp chỉ đạo anh em triển khai kiểm tra, nếu mà sản xuất thì phải truy tìm được xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, vì việc này liên quan đến vấn đề lâm sản. Nếu mua bán cũng phải chứng minh được nguồn gốc ở đâu, còn không có nguồn gốc thì xử phạt không có nguồn gốc, nếu hàng giả thì xử theo hàng giả. Sau khi anh em xác minh và lập biên bản, đơn vị đã xử phạt hành vi vi phạm bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường và tịch thu số hàng nêu trên”, ông Tịnh cho biết.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (Tiktoker Dưỡng Dướng Dường - @duongduongduong_xongnha). Ảnh CAQN

Cũng trong tháng 12/2024, Mai Văn Dưỡng (tức TikToker Dưỡng Dướng Dường) đã bị Công an huyện Bắc Trà My đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm người khác.

Theo đó trong các ngày 16, 17, 18 và 20/8/2024, Mai Văn Dưỡng đã lợi dụng mạng xã hội đăng tải 8 video có nội dung cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân xảy ra tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

Mai Văn Dưỡng bị phạt tiền 7,5 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung là buộc gỡ các bài viết, video có hình ảnh, thông tin sai sự thật trên Facebook và TikTok của mình liên quan đến 4 người khác.



Liên quan đến Tiktoker Dưỡng Dướng Dường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Tiktoker Dưỡng Dướng Dường - @duongduongduong_xongnha) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.