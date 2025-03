Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tìm bị hại vụ án dùng sổ đỏ giả để chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Trương Thị Mỹ Trang. Ảnh: N.V

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Mỹ Trang (SN 1985, trú xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức" xảy ra năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, từ năm 2018, Trương Thị Mỹ Trang bắt đầu làm nghề môi giới và kinh doanh bất động sản.

Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ, vay nợ nhiều nơi không có tiền để trả nợ nên Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tiếp xúc, gặp gỡ những người dân nông thôn có nhu cầu bán, chuyển nhượng đất đai hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trang đưa ra thông tin muốn tách thửa hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện ủy quyền toàn phần (quyền quản lý, sử dụng, định đoạt) đối với lô đất của người đó. Tin tưởng là thật, những người này đã ký ủy quyền toàn phần lô đất cho Trang.

Sau khi chiếm đoạt được lô đất, Trang tiếp tục chuyển nhượng lô đất cho người nhà hoặc người được Trang nhờ, thuê đứng tên là chủ sở hữu lô đất.

Tiếp đó, Trang sử dụng các lô đất này để thế chấp vay tại ngân hàng. Số tiền giải ngân từ các khoản vay, Trang trả nợ hoặc sử dụng vào các mục đích chi tiêu cá nhân khác.

Sổ đỏ giả Trương Thị Mỹ Trang đưa cho đôi vợ chồng già ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Một thời gian sau, khi những người bị Trang chiếm đoạt tài sản thấy Trang không thực hiện việc mua, bán, chuyển nhượng đất hoặc tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo thỏa thuận nên đã liên hệ Trang để đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lô đất của mình.

Do các sổ đỏ này Trang đã chuyển nhượng cho người khác để thế chấp vay ngân hàng nên Trang đã đặt mua sổ đỏ giả trên mạng xã hội Telegram và đưa cho chủ đất.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo phương thức thủ đoạn nêu trên và đề nghị Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố rà soát các nguồn tin về tội phạm, vụ án có liên quan đến phương thức, thủ đoạn nêu trên để phối hợp kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, nếu có người dân bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, đề nghị hướng dẫn đến trực tiếp trình báo tại Cơ quan CSĐT Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị.