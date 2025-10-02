Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin tức
Thứ năm, ngày 02/10/2025 10:56 GMT+7

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Hoàng Tính Thứ năm, ngày 02/10/2025 10:56 GMT+7
Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.
Sáng 2/10 lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng được xác định là chị Đ.T.H (SN 1989, trú tại Ý Yên, tỉnh Nam Định). Chị H. cũng là nạn nhân nữ duy nhất trong số 3 người không may gặp nạn. Vị trí tìm thấy thi thể chị cách điểm gặp nạn gần 2km.

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy. Ảnh: Quân sự Cao Bằng

Trước đó, thi thể hai nạn nhân khác là anh N.V.T (SN 2002, quê Ba Vì, Hà Nội) và anh L.L.A.T (SN 2003, trú tại Yến Lạc, Na Rì, tỉnh Thái Nguyên) cũng đã được tìm thấy.

Như vậy, đến sáng nay, cả 3 nạn nhân bị mất tích tại ban điều hành thi công cao tốc đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Vụ việc đau lòng xảy ra trong đêm 29/9, khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá nhanh, quét qua khu vực trung tâm điều hành dự án, cuốn trôi 3 người.

Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã huy động nhiều phương tiện để tổ chức tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được thông tin ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hải Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hoàng Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm và động viên gia đình các nạn nhân.

Thảm kịch tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh chỉ là một phần trong bức tranh tang thương do mưa lũ gây ra tại Cao Bằng trong những ngày qua.

Theo ghi nhận ban đầu đến sáng ngày 2/10 toàn tỉnh Cao Bằng đã có 5 người tử vong, trong đó có một bé sơ sinh mới 6 ngày tuổi bị đất đá vùi lấp và 3 người khác bị thương.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân. Ảnh: Quân sự Cao Bằng

Trận lũ đã gây ra thiệt hại lớn hơn 4.200 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 3.500 ngôi nhà ngập sâu; hơn 5.000 ha lúa, hoa màu cùng nhiều tài sản thủy sản và chăn nuôi của bà con đã bị cuốn trôi theo dòng nước.

Hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng nề với hơn 200 điểm sạt lở, gần 50 đoạn đường bị ngập úng, nhiều cầu dân sinh bị phá hỏng, chia cắt các khu vực. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, 390 tuyến đường nông thôn và 8 cầu dân sinh hư hỏng nặng.

Hàng loạt công trình từ hệ thống điện, trường học, trạm y tế đến trụ sở cơ quan đều chịu thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại ước tính đã vượt mốc 750 tỷ đồng.

