Thứ bảy, ngày 29/11/2025 08:22 GMT+7

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 đã tiến vào biển Đông, bão số 15 dự báo suy yếu trước khi đổ bộ đất liền

+ aA -
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 08:22 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp mới đã đổ bộ biển Đông. Các chuyên gia khí tượng thủy văn đánh giá, áp thấp này có hướng di chuyển rất hiếm gặp, dự báo từ ngày 1/12 sẽ suy yếu dần.
Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15 KOTO

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm?

Đến 7 giờ ngày 30/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông.

Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 1/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 2 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310km về phía Đông.

Tin bão mới nhất hôm nay dự báo hướng di chuyển, vị trí của bão số 15 KOTO. Ảnh: nchmf.
Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Cường độ bão tiếp tục suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Đến 7 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 3-5km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230km về phía Đông.

Cường độ bão tiếp tục suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cảnh báo tác động của bão số 15

Tin bão mới nhất hôm nay cũng cảnh báo, do tác động của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.

Một tòa nhà lạ kỳ tại Philippines kiểu kiến trúc con gà trống khổng lồ nhằm tôn vinh ngành công nghiệp chọi gà

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin mới nhất hôm nay về áp thấp mới, đã vào biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng nay (29/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.


Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đã tiến vào biển Đông. Hướng di chuyển của áp thấp này được các chuyên gia khí tượng thủy văn đánh giá "rất hiếm gặp". Ảnh: nchmf.
Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 30/11, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Lúc này, sức gió mạnh nhất áp thấp cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 1/12, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, khoảng 15 km/h, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông.

Lúc này, áp thấp suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa).

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp mới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4,0m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

