Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI (bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, bắt đầu gây mưa to khi nào?

Tin bão mới nhất về cơn bão số 13 (bão KALMAEGI)

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 13 (bão KALMAEGI) ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 16 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn)..

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa.

Đến 4 giờ ngày 7/11, bão số 13 KALMAEGI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, trên đất liền ven biển Quảng Ngãi - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía Tây khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Hướng di chuyển của cơn bão số 13 - bão KALMAEGI theo tin bão mới nhất. Ảnh: nchmf

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 16 giờ ngày 7/11, bão số 13 KALMAEGI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Lúc này, bão số 13 KALMAEGI trên đất liền phía Đông Thái Lan. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm); đất liền phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cảnh báo tác động của bão số 13 - bão KALMAEGI: Mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi lượng mưa hơn 600mm.

Do tác động của bão số 13, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 06/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Vùng ven biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo: Từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ chiều tối ngày 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão số 13 đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 13, từ ngày mai, 6-7/11, khu vực từ TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.