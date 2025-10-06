Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 06/10/2025 08:33 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) suy yếu thành áp thấp, loạt tỉnh vẫn cảnh báo mưa to, lốc xoáy, sạt lở đất

Thứ hai, ngày 06/10/2025 08:33 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 6/10, bão số 11 (bão MATMO) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên, dự báo, áp thấp nhiệt đới vẫn gây mưa to, có khả năng gây lốc xoáy, sét, sạt lở đất tại loạt tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh...
Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 (bão MATMO) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ sáng nay, ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

Tin bão mới nhất về vị trí, hướng di chuyển của bão số 11. Bão số 11 MATMO đã suy yếu thành áp thấp, dự báo tối nay trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ảnh: nchmf.

Dự báo đến 19 giờ tối nay (6/10), áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Lúc này, áp thấp đã suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới do bão số 11 MATMO suy yếu

Tin bão mới nhất, do tác động của áp thấp nhiệt đới do bão số 11 MATMO suy yếu, trong sáng nay (06/10), trên biển khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Cũng trong sáng nay (6/10), trên đất liền khu vực Quảng NinhLạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ sáng nay (6/10) đến hết đêm 07/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng nay (6/10) đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 MATMO tại loạt tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh...

Bản tin mới nhất thông tin trong 6 giờ qua (từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 06/10), khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ,Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: HuaNhan 68,6mmmm (Sơn La); Mường Tuổng 50,8mm (Phú Thọ); Ngũ Chỉ Sơn 59mm (Lào Cai); Mẫu Sơn 84,1mm (Lạng Sơn); Bản Sen 42,9mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 MATMO tại loạt tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh... Ảnh: luquetsatlo.nchmf.gov.vn

Bản tin mới nhất cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường; cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cụ thể, tại các khu vực sau:

Tại Lai Châu, cảnh báo xã/phường: Bản Bo, Bình Lư, Khoen On, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Tân Uyên, Than Uyên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới.

Tại Sơn La, cảnh báo xã/phường: Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sung, Đoàn Kết, Mai Sơn, Mường Bang, Mường Bú, Mường Cơi, Mường Khiêng, Mường La, P. Chiềng An, P. Chiềng Sinh, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Phù Yên, Song Khủa, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tân Phong, Tô Múa, Vân Hồ, Yên Châu, Yên Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới.

Tại Phú Thọ, cảnh báo xã/phường: Cao Sơn, Đà Bắc, Đức Nhàn, Hương Cần, Khả Cửu, Lai Đồng, Long Cốc, Mai Châu, Minh Đài, Mường Bi, Mường Hoa, Quy Đức, Tân Lạc, Tân Pheo, Tân Sơn, Thượng Long, Toàn Thắng, Trung Sơn, Văn Miếu, Vân Sơn, Võ Miếu, Xuân Đài, Yên Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới.

Tại Lào Cai, cảnh báo xã/phường: Bản Hồ, Bản Xèo, Bát Xát, Cát Thịnh, Chế Tạo, Hưng Khánh, Khao Mang, Lao Chải, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Hum, Ngũ Chỉ Sơn, P. Sa Pa, Quy Mông, Tả Van, Tà Xi Láng, Trịnh Tường, Văn Chấn, Việt Hồng, Xuân Ái có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới.

Tại Lạng Sơn, cảnh báo xã/phường: Công Sơn; Ba Sơn, Cao Lộc, Điềm He, Đình Lập, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Na Sầm, P. Đông Kinh, P. Kỳ Lừa, P. Tam Thanh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới.

Tại Quảng Ninh, cảnh báo xã/phường: Đặc khu Vân Đồn, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Cẩm Phả, P. Cửa Ông, P. Đông Mai, P. Hà Tu, P. Hoành Bồ, P. Mạo Khê, P. Mông Dương, P. Quang Hanh, P. Uông Bí, P. Vàng Danh, Quảng La, Thống Nhất có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới.

