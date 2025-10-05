Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 20:57 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy

+ aA -
Kiều Tâm Chủ nhật, ngày 05/10/2025 20:57 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ, còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, bão số 11 có thể gây dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến tối nay (5/10), bão số 11 (MATMO) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ.

Bão số 11 (bão MATMO), 100% xã ven biển Ninh Bình (bao gồm cả Nam Định trước đây) thực hiện lệnh cấm biển

Đến 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến bão số 11 MATMO mới nhất: Rạng sáng đổ bộ đất liền, suy yếu dần

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Dự báo mới nhất về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 11 (bão MATMO). Ảnh: nchmf.

Đến 19 giờ tối mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên khu vực vùng núi phía Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Chàng trai Gia Lai bỏ phố hoa lệ về quê trồng rau kiểu gì mà doanh thu 20 tỷ/năm , là "Nông dân Việt Nam xuất sắc"?

Lúc này, bão suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Dự báo tác động của bão: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng... đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật mạnh

Cập nhật tin bão mới nhất về bão số 11 (bão MATMO), do tác động của bão số 11, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào đêm nay và sáng sớm ngày mai (6/10).

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm nay đến trưa ngày 06/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương phục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bản tin mới nhất cũng cảnh báo từ đêm nay đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng mai (6/10) đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tham khảo thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng là Nhà khoa học của nhà nông với nhiều sáng kiến phát triển cây vải thiều Thanh Hà

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng là Nhà khoa học của nhà nông với nhiều sáng kiến phát triển cây vải thiều Thanh Hà

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) hiện còn cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118- 133km/giờ), giật cấp 15.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Quảng Ninh 230km, loạt tỉnh mưa to đêm nay, cảnh báo mưa cường suất lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Quảng Ninh 230km, loạt tỉnh mưa to đêm nay, cảnh báo mưa cường suất lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Đọc thêm

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao
Thể thao

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao

Thể thao

Phụ công xinh đẹp Phạm Thị Hiền khoe vóc dáng gây “sốt”. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước.

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng
Chuyển động Sài Gòn

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng

Chuyển động Sài Gòn

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 chính thức khai mạc tại công viên Cần Thạnh xã Cần Giờ (TP.HCM) với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”.

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực
Chuyển động Sài Gòn

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực

Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Hữu Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ (TP.HCM) cho biết nơi đây sẽ thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển tầm cỡ khu vực.

Tin tối (5/10): Malaysia 'chơi lớn', quyết đấu FIFA đến cùng
Thể thao

Tin tối (5/10): Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng

Thể thao

Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng; CĐV Chelsea tức giận vì Jorrel Hato; Nepal chốt danh sách đối đầu ĐT Việt Nam; cựu tuyển thủ Hà Lan thoát chết sau tai nạn giao thông; Messi tạo nên kỷ lục đáng nể.

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi tự ý mở đường và phá rừng tự nhiên để lấy gỗ bán nhằm vào mục đích cá nhân có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Trao học bổng 'Em tới trường' cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An
Nhân ái

Trao học bổng "Em tới trường" cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An

Nhân ái

Chiều 5/10, tại xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng nhà tài trợ đã trao học bổng “Em tới trường” cho em Trần Bùi Quốc Bảo (sinh năm 2013), học sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật

Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Hai mẹ con đang đi trên đường (người con gái đang mang bầu) bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt tấn công dã man...

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, với sự nhạy bén trong thị trường và khả năng ra quyết định quyết đoán, 3 con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả.

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine
Điểm nóng

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm qua nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho các cơ sở này.

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm
Nhà đất

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm

Nhà đất

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, đưa vốn hóa tập đoàn vượt 680.000 tỷ đồng và giúp ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 16,8 tỷ USD, đồng thời xuất hiện thêm nữ tỷ phú USD thứ hai của Việt Nam.

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia
Xã hội

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia

Xã hội

Trung thu năm nay, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã trao tặng hơn 40.500 chiếc bánh Trung thu cùng hàng ngàn phần quà sữa đậu nành Number 1 Soya đến các em nhỏ trên khắp cả nước. Phần quà giản dị nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng rực rỡ, ấm áp.

Ngành điện TP.HCM: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố
Tin tức

Ngành điện TP.HCM: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố

Tin tức

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa ban hành kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ Đại hội và các chương trình, sự kiện liên quan.

Làm nhà tạm cho dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tránh cơn bão số 11-bão MATMO
Nhà nông

Làm nhà tạm cho dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tránh cơn bão số 11-bão MATMO

Nhà nông

Làm nhà tạm cho dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (địa bàn tỉnh Hà Giang trước đây) tránh cơn bão số 11-bão MATMO. Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo), các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang nỗ lực, gồng mình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ, nhất là công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao.

Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11: Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu “không để bất ngờ trong mọi tình huống”
Tin tức

Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11: Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu “không để bất ngờ trong mọi tình huống”

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Một xã mới ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO)
Nhà nông

Một xã mới ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO)

Nhà nông

Một xã ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO) . Trước nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái trước đây) đã cùng nhau san gạt, vận chuyển vật liệu, làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư.

Bão số 11 (bão MATMO), 100% xã ven biển Ninh Bình (bao gồm cả Nam Định trước đây) thực hiện lệnh cấm biển
Nhà nông

Bão số 11 (bão MATMO), 100% xã ven biển Ninh Bình (bao gồm cả Nam Định trước đây) thực hiện lệnh cấm biển

Nhà nông

Theo Công điện khẩn mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, toàn bộ các xã ven biển trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả tỉnh Nam Định trước đây) sẽ thực hiện cấm biển từ 6 giờ ngày 5/10/2025 để chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 11.

Đặng Văn Lâm nói gì khi phải cạnh tranh với 'người hùng' U23 Trần Trung Kiên?
Thể thao

Đặng Văn Lâm nói gì khi phải cạnh tranh với "người hùng" U23 Trần Trung Kiên?

Thể thao

Đặng Văn Lâm trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt, thủ môn sinh năm 1993 chia sẻ bất ngờ về việc cạnh tranh với Trần Trung Kiên ở vị trí bắt chính.

Lần đầu đón Trung thu, du khách nước ngoài ngạc nhiên trước điều gì trên phố Hàng Mã?
Xã hội

Lần đầu đón Trung thu, du khách nước ngoài ngạc nhiên trước điều gì trên phố Hàng Mã?

Xã hội

Những ngày này trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghịt khách tham quan, mua sắm và chụp ảnh, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nhiều du khách bày tỏ thích thú và bất ngờ với những chiếc đèn lồng tinh xảo, rực rỡ màu sắc.

Nghệ sĩ Ưu tú từng được mệnh danh là 'nữ hoàng cảnh nóng' nói về chuyện ly hôn năm 21 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú từng được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" nói về chuyện ly hôn năm 21 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến cho biết tại thời điểm ly hôn, cô gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quyết định tự xoay xở để nuôi con nhỏ.

Đi chơi đồng nước nổi Đồng Tháp, xem nông dân nuôi cá đồng, bắt cá lóc đồng lên nướng rơm thơm ngào ngạt
Nhà nông

Đi chơi đồng nước nổi Đồng Tháp, xem nông dân nuôi cá đồng, bắt cá lóc đồng lên nướng rơm thơm ngào ngạt

Nhà nông

Tận dụng mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp chủ động phát triển mô hình nuôi trữ cá đồng kết hợp khai thác du lịch sinh thái, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp và bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Võ sư nào của Việt Nam từng tuyên bố chỉ cần một cú móc là hạ gục Lý Tiểu Long?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ sư nào của Việt Nam từng tuyên bố chỉ cần một cú móc là hạ gục Lý Tiểu Long?

Đông Tây - Kim Cổ

Tên tuổi của Lý Tiểu Long vang dội cả thế giới là vậy, nhưng ở Việt Nam lại có một võ sư tự tin tuyên bố có thể knock-out huyền thoại này chỉ với một cú móc.

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt sẵn sàng đối đầu ĐT Nepal
Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt sẵn sàng đối đầu ĐT Nepal

Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt trước buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam chiều tối 5/10 trên sân Gò Đậu (TP.HCM), chuẩn bị đối đầu ĐT Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Biên kịch Táo Quân từng là MC VTV đón tuổi mới bằng dãy số đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Biên kịch Táo Quân từng là MC VTV đón tuổi mới bằng dãy số đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Biên kịch Táo Quân, từng là MC VTV kỷ niệm sinh nhật bằng dãy số đặc biệt, hé lộ hành trình đời mình qua từng mốc thời gian.

Trước giờ cơn bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh triển khai loạt biện pháp ứng phó
Nhà nông

Trước giờ cơn bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh triển khai loạt biện pháp ứng phó

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (bão MATMO), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, nỗ lực đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trung vệ 21 tuổi cao 1m84 vừa được gọi lên ĐT Việt Nam có gì đáng chú ý?
Thể thao

Trung vệ 21 tuổi cao 1m84 vừa được gọi lên ĐT Việt Nam có gì đáng chú ý?

Thể thao

Ở đợt hội quân tháng 10/2025 của ĐT Việt Nam, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Taylor Swift khẳng định vị thế độc tôn
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift khẳng định vị thế độc tôn

Văn hóa - Giải trí

Album “The life of a showgirl” giúp Taylor Swift phá kỷ lục Apple Music, khẳng định vị thế không thể thay thế của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Bánh trung thu nhân... dế ở Trung Quốc gây tranh luận
Xã hội

Bánh trung thu nhân... dế ở Trung Quốc gây tranh luận

Xã hội

Khi Tết Trung thu đến gần, một loại bánh trung thu mới lạ đã được ra mắt và thu hút sự chú ý tại Trung Quốc vì phần nhân được làm từ... con dế.

Lực lượng tàu mặt nước Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển
Tin tức

Lực lượng tàu mặt nước Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển

Tin tức

Các đơn vị tổ chức huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, huấn luyện đối kháng cùng nhiều tình huống được đặt ra để rèn luyện bản lĩnh, sức chịu đựng và khả năng xử lý tình huống của bộ đội.

Cấp phép tài sản số: Bộ Tài chính phối hợp 'đặc biệt' với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước
Kinh tế

Cấp phép tài sản số: Bộ Tài chính phối hợp "đặc biệt" với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước

Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp về đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

4

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

5

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?