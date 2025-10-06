Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (06/10), bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Như vậy, bão số 11 đã đổ bộ lần thứ 2 vào Trung Quốc, lần 1 ở bán đảo Lôi Châu, lần thứ hai ở Phòng Thành.

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 11 (bão MATMO) ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11. Ảnh: nchmf.

Đến 16 giờ ngày 06/10 bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3: Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Cảnh báo tác động của bão số 11, những khu vực nào cần lưu ý?

Do tác động của bão số 11, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động mạnh (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền: Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió).

Từ sáng sớm 06/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.