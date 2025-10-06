Top 10 “Thương hiệu Mạnh - Tăng trưởng ấn tượng”: Long Châu khẳng định cam kết chăm sóc sức khỏe người Việt
Ngày 02/10/2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng” tại chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Long Châu trong việc mở rộng quy mô, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành, kiên định phụng sự, vì sức khỏe của triệu người dân Việt.