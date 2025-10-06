Chủ đề nóng

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

Thứ hai, ngày 06/10/2025 05:18 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 6/10, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do tác động của bão, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ hứng mưa lớn, khu vực Hà Nội thế nào?
Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (06/10), bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Như vậy, bão số 11 đã đổ bộ lần thứ 2 vào Trung Quốc, lần 1 ở bán đảo Lôi Châu, lần thứ hai ở Phòng Thành.

Sáng 6/10, ghi nhận liên tiếp 9 trận động đất ở 2 xã của tỉnh Quảng Ngãi, địa bàn thuộc tỉnh Kon Tum trước sáp nhập

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 11 (bão MATMO) ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11. Ảnh: nchmf.
Từ ngày 8 đến 13/10/2025, nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long khả năng đạt đỉnh tại tỉnh An Giang

Đến 16 giờ ngày 06/10 bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3: Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Cảnh báo tác động của bão số 11, những khu vực nào cần lưu ý?

Do tác động của bão số 11, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động mạnh (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền: Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió).

Từ sáng sớm 06/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Một con đường hoa giữa biển và hoa, qua con đèo Khánh Lê: 140km từ Nha Trang-Khánh Hòa đến Đà Lạt-Lâm Đồng

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

