Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này

Thưa ông, xin ông cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 13 - KAMALEGI đến thời điểm hiện nay và những tác động nguy hiểm của cơn bão?

Đến 17h chiều nay, ngày 5/11, hoàn lưu bão số 13 đang ở phía Đông của biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) khoảng 320 km. Như vậy, bão số 13 còn cách đất liền trên 900 km. Tốc độ di chuyển hiện nay khoảng 20-25 km/h, tương đối ổn định từ sáng đến hiện nay, dự báo tốc độ này sẽ tiếp tục duy trì trong đêm nay và ngày mai.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ 12-18h tới bão số 13 còn có thể tiếp tục tăng cấp. Hiện tại, cơn bão đang ở cấp 14 và trong thời gian tới có khả năng tăng thêm để đạt đến cuối cấp 14, đầu cấp 15.

Chúng tôi đánh giá đây là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh trên khu vực biển Đông. Khi vào đất liền còn có thể giữ cường độ rất mạnh khi tác động đến đất liền trong khoảng thời gian từ tối đêm ngày mai, 6/11.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 - KALMAEGI là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh. Ảnh: nchmf.

Thưa ông, những tác động nguy hiểm gì của cơn bão số 13 KALMAEGI cần cảnh báo đến cộng đồng trong thời gian tới?

Đối với cơn bão số 13 này, cơ quan khí tượng đã liên tục cảnh báo trong những ngày qua do các tác động và mối nguy hiểm của cơn bão số 13 đến từ rất nhiều các yếu tố: Gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Trung Bộ.

Trước hết, trên các vùng biển Đông cũng như khu vực biển ven bờ, chúng tôi nhận định với sức gió lên đến cấp 13-14, giật trên cấp 17, sóng quanh tâm bão có thể lên đến 8-10 mét.

Với gió và sóng như vậy thì cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả các loại tàu thuyền, kể cả loại tàu thuyền có trọng tải lớn hoạt động trên các khu vực vùng nguy hiểm của cơn bão số 13.

Còn đối với khu vực biển ven bờ, có sức gió lên đến cấp 12, sóng biển ven bờ lên 4-6 mét, đặc biệt, trong thời gian ngày hôm nay đến ngày mai vẫn trong kỳ triều cường cao sẽ khiến nước dâng do bão và triều cường khoảng 0,9-1,2 mét.

Với tất cả các tác động tổ hợp như vậy, các hoạt động tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản dọc khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị cho đến khu vực Đắk Lắk hết sức nguy hiểm, có thể chịu tác động lớn của cơn bão số 13. Đặc biệt là các khu vực có nhiều hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản như khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi cần hết sức chú ý.

Tiếp đến là trên đất liền, chúng tôi nhận định với hoàn lưu cơn bão số 13 này, có thể gây ra gió rất rộng, mạnh, dọc từ khu vực Quảng Trị cho đến Khánh Hòa. Với sức gió dự báo quanh khu vực tâm bão Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi có thể lên đến cấp 10, giật cấp 12, thậm chí còn có thể cao hơn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tác động của gió quanh khu vực 3 trọng tâm bão này. Không những thế, gió mạnh do hoàn lưu bão còn có thể mở rộng ra các khu vực phía Bắc do kết hợp với không khí lạnh nên có thể có gió cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 10.

Hướng di chuyển của bão số 13. Ảnh: nchmf.

Một điểm tác động của gió lần này là hoàn lưu bão số 13 di chuyển rất nhanh và mạnh nên gió mạnh không chỉ ở khu vực ven biển mà còn sâu trong đất liền, với hướng di chuyển của bão hiện nay là đi vào khu vực giữa Gia Lai và Quảng Ngãi. Trên tuyến di chuyển này của bão, khi đi sâu vào trong đất liền vào khu vực các tỉnh Tây Nguyên trước đây vẫn có thể gây ra gió mạnh, thậm chí ở cả các khu vực đã rất sâu trong đất liền. Ví dụ như khu vực đèo An Khê, theo kinh nghiệm của chúng tôi theo dõi nhiều lần về các hoạt động, tác động của bão ở khu vực này, đối với cơn bão số 13 có thể chịu tác động của gió cấp 9, thậm chí là cấp 10, giật lên cấp 12, cực kỳ nguy hiểm với các công trình trên cao, như điện gió.

Tác động tiếp theo là mưa, bão số 13 được dự báo sẽ gây một đợt mưa rất lớn, đặc biệt ở các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ, với lượng mưa được dự báo có thể đến 200-300mm. Lượng mưa này không kéo dài, tập trung chủ yếu trong đêm ngày mùng 6 và ngày mùng 7. Chúng tôi đặc biệt lưu ý các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Đẵng, TP.Huế, Nam Quảng Trị từ chiều ngày mai đã có thể có mưa lớn.

Mưa tập trung trong khoảng 30-36 tiếng, với lượng mưa đến 200-300 mm, cục bộ có thể lên đến 500-600 mm. Với lượng mưa như thế sẽ rất nguy hiểm đối với các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Xin cảm ơn ông!