Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ hai, ngày 01/12/2025 15:41 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO suy yếu thành áp thấp, chuyên gia dự báo, biển Đông có thể xuất hiện thêm bão/áp thấp

+ aA -
P.V Thứ hai, ngày 01/12/2025 15:41 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 15 KOTO đã suy yếu thành áp thấp, dự báo sẽ tan trên biển Đông. Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong tháng 12, biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15 KOTO

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay, ngày 1/12, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp suy yếu từ bão số 15 KOTO ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hầu như ít di chuyển.

Dự báo đến 1 giờ ngày 2/12, áp thấp suy yếu từ bão số 15 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 200km về phía Đông.

Cường độ áp thấp tiếp tục suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk.

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO đã suy yếu thành áp thấp trên biển Đông. Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h trên vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk. Áp thấp tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Cảnh báo tác động của bão số 15

Tin bão mới nhất hôm nay cũng cảnh báo, do tác động của áp thấp suy yếu bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo tháng 12 biển Đông vẫn có thể xuất hiện thêm 1-2 cơn bão, áp thấp

Dự báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 12, theo các chuyên gia từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng này, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/ATNĐ. Theo đó, trên Biển Đông trung bình nhiều năm xuất hiện 1,0 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.

Về không khí lạnh, trong tháng 12 năm nay, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

Tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12).

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tham khảo thêm

Quả gùi là loại quả rừng, quả dại ở Tây Ninh, trông bắt bắt, ăn vì sao ngày càng khan hiếm, trái lại bé đi rất nhiều?

Quả gùi là loại quả rừng, quả dại ở Tây Ninh, trông bắt bắt, ăn vì sao ngày càng khan hiếm, trái lại bé đi rất nhiều?

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến

Không khí lạnh ở phía Bắc có gì khác lạ mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 7 tỉnh, thành phố đề nghị ứng phó?

Không khí lạnh ở phía Bắc có gì khác lạ mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 7 tỉnh, thành phố đề nghị ứng phó?

Trồng rau kiểu gì mà mới vô vụ Đông chưa lâu, nông dân Ninh Bình đã lãi đậm, giá bán rau tăng gấp 4-5 lần?

Trồng rau kiểu gì mà mới vô vụ Đông chưa lâu, nông dân Ninh Bình đã lãi đậm, giá bán rau tăng gấp 4-5 lần?
6

Một giống gà quý Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ mới, đang nhân giống bài bản ở nơi này

Một giống gà quý Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ mới, đang nhân giống bài bản ở nơi này

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.

Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Nhà nông
Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Nhà nông
Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới đẹp trù phú, hiện đại, nếp sống văn minh

Nhà nông
Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới đẹp trù phú, hiện đại, nếp sống văn minh

Đọc thêm

Ukraine ca ngợi quyết định của Ba Lan về ông Orban
Thế giới

Ukraine ca ngợi quyết định của Ba Lan về ông Orban

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha gọi quyết định của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki không gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban là một quyết định đúng đắn.

Lao động tự do đối mặt với 'tai nạn nghề nghiệp', lừa đảo trước khi tham gia việc làm số
Xã hội

Lao động tự do đối mặt với "tai nạn nghề nghiệp", lừa đảo trước khi tham gia việc làm số

Xã hội

Kinh tế số giúp nhiều lao động tự do có việc làm, thu nhập cao nhưng cũng mang đến nhiều nguy cơ về tai nạn nghề nghiệp, an toàn lao động hay nguy cơ lừa đảo...

Cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo thị trường vượt 1.700 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo thị trường vượt 1.700 điểm

Nhà đất

Dù nhóm midcap bất động sản tiếp tục chìm trong sắc đỏ, thị trường phiên 1/12 vẫn giữ được đà tăng nhờ lực kéo mạnh mẽ từ “họ” Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giúp VN-Index vượt lại ngưỡng 1.700 điểm và kéo đà tăng của cả nhóm ngành.

Đối thoại “nóng” về tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên, hiệu trưởng giải đáp ra sao?
Xã hội

Đối thoại “nóng” về tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên, hiệu trưởng giải đáp ra sao?

Xã hội

Buổi đối thoại trưa 1/12 kéo dài với nhiều ý kiến “nóng” xoay quanh khoản bồi dưỡng A80 của sinh viên. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận việc thông tin chưa kịp thời, giải thích từng khoản chi và cho biết sinh viên sẽ nhận thêm 580.000 đồng trong đợt 2.

BTV Thời tiết đời đầu VTV, mỹ nhân làng truyền hình tiết lộ bí quyết tránh xa điều tiêu cực
Văn hóa - Giải trí

BTV Thời tiết đời đầu VTV, mỹ nhân làng truyền hình tiết lộ bí quyết tránh xa điều tiêu cực

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, BTV Đan Lê đã có dòng trạng thái, chia sẻ cách để thoát khỏi những luông thông tin tiêu cực ngày một nhan nhản trên mạng xã hội và trong đời sống.

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI, nguy cơ mất việc làm trong 1-3 năm tới
Kinh tế

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI, nguy cơ mất việc làm trong 1-3 năm tới

Kinh tế

Theo ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, hiện tượng “rỗng não AI” đang diễn ra ngày càng rõ nét trong môi trường học tập và làm việc tại Việt Nam.

Chính sách mới liên quan đến công chức, tiêu chuẩn bác sĩ, xử lý vi phạm... có hiệu lực từ tháng 12/2025
Bạn đọc

Chính sách mới liên quan đến công chức, tiêu chuẩn bác sĩ, xử lý vi phạm... có hiệu lực từ tháng 12/2025

Bạn đọc

Tháng 12/2025, hàng loạt các chính sách mới quan trọng liên quan đến công chức, tiêu chuẩn chức danh bác sĩ, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên... chính thức có hiệu lực.

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?
Thể thao

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?

Thể thao

Bóng đá đỉnh cao, chứ không phải bóng đá văn phòng hay sinh viên, để cứ đến giải bổ sung vài anh phủi bán chuyên vào đội hình là có thể giải quyết trận đấu...

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay 'huyền thoại' ẩm thực sau 70 năm
Ảnh

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay "huyền thoại" ẩm thực sau 70 năm

Ảnh

Đầu tháng 12, con ngõ nhỏ số 61 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) dường như chật chội hơn thường lệ. Không khí đặc quánh mùi nước dùng thơm nức, tiếng bát đũa lanh canh và tiếng thực khách xì xụp những thìa nước phở nóng hổi của bát phở Thìn Bờ Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào

Thế giới

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã
Bạn đọc

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã

Bạn đọc

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch triển khai hành động trên toàn tỉnh nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ
Gia đình

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ

Gia đình

Loại rau này giúp dưỡng ẩm cho da khô, chắc xương, giải độc và làm sáng mắt. Vào giữa mùa đông, loại rau này là món ăn cực phẩm, vô cùng tươi non, ngon miệng.

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
Nông thôn mới

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
18

Nông thôn mới

Phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học và các công trình phúc lợi tại xã A Lưới 1 lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở xã miền núi này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei

Tin tức

Sáng 1/12/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida
Thế giới

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida

Thế giới

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida đề cập đến lịch trình bầu cử tại Ukraine, việc trao đổi lãnh thổ giữa Kiev và Moscow và các vấn đề khác - tờ báo Mỹ The Wall Street Journal trích lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết.

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau
Doanh nghiệp

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Doanh nghiệp

Tối 29/11, tại sân Nhà hát Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau - một lần nữa rực sáng, chào đón sự trở lại đầy mãnh liệt của “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3” – đại nhạc hội đang trở thành biểu tượng âm nhạc mới của vùng cực Nam tổ quốc.

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố
Nhà nông

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố

Nhà nông

Xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo và ổn định đời sống người dân nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong những năm gần đây, nhiều căn nhà kiên cố đã được xây dựng, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số an cư, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu bền vững.

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Chùa Ngô Xá dưới chân núi Chương Sơn (Tân Minh, Ninh Bình) có lịch sử hơn 900 năm.

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới
Tin tức

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Vũ Thanh Vân được điều động đến Sở Công thương, giữ chức Giám đốc Sở này. Người kế nhiệm của ông Vân tại Thanh tra tỉnh Hưng Yên nguyên là Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Tin tức

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
9

Tin tức

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng bần thỉu xảy ra trên địa bàn xã.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình
Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình

Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần xem lực lượng khuyến nông như một phần lực lượng của chính mình. Ông cho rằng chỉ khi phát huy tối đa năng lực của đội ngũ khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông cấp xã, việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nông dân mới đạt hiệu quả thực chất.

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội
Tin tức

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội

Tin tức

Người dân tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh (TP.Hà Nội). Nghi vấn ban đầu do sốc thuốc.

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên
Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên

Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1000 thành viên tham dự và tranh tài ở 47 môn của Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách
Xã hội

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, công tác xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70
Xã hội

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70

Xã hội

Cụ bà 61 tuổi "bỏ quên" vòng tránh thai nhiều năm mà không kiểm tra, dẫn đến vòng tránh thai "đi lạc” xuyên qua thành tử cung, xuyên thủng trực tràng.

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
6

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng nay 1/12, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Sín Chéng.

“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động
Giao thông - Xây dựng

“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động

Giao thông - Xây dựng

Chính phủ đang chuẩn bị khởi công và khánh thành đồng loạt 232 dự án với tổng vốn hơn 1,12 triệu tỷ đồng, trải rộng trên 34 tỉnh, thành. Sự kiện được thiết kế như một “bức tranh tổng kết” 5 năm phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối 79 điểm cầu truyền hình và đặt trọng tâm vào những công trình có sức lan tỏa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025
Kinh tế

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025

Kinh tế

Nhiều chính sách mới về tài chính, chứng khoán, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

5

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ