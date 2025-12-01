Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO suy yếu thành áp thấp, chuyên gia dự báo, biển Đông có thể xuất hiện thêm bão/áp thấp

Ukraine ca ngợi quyết định của Ba Lan về ông Orban
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha gọi quyết định của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki không gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban là một quyết định đúng đắn.
Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay, ngày 1/12, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp suy yếu từ bão số 15 KOTO ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hầu như ít di chuyển.
Dự báo đến 1 giờ ngày 2/12, áp thấp suy yếu từ bão số 15 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 200km về phía Đông.
Cường độ áp thấp tiếp tục suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk.
Đến 13 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h trên vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk. Áp thấp tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.
Cảnh báo tác động của bão số 15
Tin bão mới nhất hôm nay cũng cảnh báo, do tác động của áp thấp suy yếu bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 12, theo các chuyên gia từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng này, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/ATNĐ. Theo đó, trên Biển Đông trung bình nhiều năm xuất hiện 1,0 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.
Về không khí lạnh, trong tháng 12 năm nay, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.
Tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12).
Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.