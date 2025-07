Cập nhật tin bão mới nhất: Bão số 3 áp sát đất liền, mưa lớn tập trung ở Thanh Hóa – Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h sáng nay, tâm bão số 3 đã nằm trên đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình, tại vị trí khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h.

"Hiện nay, các vùng mây dày của bão chủ yếu phân tán về phía tây nam của tâm bão. Vì vậy, mưa lớn đang tập trung chủ yếu ở Thanh Hóa và Nghệ An. Đáng lưu ý là trong vòng 3 giờ qua, tại hai tỉnh này đã liên tục xuất hiện các trận mưa rất to, với lượng mưa từ 30-50mm chỉ trong 1 giờ," ông Lâm cảnh báo.



Cập nhật về tình hình tại các đảo như Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), ông Lâm cho biết: "Đêm qua, các khu vực đảo này đã ghi nhận gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Tuy nhiên, khi bão di chuyển gần vào đất liền Hưng Yên – Ninh Bình, khu vực đảo bắt đầu chuyển sang gió đông nam với cường độ yếu dần."

Trao đổi với phóng viên sáng 22/7, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 3 WIPHA đang ở Hưng Yên và Ninh Bình, chỉ trong khoảng 1 giờ tới, bão sẽ chính thức đi vào đất liền. Mưa lớn kéo dài tại Thanh Hóa, Nghệ An khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng cao. Ảnh: NCHMF

Ông Lâm nhận định, từ trưa nay, gió tại các đảo ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ giảm xuống dưới cấp 6, tương đối an toàn trong 3-5 giờ tới.

Bão số 3 vào bờ: Nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất dâng cao

Dự báo về hướng di chuyển của bão, ông Lâm nhấn mạnh: "Bão số 3 đang đi theo hướng Tây Tây Nam, sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền Hưng Yên và Ninh Bình.

Sau khi vào bờ, ngoài gió mạnh, tác động lớn nhất sẽ là mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là tại Thanh Hóa và Nghệ An."

Theo dự báo, trong vòng 3 giờ tới, mưa lớn vẫn tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng Thanh Hóa và Nghệ An.

Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, mưa sẽ mở rộng lên các huyện miền núi của hai tỉnh này. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi Thanh Hóa, Nghệ An được đánh giá là rất cao.

"Lượng mưa trong các đợt ngắn hạn có thể vượt 150mm trong vòng 3 giờ. Kết hợp với nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa lớn, người dân vùng núi cần đặc biệt cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất trong chiều tối và đêm nay," ông Lâm khuyến cáo.



Cũng theo ông Lâm, người dân các địa phương chịu ảnh hưởng không nên chủ quan khi thấy mưa giảm hoặc gió yếu đi. Các đợt mưa lớn vẫn có thể tiếp diễn bất ngờ, nhất là khi hoàn lưu bão còn tồn tại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão số 3 và phát liên tục các bản tin cảnh báo, giúp chính quyền và người dân chủ động ứng phó.

Diễn biến mưa lớn các khu vực khi bão số 3 đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (22/7), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/7 đến 03h ngày 22/7 có nơi trên 80mm như: trạm Hải Đường (Nam Định) 125.2mm, trạm Đông Long (Hưng Yên)116.6mm, trạm Nga Thiện (Thanh Hóa) 99.2mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 87.6mm,…

Từ sáng sớm 22/7 đến 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 23-25/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về bão số 3.