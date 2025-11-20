Tin chiều 20/11: Lộ diện ngoại binh đầu tiên rời SHB Đà Nẵng

Lộ diện ngoại binh đầu tiên rời SHB Đà Nẵng

Trong một chia sẻ mới đây với báo chí, HLV Lê Đức Tuấn, SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ có sự phục vụ của bộ 3 Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng và Lucas Ribamar từ Đông Á Thanh Hóa trong thời gian tới. Ngoài ra, đội bóng sông Hàn còn nhắm thêm 2 ngôi sao khác của đội bóng xứ Thanh và sẽ sớm công bố những thông tin chi tiết.

Trường hợp của Lucas Ribamar, tiền đạo 28 tuổi người Brazil này khoác áo Đông Á Thanh Hoá từ đầu mùa giải 2024/2025. Mùa trước, anh là chân sút chủ lực của đội tại V.League, ra sân 20 trận và ghi 12 bàn thắng. Thế nhưng mùa này, phong độ của Lucas Ribamar xuống dốc không phanh. Anh mới chỉ ra sân 2 trận và chưa ghi bàn thắng nào.

Emerson Souza trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Một khi có chữ ký của Lucas Ribamar, SHB Đà Nẵng sẽ phải đẩy bớt một ngoại binh trên hàng công, đó gần như chắc chắn sẽ là Emerson Souza. Tiền vệ tấn công người Brazil này khoác áo đội bóng sông Hàn từ giai đoạn 2 của mùa trước. Mùa này, anh ra sân 11 trận và không ghi bàn thắng nào.

Chelsea muốn đưa “người cũ” trở lại Stamford Bridge

Tình hình của Antonio Rudiger tại Real Madrid đã thay đổi chóng mặt trong vài tháng gần đây. Từ chỗ là lựa chọn mặc định nơi trung tâm hàng thủ, trung vệ người Đức chứng kiến vai trò của mình thu hẹp rõ rệt kể từ khi Xabi Alonso tiếp quản và tái thiết hệ thống phòng ngự. Những chấn thương đầu mùa càng khiến tương lai của Rudiger trở nên mờ mịt.

Real Madrid hiểu rằng hợp đồng của Rudiger sẽ hết hạn vào cuối mùa và gần như không còn khả năng gia hạn. Bởi vậy, CLB đang nghiêm túc cân nhắc việc bán anh ngay trong tháng 1 để tránh mất trắng vào mùa hè.

Trong bối cảnh đó, Chelsea nổi lên như ứng viên số một. Đội bóng thành London đã duy trì liên hệ với người đại diện và phía Real Madrid để xem xét khả năng đưa Rüdiger trở lại Stamford Bridge – nơi anh từng để lại dấu ấn mạnh mẽ. The Blues được cho là đã gửi đề nghị đầu tiên trị giá khoảng 8 triệu euro.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn động viên ĐT U17 Việt Nam trước Vòng loại U17 châu Á 2026

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và động viên Đội tuyển U17 Việt Nam, đang trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026 – bảng C.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn động viên ĐT U17 Việt Nam trước Vòng loại U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Tại buổi gặp, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển lớn, nhưng thành công chỉ đến từ sự khổ luyện, bản lĩnh thi đấu và tính kỷ luật trong chiến thuật. Chủ tịch cũng dẫn lại những kinh nghiệm từ hành trình thi đấu quốc tế của các đội tuyển Quốc gia, khẳng định việc tích lũy và thi đấu quốc tế là nền tảng quan trọng để hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Chủ tịch LĐBĐVN đánh giá cao tiềm năng, thể hình và sự tiến bộ chuyên môn của lứa U17 hiện tại, đồng thời khẳng định LĐBĐVN sẽ tiếp tục dành sự đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ, tạo điều kiện tối đa để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước vòng loại. Ông lưu ý toàn đội giữ vững sự tự tin, không e ngại trước các đối thủ và tuân thủ nghiêm giáo án của ban huấn luyện.

Barcelona từng yêu cầu Lewandowski ngừng ghi bàn



Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Barcelona, Lewandowski đã ghi 23 bàn sau 34 trận tại La Liga, giúp đội bóng xứ Catalan đánh bại Real Madrid để trở lại vị trí số 1 Tây Ban Nha. Nhưng thành tích ghi bàn của Lewy có lẽ còn tốt hơn nếu không bị Barcelona đưa ra yêu cầu gây sốc ở giai đoạn cuối mùa.

Cụ thể, theo nhà báo Sebastian Staszewski, Barcelona đã yêu cầu Lewandowski ngừng ghi bàn ở 2 trận cuối cùng mùa giải 2022/2023. Trước 2 trận đấu đó, Lewy đã được triệu tập đến một cuộc họp với một số thành viên hội đồng quản trị, trong đó có Chủ tịch Joan Laporta. Tại đây, tuyển thủ Ba Lan nhận lệnh không được ghi thêm bàn thắng nào cho đến hết mùa giải.

Vào thời điểm đó, Barca đã gần như cầm chắc chức vô địch La Liga và họ muốn tránh phải trả cho Bayern Munich một khoản tiền phụ phí trị giá 2,2 triệu bảng. Đây là số tiền mà Blaugrana sẽ mất cho Hùm xám nếu Lewandowski đạt mốc 25 bàn thắng trong mùa đầu tiên ở Nou Camp.

Võ Hoàng Minh Khoa cùng vợ trích tiền mừng cưới ủng hộ miền Trung

Tiền vệ thuộc biên chế Becamex TP.HCM Võ Hoàng Minh Khoa và vợ mới cưới Huỳnh Thanh Ngân mới đây đã trích 50 triệu đồng tiền mừng cưới để ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Vợ chồng cầu thủ Minh Khoa chia sẻ với bà con vùng lũ.

Minh Khoa chia sẻ: “Từ sáng đến giờ, nhìn những hình ảnh ngập lụt ở miền Trung, vợ chồng Khoa cảm thấy thực sự xót xa. Bà con miền Trung chưa kịp khắc phục xong hậu quả của cơn bão vừa rồi, giờ phải chịu thêm cơn lũ lụt lịch sử này nữa. Vợ chồng Khoa mong cho trời quang mây tạnh, nước rút nhanh, để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường. Của ít lòng nhiều, hy vọng tấm lòng của vợ chồng Khoa phần nào giúp được bà con vượt qua khó khăn”.

Minh Khoa đã tổ chức lễ cưới cùng bạn gái lâu năm Thanh Ngân tại TP.HCM ngày 13/11. Đám cưới ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá và giới truyền thông.