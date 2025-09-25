Tin chiều 25/9: Ninh Bình FC nhập tịch Việt Nam cho 2 ngoại binh Brazil?

Ninh Bình FC nhập tịch Việt Nam cho 2 ngoại binh Brazil?

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, Ninh Bình FC ký hợp đồng với 5 ngoại binh và đều mang quốc tịch Brazil, gồm Janclesio, Patrick Marcelino, Gustavo Henrique, Daniel dos Anjos và Geovane Magno. Tuy nhiên, theo quy định từ VPF, các CLB dự V.League 2025/2026 chỉ được phép đăng ký 4 ngoại binh và sử dụng tối đa cùng lúc 3 ngoại binh trong 1 trận đấu.

Chính vì thế, Ninh Bình FC quyết định đăng ký Patrick Marcelino, Gustavo Henrique, Daniel dos Anjos và Geovane Magno với tư cách ngoại binh cho V.League 2025/2026, đồng thời tiến hành nhập tịch cho Janclesio để trung vệ người Brazil này có thể thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch trong thời gian tới.

Geovane Magno trong màu áo Ninh Bình FC. Ảnh: Ninh Bình FC.

Theo tiết lộ, Ninh Bình FC không chỉ tiến hành nhập tịch cho Janclesio, mà còn cả với Geovane Magno. Lý do là vì cũng giống như Janclesio (thi đấu tại Việt Nam từ 2019), Geovane Magno cũng đã đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam khi tới dải dất hình chữ "S" thi đấu kể từ năm 2020. Thực tế, khi còn thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Geovane Magno cũng đã được đội bóng này xem xét hỗ trợ nhập tịch Việt Nam.

"Amorim chỉ trụ lại M.U vài tháng nữa"

Chia sẻ trên Fozcast, cựu thủ môn M.U, Ben Foster chiếc ghế HLV trưởng M.U của Ruben Amorim đang bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí chỉ trụ thêm vài tháng nữa. Bên cạnh đó, Foster cho rằng HLV Oliver Glasner của Crystal Palace sẽ là người phù hợp dành cho "Quỷ đỏ":

"Tôi nghĩ Amorim chỉ còn vài tháng nữa ở M.U thôi. Ông ấy sẽ trải qua chuỗi trận tệ hại với 2, 3 hoặc 4 trận thua liên tiếp. Xem họ thi đấu, tôi không thấy bất kỳ sự gắn kết nào. Một HLV sẽ tốt cho M.U là Glasner. Ông ấy chỉ còn 9 tháng hợp đồng với Crsytal Palace. Dù ông ấy đã mất 5 cầu thủ ngôi sao, Crsytal Palace vẫn có vẻ như đang chơi tốt hơn. Họ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng".

ĐT futsal Việt Nam lên đường về nước

Theo kế hoạch, hôm nay (25/9), ĐT futsal Việt Nam sẽ rời Trung Quốc trở về nước và dự kiến có mặt tại Việt Nam vào lúc 18h30 cùng ngày, khép lại hành trình chuẩn bị và thi đấu thành công tại Vòng loại futsal châu Á 2026.

ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: VFF.

Kết thúc vòng loại, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã toàn thắng cả 3 trận, lần lượt vượt qua Hồng Kông (Trung Quốc) 9-1, Trung Quốc 7-2 và Lebanon 4-0. Tại giải đấu, ĐT futsal Việt Nam đã thể hiện lối chơi tấn công giàu sức sống, ghi tổng cộng 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Với ngôi đầu bảng E, đội đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Ngay sau thành tích này, Thường trực LĐBĐ Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội và quyết định thưởng 600 triệu đồng cho thầy trò HLV Diego Giustozzi. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình tập luyện nghiêm túc và những màn trình diễn cống hiến của đội trưởng Phạm Đức Hòa cùng các đồng đội.

De Jong chốt hợp đồng mới 4 năm với Barcelona

Sau thời gian dài đàm phán và đã có thời điểm bị đình chệ do Frenkie De Jong thay đổi người đại diện, Barcelona cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với tuyển thủ Hà Lan. Theo Mundo Deportivo, 2 bên đã chốt hợp đồng mới 4 năm với mức lương thưởng gần như không thay đổi.

De Jong hiện là cầu thủ hưởng lương cao thứ 3 ở Barcelona, sau Yamal và Lewandowski. Cựu sao Ajax nhận lương cứng 19 triệu euro/mùa, có thể vượt 25 triệu euro/mùa nếu tính cả thưởng.

Sau khi đạt thỏa thuận, Barcelona sẽ sắp xếp để sớm kí hợp đồng với De Jong. Điều này giúp Blaugrana yên tâm về tuyến giữa, đồng thời De Jong cũng tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn trên sân cỏ khi đội bóng xứ Catalan đặt mục tiêu giành mọi danh hiệu mùa này.

Alisha Lehmann diện bikini tâng bóng, hút hàng triệu lượt xem

Ngôi sao bóng đá nữ nổi tiếng Alisha Lehmann tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ với những khoảnh khắc thư giãn bên hồ bơi tại hồ Como, Ý. Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, nơi cô có hơn 16,4 triệu người theo dõi, nữ tuyển thủ người Thụy Sĩ đã chia sẻ những bức ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng trong bộ bikini.

Alisha Lehmann diện bikini tâng bóng bên bể bơi.

Đặc biệt, một đoạn video gây thích thú đã được đăng tải, trong đó Lehmann cùng đồng đội tại CLB Como, Ramona Petzelberger, thể hiện kỹ năng tâng bóng và chuyền bóng một cách điêu luyện. Những hình ảnh và video này ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt thích và hàng loạt bình luận tán thưởng từ người hâm mộ, trong đó có những lời khen ngợi như "Nữ hoàng bóng đá".

Người hâm mộ không ngừng bày tỏ sự ấn tượng với những nỗ lực của cựu ngôi sao Aston Villa, Everton và West Ham. Một số bình luận nổi bật bao gồm: "Tuyệt vời", "Nữ hoàng bóng đá", "Bạn thật tuyệt vời", và "Vui vì bạn đang tận hưởng". Một người khác còn nhấn mạnh: "Phải mang những kỹ năng đó lên sân cỏ".