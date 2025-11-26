Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

Cách đây ít ngày, đoàn thể thao Campuchia đã xác nhận việc tham dự SEA Games 33, và dự kiến sẽ tham gia tranh tài ở 21 môn thể thao, nhưng có 2 môn gồm muaythai và billiards sẽ không tham gia. Chính điều này đã dẫn đến các tin đồn rằng giới chức thể thao Campuchia cũng có thể sẽ rút không tham dự tất cả các môn thể thao còn lại, và dẫn đến việc không tham dự SEA Games 33.

Rất nhanh chóng, phía chủ nhà Thái Lan đã lên tiếng phản bác. Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, Thana Chaiprasit khẳng định: "Những tin đồn trên mạng xã hội liên quan đoàn thể thao Campuchia hủy bỏ không tham dự SEA Games 33 là không đúng sự thật. Họ vẫn có mặt tham dự cuộc họp chính thức và đăng ký VĐV thi đấu vào ngày 1/12 tới đây như thường lệ".

Không có chuyện đoàn Thể thao Campuchia bỏ SEA Games 33.

Cũng theo ông Thana Chaiprasit: "Đây là những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trước SEA Games 33. Tất cả đều là sự bịa đặt. Trưởng đoàn thể thao Campuchia sẽ tham dự cuộc họp SEA Games 33 với các quốc gia thành viên và chính thức đăng ký các VĐV. Do đó, tin đồn Campuchia sẽ rút khỏi đại hội là hoàn toàn sai sự thật".

Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa

Tương lai của Federico Chiesa tại Liverpool dường như đang chạm ngưỡng báo động khi các đại gia Serie A như Inter Milan, AC Milan và Roma bắt đầu nhập cuộc trước kỳ chuyển nhượng tháng 1. Dưới thời HLV Arne Slot, cầu thủ chạy cánh người Italia vẫn chật vật tìm suất đá chính.

Ngay cả khi phong độ Liverpool thiếu ổn định và người hâm mộ ngày càng gây áp lực, Chiesa vẫn chưa đá chính trận nào ở Premier League. Điều đó làm dấy lên tin đồn về khả năng trở lại Serie A trong thời gian ngắn tới.

Theo TuttoJuve, hàng loạt CLB Serie A đã tiếp cận người đại diện của Chiesa cũng như Liverpool trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa đông. Inter Milan và AC Milan được xem là hai ứng viên hàng đầu, khi cả hai đều coi Chiesa là phương án có thể lập tức tăng cường sức mạnh hàng công. Roma cũng đã bày tỏ sự quan tâm, mở rộng thêm các điểm đến tiềm năng cho Chiesa trong bối cảnh anh đang tìm kiếm một môi trường đem lại cơ hội thi đấu và vai trò rõ ràng hơn.

Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok

Theo kế hoạch của SEA Games 33, Songkhla là địa phương tổ chức 10 môn gồm bóng đá nam tại bảng B, judo, kabaddi, cờ, pencak silat, karate, vật, wushu, petanque và boxing (Muay). Tuy nhiên, đợt đại hồng thủy lịch sử vừa qua đã khiến toàn bộ kế hoạch phải thay đổi.

Tình hình mưa lũ khiến kế hoạch tổ chức nhiều môn thể thao tại Songkhla bị ảnh hưởng. Ảnh: Daily News Thailand.

Trước đó, riêng môn boxing đã buộc phải chuyển địa điểm vì tình hình ngập lụt nghiêm trọng. Hôm nay 26/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Chaiyapak Siriwat xác nhận toàn bộ các môn dự kiến diễn ra tại Songkhla sẽ được dời về Bangkok. Nguyên nhân là nước lũ vẫn không rút, hạ tầng giao thông bị chia cắt và không đảm bảo an toàn cho VĐV, trọng tài cũng như BTC.

Trong cuộc họp Hội đồng SEA Games, các bên đã thống nhất chuyển toàn bộ 10 môn thi đấu ở Songkhla (tương ứng 109 bộ huy chương) về Bangkok. Bên cạnh việc lo nước có rút kịp trước thời điểm thi đấu hay không, các đoàn còn quan ngại về chất lượng mặt sân và địa điểm thi đấu sau lũ, liệu có thể sửa chữa kịp và đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế hay không. Một số quốc gia cũng đặt vấn đề nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ, có thể gây rủi ro cho VĐV và quan chức thể thao. Vì vậy, quyết định cuối cùng là chuyển toàn bộ các môn thi đấu khỏi Songkhla.

Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona đã coi Harry Kane là lựa chọn lí tưởng nhất thay thế Robert Lewandowski vào mùa hè 2026, thời điểm chân sút người Ba Lan hết hạn hợp đồng. Gã khổng lồ xứ Catalan thậm chí đã liên hệ với ngôi sao của Bayern Munich để thăm dò về khả năng chuyển nhượng.

Nhưng Kane đã lên tiếng bác bỏ tin đồn và trấn an NHM Bayern Munich. Trong cuộc phỏng vấn trước trận gặp Arsenal tại Champions League, đội trưởng Tam sư khẳng định anh đang rất hạnh phúc ở Allianz Arena và gần như không có khả năng thay đổi ít nhất cho đến mùa giải tới.

“Tôi không liên lạc với bất kì CLB nào và cũng chẳng ai liên hệ với tôi cả. Tôi cảm thấy mọi thứ ở đây vẫn rất ổn, dù chúng tôi chưa thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Khả năng tôi thay đổi bến đỗ ở mùa giải tới cũng rất thấp”, Kane chia sẻ về tương lai.

David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”

Xuất hiện trong podcast This Life of Mine của James Corden (phát hành tuần này nhưng ghi hình từ năm ngoái), David Beckham đã lần đầu mở lòng về vai trò làm cha - đúng thời điểm căng thẳng với Brooklyn lên đỉnh điểm.

Gia đình Beckham - Victoria. Ảnh: Instagram nhân vật.

Chia sẻ trong podcast, cựu đội trưởng tuyển Anh cho biết mình không theo phong cách "yêu thương nghiêm khắc" như cha mà lại… mềm yếu hơn hẳn: "Tôi nuôi dạy các con dựa trên những giá trị mà bố mẹ tôi truyền lại: lịch sự, khiêm tốn, cư xử chuẩn mực. Tôi tự hào vì điều đó. Nhưng tôi đúng là mềm yếu hơn bố tôi nhiều".

David và Victoria có 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Ông thừa nhận mỗi lần các con chơi bóng không tốt, ông không mắng mỏ - chỉ im lặng. Và chỉ cần nhìn vào sự im lặng đó, các con cũng tự biết bố vui hay không.