Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Thể thao
Thứ tư, ngày 26/11/2025 16:10 GMT+7

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

+ aA -
PV Thứ tư, ngày 26/11/2025 16:10 GMT+7
Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33; Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa; Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok; Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona; David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

Cách đây ít ngày, đoàn thể thao Campuchia đã xác nhận việc tham dự SEA Games 33, và dự kiến sẽ tham gia tranh tài ở 21 môn thể thao, nhưng có 2 môn gồm muaythai và billiards sẽ không tham gia. Chính điều này đã dẫn đến các tin đồn rằng giới chức thể thao Campuchia cũng có thể sẽ rút không tham dự tất cả các môn thể thao còn lại, và dẫn đến việc không tham dự SEA Games 33.

Rất nhanh chóng, phía chủ nhà Thái Lan đã lên tiếng phản bác. Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, Thana Chaiprasit khẳng định: "Những tin đồn trên mạng xã hội liên quan đoàn thể thao Campuchia hủy bỏ không tham dự SEA Games 33 là không đúng sự thật. Họ vẫn có mặt tham dự cuộc họp chính thức và đăng ký VĐV thi đấu vào ngày 1/12 tới đây như thường lệ".

Không có chuyện đoàn Thể thao Campuchia bỏ SEA Games 33.

Cũng theo ông Thana Chaiprasit: "Đây là những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trước SEA Games 33. Tất cả đều là sự bịa đặt. Trưởng đoàn thể thao Campuchia sẽ tham dự cuộc họp SEA Games 33 với các quốc gia thành viên và chính thức đăng ký các VĐV. Do đó, tin đồn Campuchia sẽ rút khỏi đại hội là hoàn toàn sai sự thật".

Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa

Tương lai của Federico Chiesa tại Liverpool dường như đang chạm ngưỡng báo động khi các đại gia Serie A như Inter Milan, AC Milan và Roma bắt đầu nhập cuộc trước kỳ chuyển nhượng tháng 1. Dưới thời HLV Arne Slot, cầu thủ chạy cánh người Italia vẫn chật vật tìm suất đá chính.

Ngay cả khi phong độ Liverpool thiếu ổn định và người hâm mộ ngày càng gây áp lực, Chiesa vẫn chưa đá chính trận nào ở Premier League. Điều đó làm dấy lên tin đồn về khả năng trở lại Serie A trong thời gian ngắn tới.

Theo TuttoJuve, hàng loạt CLB Serie A đã tiếp cận người đại diện của Chiesa cũng như Liverpool trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa đông. Inter Milan và AC Milan được xem là hai ứng viên hàng đầu, khi cả hai đều coi Chiesa là phương án có thể lập tức tăng cường sức mạnh hàng công. Roma cũng đã bày tỏ sự quan tâm, mở rộng thêm các điểm đến tiềm năng cho Chiesa trong bối cảnh anh đang tìm kiếm một môi trường đem lại cơ hội thi đấu và vai trò rõ ràng hơn.

Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok

Theo kế hoạch của SEA Games 33, Songkhla là địa phương tổ chức 10 môn gồm bóng đá nam tại bảng B, judo, kabaddi, cờ, pencak silat, karate, vật, wushu, petanque và boxing (Muay). Tuy nhiên, đợt đại hồng thủy lịch sử vừa qua đã khiến toàn bộ kế hoạch phải thay đổi.

Tình hình mưa lũ khiến kế hoạch tổ chức nhiều môn thể thao tại Songkhla bị ảnh hưởng. Ảnh: Daily News Thailand.

Trước đó, riêng môn boxing đã buộc phải chuyển địa điểm vì tình hình ngập lụt nghiêm trọng. Hôm nay 26/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Chaiyapak Siriwat xác nhận toàn bộ các môn dự kiến diễn ra tại Songkhla sẽ được dời về Bangkok. Nguyên nhân là nước lũ vẫn không rút, hạ tầng giao thông bị chia cắt và không đảm bảo an toàn cho VĐV, trọng tài cũng như BTC.

Trong cuộc họp Hội đồng SEA Games, các bên đã thống nhất chuyển toàn bộ 10 môn thi đấu ở Songkhla (tương ứng 109 bộ huy chương) về Bangkok. Bên cạnh việc lo nước có rút kịp trước thời điểm thi đấu hay không, các đoàn còn quan ngại về chất lượng mặt sân và địa điểm thi đấu sau lũ, liệu có thể sửa chữa kịp và đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế hay không. Một số quốc gia cũng đặt vấn đề nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ, có thể gây rủi ro cho VĐV và quan chức thể thao. Vì vậy, quyết định cuối cùng là chuyển toàn bộ các môn thi đấu khỏi Songkhla.

Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona đã coi Harry Kane là lựa chọn lí tưởng nhất thay thế Robert Lewandowski vào mùa hè 2026, thời điểm chân sút người Ba Lan hết hạn hợp đồng. Gã khổng lồ xứ Catalan thậm chí đã liên hệ với ngôi sao của Bayern Munich để thăm dò về khả năng chuyển nhượng.

Nhưng Kane đã lên tiếng bác bỏ tin đồn và trấn an NHM Bayern Munich. Trong cuộc phỏng vấn trước trận gặp Arsenal tại Champions League, đội trưởng Tam sư khẳng định anh đang rất hạnh phúc ở Allianz Arena và gần như không có khả năng thay đổi ít nhất cho đến mùa giải tới.

“Tôi không liên lạc với bất kì CLB nào và cũng chẳng ai liên hệ với tôi cả. Tôi cảm thấy mọi thứ ở đây vẫn rất ổn, dù chúng tôi chưa thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Khả năng tôi thay đổi bến đỗ ở mùa giải tới cũng rất thấp”, Kane chia sẻ về tương lai.

David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”

Xuất hiện trong podcast This Life of Mine của James Corden (phát hành tuần này nhưng ghi hình từ năm ngoái), David Beckham đã lần đầu mở lòng về vai trò làm cha - đúng thời điểm căng thẳng với Brooklyn lên đỉnh điểm.

Gia đình Beckham - Victoria. Ảnh: Instagram nhân vật.

Chia sẻ trong podcast, cựu đội trưởng tuyển Anh cho biết mình không theo phong cách "yêu thương nghiêm khắc" như cha mà lại… mềm yếu hơn hẳn: "Tôi nuôi dạy các con dựa trên những giá trị mà bố mẹ tôi truyền lại: lịch sự, khiêm tốn, cư xử chuẩn mực. Tôi tự hào vì điều đó. Nhưng tôi đúng là mềm yếu hơn bố tôi nhiều".

David và Victoria có 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Ông thừa nhận mỗi lần các con chơi bóng không tốt, ông không mắng mỏ - chỉ im lặng. Và chỉ cần nhìn vào sự im lặng đó, các con cũng tự biết bố vui hay không.

Tham khảo thêm

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua

Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 33

Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 33

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?; Đức Hoà muốn cùng ĐT futsal Việt Nam giành HCV; Ronaldo hài lòng sau khi lập siêu phẩm; Neville bật khóc vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc; M.U sắp có chữ ký của Joao Gomes?

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?

Thể thao
Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?

Tin chiều 25/11: Hà Nội FC tái hợp "sát thủ" Rimario Gordon?

Thể thao
Tin chiều 25/11: Hà Nội FC tái hợp 'sát thủ' Rimario Gordon?

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?

Thể thao
Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao
Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?

Đọc thêm

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp càng tốt bụng, càng được trời ưu ái, hưởng sự giàu có và thịnh vượng, cuộc sống ổn định và sung túc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh
Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, khi TP Hà Nội siết lại việc kinh doanh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật thì số doanh nghiệp "ma" giảm mạnh.

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?
Thế giới

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước khiến các thủ đô châu Âu chấn động khi đưa ra tối hậu thư cho Kiev: chấp nhận bản kế hoạch hòa bình bất ngờ của Washington hoặc đối mặt nguy cơ mất viện trợ quân sự và tình báo từ Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi Ukraine sẽ ra sao nếu mất sự ủng hộ của Mỹ?

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)
Nhà nông

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)

Nhà nông

Theo Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đợt mưa lớn từ ngày 16 – 22/11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi khu vực phía nam tỉnh(tỉnh Ninh Thuận cũ). Thống kê cho thấy có 93 công trình bị hỏng, trong đó 13 công trình ở mức nguy cơ mất an toàn cao, cần được sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo điều tiết nước và an toàn mùa vụ tới.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ
Chuyển động Sài Gòn

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ

Chuyển động Sài Gòn

Khi bão số 15 được dự báo đang tiến gần và mùa lũ được dự báo kéo dài bất thường sang tháng 12, hồ Dầu Tiếng khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, điều tiết nước và kiểm soát hạ du nhằm bảo đảm an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân cùng vùng sản xuất rộng lớn.

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An
Nhà nông

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An

Nhà nông

Hạt muối biển được ông Bùi Xuân Điện ở xã Quỳnh Phú (địa phận huyện Quỳnh Lưu trước đây), tỉnh Nghệ An cho vào nồi đất, đốt than đỏ lừ, hầm suốt nhiều giờ. Hạt muối hầm sau khi ra lò đổi vị khác lạ được bán với giá cao, spa dưỡng sinh, thực phẩm dinh dưỡng ai dùng cũng tấm tắc khen rồi tranh nhau mua.

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: 'Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay'
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: "Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay"

Thể thao

Theo đánh giá, điểm mạnh của Vadim Nguyễn nằm ở thể lực, khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và chuyển trạng thái. Tiền vệ Việt kiều 20 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên
Xã hội

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên

Xã hội

"Du khách nước ngoài thích thú khi đến làng dệt đũi Nam Cao, bởi nơi đây không bị thương mại hóa, người dân thân thiện, cởi mở, đặc biệt các sản phẩm đều được làm thủ công, tỉ mẩn mang tính giá trị văn hóa cao", một nghệ nhân chia sẻ với Dân Việt.

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?

Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo là một người bạn rất thân thiết của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng 'khủng', chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk
Doanh nhân

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng "khủng", chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk

Doanh nhân

Theo Forbes, Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách CEO tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 493,2 tỷ USD. Trong khi đó, vị trí thứ 2 và thứ 3 ghi tên hai nhà đồng sáng lập của Google: Larry Page và Sergey Brin.

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dòng dõi danh tướng nhà chúa Nguyễn nên sớm trở thành người tài giỏi, võ nghệ siêu quần, từng là sư tổ của môn võ với danh hiệu “Bạch hổ sơn quân phái” được nhiều người kính phục.

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh
Xã hội

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh

Xã hội

Nestlé Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo, kêu gọi ứng viên làm việc trực tuyến, làm việc online và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp khẳng định đây không phải là hình thức tuyển dụng chính thống của Nestlé Việt Nam.

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine
Thế giới

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thể nếu không có lập trường thống nhất giữa các đồng minh của liên minh vốn đang bất đồng về vấn đề này.

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk
Nhân ái

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk

Nhân ái

Chiều nay (25/11), phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang tác nghiệp tại Đắk Lắk đã trao 2 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình có bố mẹ mất trong cơn lũ lịch sử vừa qua.

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung
Chuyển động Sài Gòn

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung

Chuyển động Sài Gòn

Suốt 4 ngày qua, hàng nghìn sinh viên, học sinh và đội ngũ tình nguyện viên nghệ sĩ đã không quản ngại vất vả, túc trực liên tục tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM để phân loại, đóng gói hàng cứu trợ khẩn cấp gửi về miền Trung sau lũ lụt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực
Tin tức

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Tin tức

Qua đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết,Việt nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: 'Lời hồi đáp' cho miền hoa vàng trên cỏ xanh
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: "Lời hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

Văn hóa - Giải trí

“Tôi phải viết một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về cuốn sách mới nhất của mình - “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” - tại buổi họp báo chiều 26/11. Cuốn sách mà theo ông, độc giả sẽ thấy lòng mình mềm lại trước những hành động tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình 15 năm NESCAFÉ Plan và vai trò nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt của người nông dân
Xã hội

Hành trình 15 năm NESCAFÉ Plan và vai trò nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt của người nông dân

Xã hội

15 năm triển khai NESCAFÉ Plan tại Việt Nam, Nestlé kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển nông nghiệp tái sinh, bảo vệ tài nguyên đất - nước và nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng canh tác.

Bộ Công Thương hé lộ chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, giá điện hợp lý
Kinh tế

Bộ Công Thương hé lộ chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, giá điện hợp lý

Kinh tế

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trình bày các giải pháp chiến lược nhằm cân bằng giữa việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm an toàn hệ thống điện và giữ giá điện hợp lý.

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh
Thể thao

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

Thể thao

Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo CLB CAHN nhưng thành tích ghi bàn của tiền vệ Leonardo Artur ở V.League 2025/2026 cao gần gấp đôi so với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi 'ý Đảng, lòng dân' khơi thông dòng chảy ấm no
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi "ý Đảng, lòng dân" khơi thông dòng chảy ấm no

Giảm nghèo nông thôn

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Tuyên Quang là minh chứng sống động cho một tư duy đổi mới: Lấy hạ tầng làm đòn bẩy, sinh kế làm trọng tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1
Tin tức

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm theo giờ một số phương tiện chạy xăng dầu đi vào 9 phường trong Vành đai 1 nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?
Tin tức

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?

Tin tức

TP Hà Nội vừa chính thức thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026, đáng chú ý có nơi mức đất ở cao nhất ở khu trung tâm Thủ đô hơn 700 triệu đồng một m2.

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam
Nhà nông

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Nhà nông

Thành tựu nổi bật của Giáo sư, TSKH, Viện sỹ, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng là trong lĩnh vực tạo giống cây trồng mới. GS họ Vũ nổi tiếng này đã lai tạo hàng trăm giống lúa mới, năng suất cao hơn, chống chịu sâu bệnh, thích nghi với điều kiện sinh thái từng vùng. Điển hình là các giống lúa thâm canh NN-75-1, NN75-6, Xuân số 2, Xuân số 5, N13, C15, N28, N29, 1548, MT6; các giống lúa chịu hạn cho vùng bị hạn hay vùng không chủ động tưới nhờ nước trời...

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai
Doanh nghiệp

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai

Doanh nghiệp

Việc 3 năm liên tiếp góp mặt trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và đạt chứng nhận "Nguồn nhân lực Hạnh phúc" năm 2025 không chỉ là danh hiệu, mà còn minh chứng cho một triết lý quản trị nhân văn: Khi người lao động hạnh phúc, ngân hàng sẽ vươn xa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ
Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ

Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng tiền ủng hộ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất

Điện Biên Hôm Nay

Xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên là địa bàn đặc biệt khó khăn, phần lớn dân cư là đồng bào Mông. Nhiều năm trước, người dân chủ yếu làm nương rẫy do thiếu đất sản xuất. Năng suất thấp, thu nhập không ổn định khiến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Việc nhiều lao động trẻ rời bản đi làm thuê đã trở thành thực tế quen thuộc.

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ
Thế giới

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ

Thế giới

Một số khu vực ở Thái Lan đang phải chống chọi với trận lũ lụt kỷ lục, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và buộc chính quyền phải triển khai tàu quân sự và trực thăng để hỗ trợ cứu trợ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO dự báo có 2 kịch bản hoạt động. Chuyên gia cũng cảnh báo, do tốc độ di chuyển chậm, bão số 15 KOTO sẽ tồn tại và ảnh hưởng tương đối lâu, từ 5-7 ngày.

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), vừa ban hành thông báo quan trọng về việc điều chỉnh địa điểm làm việc của nhiều đội, trạm.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

3

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

4

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

5

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng