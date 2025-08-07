Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

Một diễn biến bất ngờ vừa xuất hiện tại Hà Nội FC, khi tiền vệ ngôi sao Hendrio đã không có tên trong danh sách đăng ký ban đầu cho giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026. Tuy nhiên, đây được cho là một bước đi mang tính chiến lược của đội bóng Thủ đô thay vì một quyết định chuyên môn.

Theo tìm hiểu, sự vắng mặt của Hendrio, một bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ là hạt nhân trong lối chơi của HLV Makoto Teguramori, không phải là dấu hiệu của một cuộc chia tay. Thay vào đó, đây được cho là một "nước cờ" chiến lược của đội bóng Thủ đô nhằm chờ đợi quá trình nhập tịch của anh hoàn tất, qua đó đăng ký anh với tư cách một cầu thủ nội.

Hà Nội FC chưa đăng ký Hendrio.

Chiến lược này không phải là chưa có tiền lệ tại V.League, khi CLB Thép xanh Nam Định cũng từng áp dụng với trường hợp của Nguyen Xuan Son. Bằng cách này, Hà Nội FC có thể tiết kiệm được một suất ngoại binh quý giá để dành cho các vị trí khác. Trên thực tế, Hà Nội FC mới chỉ đăng ký 3 ngoại binh, trong khi quy định cho phép tối đa 3 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc Việt. Điều này cho thấy họ vẫn còn một suất trống như một phương án dự phòng.

Tiết lộ mức lương khủng của Darwin Nunez tại Al-Hilal

Hôm qua (6/8), Al-Hilal đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Darwin Nunez từ Liverpool. Mức phí cố định của thương vụ này là 53 triệu euro, kèm theo phụ phí. Sau khi thuyết phục thành công Liverpool nhả người, đội bóng Saudi Arabia đã tiến hành đàm phán điều khoản cá nhân với Darwin Nunez. Không mất nhiều thời gian, Al-Hilal đã chốt mọi thỏa thuận với tiền đạo người Uruguay.

Theo Sky Sports, hợp đồng giữa Darwin Nunez và đội bóng do HLV Simone Inzaghi dẫn dắt có thời hạn 3 năm, đến năm 2028. Sau khi được Liverpool cho phép, Nunez đã chuẩn bị kiểm tra y tế, chính thức ký hợp đồng và ra mắt Al-Hilal, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp.

Tại CLB mới, tiền đạo 26 tuổi sẽ nhận mức lương hậu hĩnh. Theo truyền thông Saudi Arabia, Nunez sẽ hưởng mức lương 22,9 triệu euro/năm, tương đương hơn 480 nghìn euro/tuần. Hiện tại, tuyển thủ Uruguay đang nhận mức lương khoảng 160 nghìn euro/tuần tại sân Anfield.

U22 Singapore không đăng kí dự SEA Games 33

Tối qua (6/8), Ủy ban Olympic quốc gia Singapore (SNOC) đã công bố danh sách sơ bộ các VĐV tham dự SEA Games 33. Điểm nhấn đáng chú ý nhất sự vắng mặt của đội tuyển U22 Singapore. Ngoài ra, Singapore cũng không cử các đội tuyển tham dự nội dung bóng đá nữ và futsal.

U22 Singapore sẽ không tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan?

Theo The Straits Times, SNOC không cử tuyển U22 Singapore tham dự bóng đá nam SEA Games 33 vì kết quả thi đấu quá nghèo nàn trong nhiều năm qua. Thực tế, ở 5 kì SEA Games gần nhất (2015, 2017, 2019, 2021 và 2023), Singapore đều dừng bước ở vòng bảng môn bóng đá nam.

Lần gần nhất Singapore vượt qua vòng bảng bóng đá nam SEA Games đã cách đây 12 năm, ở kì SEA Games 2013 tại Myanmar. Ở giải đấu năm đó, họ đã giành huy chương đồng. Ở kì SEA Games gần nhất tại Campuchia (2023), U22 Singapore chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 4 trận. Họ thậm chí đã để thua Malaysia với tỷ số 0-7.

HLV Shin Tae-yong bất ngờ từ chức Phó chủ tịch KFA

Cách đây 4 tháng, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo, trong đó HLV Shin Tae-yong được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch, phụ trách mảng đối ngoại. Mới nhận chức chưa lâu, ông Shin đã bất ngờ nộp đơn từ chức vào hôm 5/8.

KFA chấp nhận đơn từ chức của ông Shin và đã thông báo trước truyền thông về sự việc này. Lý do ông Shin rời vị trí lãnh đạo cấp cao tại KFA là vì đã nhận lời dẫn dắt Ulsan Hyundai, đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Hàn Quốc (K-League).

Như vậy, HLV Shin sẽ trở lại băng ghế huấn luyện sau 8 tháng kể từ ngày bị Indonesia sa thải. Nhà cầm quân 54 tuổi sẽ ra mắt Ulsan Hyundai ở trận gặp Jeju tại vòng 25 K-League vào thứ Bảy, ngày 9/8.

HLV Jose Mourinho khóc thương học trò cũ

Trước chuyến làm khách của Fenerbahce tới Feyenoord trong khuôn khổ lượt đi vòng loại thứ ba Champions League 2025/2026, HLV Jose Mourinho đã nhận một tin không thể buồn hơn: cậu học trò cũ của ông tại CLB Porto, Jorge Costa, đã đột ngột qua đời do trụy tim.

HLV Jorge Costa vừa qua đời vì truỵ tim. Ảnh: Chat GPT.

Trong buổi họp báo, Mourinho đã rơi nước mắt khi được hỏi về sự ra đi của Jorge Costa, cựu đội trưởng Porto từng vô địch Champions League mùa giải 2003/2004 dưới sự dẫn dắt của Người đặc biệt. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xúc động chia sẻ: “Vấn đề không phải lúc nào cũng là chiếc băng đội trưởng, mà là bạn đại diện cho điều gì.

Và Jorge là một trong những người luôn sẵn sàng làm công việc dọn dẹp để huấn luyện viên có thể tập trung vào phần việc của mình. Tất nhiên, tôi rất buồn, bởi một phần lịch sử của tôi đã mất. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình hôm nay, ngày mai, và rồi sau đó tôi sẽ khóc”.