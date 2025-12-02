Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội và miền Bắc lại đón mưa rét, dự báo nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất

Theo bản tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và sáng 03/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo, trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 03/12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Riêng tại khu vực Hà Nội, từ đêm 03/12 trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 03/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ chiều 03/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 3-5m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 2/12 - ngày 3/12, khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ đêm 2/12, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 2/12, vài nơi có mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 2/12, đêm mưa rải rác, ngày có mưa, mưa rào.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm 2 và ngày 3/12, khu vực Tp. Huế, Tp Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều 03/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng từ chiều 03/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 3/12 đến ngày 11/12, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng đêm 4-5/12 và ngày 7/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 7/12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ đêm 03 và ngày 04/12 có mưa, mưa rào, riêng Hà Tĩnh cục bộ có nơi mưa to và dông; ngày 7-8/12 có mưa rải rác. Trời rét, từ ngày 7/12 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi từ đêm 3-5/12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 6/12 mưa lớn có xu hướng giảm.

Cao nguyên Trung Bộ đêm 3/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; ngày 4/12 có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ đêm 3-4/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Accuweather, từ ngày 3/12-11/12, dự báo thời tiết Hà Nội trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C, trời nhiều mây, khả năng có mưa rét. Cụ thể:



Ngày 3/12, Hà Nội trở lạnh, trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 17 - 25 độ C.



Ngày 4/12, Hà Nội trời nắng nhẹ, nhiệt độ từ 18 - 24 độ C.



Từ ngày 5-7/12, Hà Nội nhiều mây, khả năng có mưa, nhiệt độ dao động từ 16-23 độ C.



Từ ngày 8/12, dự báo thời tiết Hà Nội sẽ ấm hơn, mây tan, trời quang, nhiệt độ dao động từ 17-30 độ C.