Tin mới nhất từ Gia Lai, ứng phó bão KALMAEGI, sẵn sàng dùng máy bay không người lái trinh sát, cứu hộ nơi bị chia cắt

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 03/11/2025 14:01 GMT+7
Ngày 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký công điện khẩn yêu cầu các địa phương, sở ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ diện rộng, nhấn mạnh tinh thần “tuyệt đối không chủ quan, lơ là”.
Gia Lai ứng phó bão Kalmaegi: “Tuyệt đối không chủ quan, phải nâng cấp ứng phó thêm một mức”

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi, cơn bão có tên quốc tế, đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Philippines. Lúc 16h ngày 2/11, tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc – 132,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự báo, đến ngày 5-11, bão sẽ tiến vào khu vực giữa Biển Đông, mạnh lên cấp 13, giật trên cấp 16-17, và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Bộ.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh được dự báo gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, ngập sâu, sạt lở đất nghiêm trọng. Thực tế những đợt mưa bão gần đây, đặc biệt là bão số 12 đã cho thấy lượng mưa vượt xa dự báo, gây thiệt hại nặng nề.

Trước tình hình này, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu chuyển ngay từ mức ứng phó thông thường sang mức cao hơn một cấp, đồng thời kích hoạt đầy đủ các phương án phòng chống bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở từ sớm, từ cơ sở.

Công an, lực lượng chức năng tham gia gia cố đê ở tỉnh Gia Lai, trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: QN.

“Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Phải sơ tán sớm, triệt để người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, không để ai quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Các địa phương được yêu cầu chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống, thuốc men, vật tư y tế tại chỗ đủ dùng trong nhiều ngày; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Kiểm soát chặt tàu thuyền, hoàn thành phương án trước ngày 4-11

Trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến bão, quản lý chặt tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 4-11-2025.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn được yêu cầu chuẩn bị phương tiện cứu nạn tàu thuyền, thủy thủ, đảm bảo an toàn khu vực neo đậu trong quá trình trú bão.

Trên đất liền, các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo bão và thông tin kịp thời đến người dân.

Đặc biệt, phải kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực trũng thấp, ven sông, suối và vùng có nguy cơ sạt lở cao, hoàn thành trước ngày 4/11/2025.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: QN.

Các địa phương có địa hình phức tạp như khu vực núi Bà Hỏa, núi Hòn Chà được yêu cầu rà soát kỹ, chủ động biện pháp bảo vệ người dân.

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, thiếu quyết liệt.

Ngoài ra, ông Tuấn yêu cầu chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, khơi thông dòng chảy, bảo đảm giao thông an toàn, đồng thời hướng dẫn người dân thu hoạch sớm nông sản, gia cố lồng bè, tàu thuyền, theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Sẵn sàng sử dụng máy bay không người lái phục vụ trinh sát, cứu hộ và vận chuyển vật tư, lương thực cho vùng bị chia cắt

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chuẩn bị phương tiện, nhân lực cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xem xét phương án sử dụng máy bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ và vận chuyển vật tư, lương thực cho vùng bị chia cắt, hoàn thành phương án trong ngày 3/11.

Trước khi bão số 13 đổ bộ, sáng nay Quy Nhơn, Gia Lai bất ngờ xuất hiện sương trắng. Ảnh: DN.

Công an tỉnh phối hợp các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại khu sơ tán dân.

Các sở, ngành khác được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, vận hành điều tiết nước hợp lý, kiểm tra an toàn công trình cao tầng, cần cẩu, biển quảng cáo, và dự trữ hàng thiết yếu, thực phẩm, nước uống phục vụ trong mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

“Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Mọi công tác phải được hoàn thành sớm nhất, chủ động nhất, trước khi bão đổ bộ”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trước thời điểm sáp nhập) đã xuất sắc trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức từ chính người dân.

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?

Nhà nông
Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?

Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Nhà nông
Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Nhà nông
Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Thông tin mới nhất về xuất khẩu sầu riêng, hàng trăm xe container sầu riêng vẫn được thông quan sang Trung Quốc mỗi ngày

Nhà nông
Thông tin mới nhất về xuất khẩu sầu riêng, hàng trăm xe container sầu riêng vẫn được thông quan sang Trung Quốc mỗi ngày

Đọc thêm

Chuyện thú vị về nữ sinh lớp 9 “hiếm hoi” đạt IELTS 8.0 ở Hà Nội
Xã hội

Chuyện thú vị về nữ sinh lớp 9 “hiếm hoi” đạt IELTS 8.0 ở Hà Nội

Xã hội

Em Vũ Gia Linh, lớp 9A3, Trường THCS Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội mới đây đã xuất sắc đạt 8.0, một kết quả ấn tượng đối với học sinh bậc THCS.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Khi mùa thu “chạm” vào từng khung hình đất nước
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Khi mùa thu “chạm” vào từng khung hình đất nước

Ảnh

Những khung ảnh ngập tràn sắc vàng của trời thu, của ruộng đồng, của phố phường… cùng hội tụ trong Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”, mang đến một bức tranh đầy cảm xúc.

Đi làm rẫy bị lũ cuốn trôi, người phụ nữ bỏ lại 3 con nhỏ và 2 người em
Tin tức

Đi làm rẫy bị lũ cuốn trôi, người phụ nữ bỏ lại 3 con nhỏ và 2 người em

Tin tức

Trên đường đi làm rẫy về nhà, chị Hồ Thị V. bị lũ cuốn trôi, mất tích, đang được cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm. Hoàn cảnh gia đình chị V. rất khó khăn, có 3 con nhỏ và nuôi thêm 2 em khi cha mẹ đã ly hôn.

Mẹ chồng yêu cầu tôi chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng để làm điều ít ai ngờ tới
Gia đình

Mẹ chồng yêu cầu tôi chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng để làm điều ít ai ngờ tới

Gia đình

Đó là một bí mật, một gánh nặng, và cũng là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự hy sinh mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tiền kỹ thuật số CBDC – bước ngoặt lịch sử có thể tái định hình cách thế giới vận hành tiền tệ
Kinh tế

Tiền kỹ thuật số CBDC – bước ngoặt lịch sử có thể tái định hình cách thế giới vận hành tiền tệ

Kinh tế

Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency – CBDC) đang trở thành một chủ đề được quan tâm hàng đầu trong giới tài chính toàn cầu. Theo giới chuyên gia, CBDC - nếu thiết kế và triển khai đúng cách - có thể trở thành công cụ tiền tệ mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho người dân, ngân hàng và nhà nước, mở ra kỷ nguyên số cho hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông Zelensky nhận được tin tốt sau quyết định của ông Trump
Thế giới

Ông Zelensky nhận được tin tốt sau quyết định của ông Trump

Thế giới

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là một tin tốt cho ông Zelensky, Armand Mema, một thành viên của đảng Liên minh Tự do, đảng bảo thủ quốc gia Phần Lan nhận định.

BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV
Văn hóa - Giải trí

BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV

Văn hóa - Giải trí

BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao vừa chính thức nói lời tạm biệt VTV, nơi anh đã có cả một quãng “thanh xuân rực rỡ”.

Con vật trông ngồ ngộ 'cùng giới tính', xuất xứ từ Thái Lan, nghịch nước như ranh, nuôi thành công ở Tiền Giang
Nhà nông

Con vật trông ngồ ngộ "cùng giới tính", xuất xứ từ Thái Lan, nghịch nước như ranh, nuôi thành công ở Tiền Giang

Nhà nông

Đến tham quan mô hình nuôi ếch Thái Lan kết hợp nuôi cá rô đồng của anh Nguyễn Minh Khương, xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Đồng Tháp), anh Khương cho biết, mô hình được thiết kế 5 vèo nuôi ếch Thái có kích thước 75 m2, cao 1 - 1,2 m, làm bằng lưới ni lông, phía trên có che chắn để tránh chim hoang dã, loài cò tấn công gây hao hụt về số lượng...

HLV Choi Won-kwon: 'Tôi trao cơ hội cho Lê Văn Thuận không phải vì chơi hay'
Thể thao

HLV Choi Won-kwon: "Tôi trao cơ hội cho Lê Văn Thuận không phải vì chơi hay"

Thể thao

Sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel tối 2/11, HLV Choi Won-kwon thừa nhận Đông Á Thanh Hóa sa sút phong độ, cần thay đổi tinh thần và sự chuyên nghiệp để trở lại.

Có 2 ao nước trên núi bị vỡ, cuốn bé gái tử vong trong đêm ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Có 2 ao nước trên núi bị vỡ, cuốn bé gái tử vong trong đêm ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 3/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong cho biết vừa có tổ kiểm tra hiện trường sự cố vỡ hồ nước khiến bé gái 13 tuổi tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng về nông nghiệp, nhà cửa. Qua kiểm tra thực địa tại dự án trang trại, có 2 ao chứa nước(UBND xã Tuy Phong dùng từ ao) bị vỡ vách ngăn, tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây thiệt hại.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ không chia sẻ chip tiên tiến nhất của Nvidia với Trung Quốc hay bất kỳ ai”
Kinh tế

Tổng thống Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ không chia sẻ chip tiên tiến nhất của Nvidia với Trung Quốc hay bất kỳ ai”

Kinh tế

Trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS phát sóng cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ các công ty Mỹ mới được quyền sử dụng dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia, trong khi Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ không được tiếp cận công nghệ này.

Con động vật quý hiếm quê hương châu Phi, đầu mọc mào như vương miện được nuôi và sinh sản thành công giữa lòng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Con động vật quý hiếm quê hương châu Phi, đầu mọc mào như vương miện được nuôi và sinh sản thành công giữa lòng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bốn con động vật quý hiếm được đưa từ châu Phi về nuôi tại Thảo cầm viên ở TP.HCM. Sau một thời gian, con động vật quý hiếm này đã sinh sản và ấp nở thành công ba con.

Hoa hậu H’Hen Niê xin lỗi những người trong video của chồng
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu H’Hen Niê xin lỗi những người trong video của chồng

Văn hóa - Giải trí

Sau những tranh luận xoay quanh đoạn video liên quan đến chồng, Hoa hậu H’Hen Niê đã chính thức lên tiếng xin lỗi và chia sẻ về sự việc.

Đà Nẵng: Người dân rốn lũ Mẹ Suốt treo xe máy lên cao, cho xe vào thúng... tránh bị hư hại do ngâm trong nước
Media

Đà Nẵng: Người dân rốn lũ Mẹ Suốt treo xe máy lên cao, cho xe vào thúng... tránh bị hư hại do ngâm trong nước

Media

Sáng ngày 3/11, mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng ngập nặng. Người dân đã dùng dây treo xe máy lên cao tránh hư hỏng tài sản.

Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập
Xã hội

Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập

Xã hội

Giữa mưa lớn kéo dài, hàng trăm người dân xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng đã đội mưa, xếp hàng dài chuyền tay từng bao gạo, thùng mì, nước uống và thuốc men vào vùng bị cô lập, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa lúc thiên tai hoành hành.

VinFuture mùa đầu tiên giữa đại dịch Covid-19: Biểu tượng của hy vọng và đoàn kết
Tin tức

VinFuture mùa đầu tiên giữa đại dịch Covid-19: Biểu tượng của hy vọng và đoàn kết

Tin tức

Đầu năm 2022, khi thế giới vẫn chìm trong bóng đen của đại dịch Covid-19, khi những đường biên giới còn khép kín và tâm lý bất an lan rộng, Việt Nam lại mở ra một cánh cửa khác: cánh cửa của niềm tin và hy vọng. Lễ trao giải VinFuture mùa đầu tiên đã diễn ra trong bối cảnh ấy, không chỉ là sự kiện tôn vinh khoa học, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình của Việt Nam.

Bác sĩ choáng vì hàng chục loại thuốc trong túi bệnh nhân đột quỵ
Xã hội

Bác sĩ choáng vì hàng chục loại thuốc trong túi bệnh nhân đột quỵ

Xã hội

Bệnh nhân bị đột quỵ, nhập viện với một túi nặng trĩu, chứa hàng chục loại thuốc khác nhau, nhiều loại thuốc không có nhãn mác, được bệnh nhân uống hàng ngày.

Thép xanh Nam Định 'chơi lớn', Gamba Osaka lập tức đáp lễ
Thể thao

Thép xanh Nam Định "chơi lớn", Gamba Osaka lập tức đáp lễ

Thể thao

Thép xanh Nam Định sẽ chơi trận lượt về bảng F thuộc AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka trên sân Thiên Trường và đội chủ nhà có hành động đặc biệt khiến đội khách tỏ ra rất cảm kích.

Tư lệnh ngành Tài chính tiết lộ lý do địa phương, Bộ ngành “ngại”... vốn ODA
Kinh tế

Tư lệnh ngành Tài chính tiết lộ lý do địa phương, Bộ ngành “ngại”... vốn ODA

Kinh tế

“Khi đề xuất vay ODA cho địa phương hoặc bộ ngành, trừ trường hợp không thể có ngân sách Nhà nước thì nhiều địa phương mới đồng ý nhận ODA khi thật cần thiết, bởi thời gian thủ tục dài, phần ngân sách đối ứng lớn khiến nhiều địa phương khó đáp ứng”, ông Thắng nói.

Ba nước phương Tây bất ngờ phản đối lợi ích của Ukraine
Thế giới

Ba nước phương Tây bất ngờ phản đối lợi ích của Ukraine

Thế giới

Ba nước EU đã bác bỏ lập trường của đa số các nước châu Âu kêu gọi đóng băng các khoản tiền của Nga để hỗ trợ Ukraine, theo tờ báo Ý Corriere della Sera.

Gia Lai: Thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn do thiếu quan sát, lái xe khi chưa đủ tuổi, chở 3 và không đội mũ bảo hiểm
Pháp luật

Gia Lai: Thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn do thiếu quan sát, lái xe khi chưa đủ tuổi, chở 3 và không đội mũ bảo hiểm

Pháp luật

Ngày 3/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu niên tử vong xảy ra trên địa bàn phường Hoài Nhơn, là do người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chở ba, không đội mũ bảo hiểm và thiếu quan sát.

Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng
Tin tức

Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng

Tin tức

Sáng 3/11, sóng lớn và triều cường uy hiếp nhiều tuyến bờ biển Đà Nẵng, lực lượng quân sự thành phố lập sở chỉ huy tiền phương, khẩn trương gia cố đê kè, ứng phó nguy cơ sạt lở lan rộng.

Đà Nẵng: Vượt 15km sạt lở tiếp tế lương thực cho người dân vùng biên sau trận “long trời lở đất”
Xã hội

Đà Nẵng: Vượt 15km sạt lở tiếp tế lương thực cho người dân vùng biên sau trận “long trời lở đất”

Xã hội

Ngày 3/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), cho biết đoàn công tác của xã đã vượt qua hơn 15km đường rừng bị sạt lở để tiếp cận thôn Atếêp, nơi bị cô lập nhiều ngày qua, nhằm vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cứu trợ cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội xót xa cảnh hoang tàn, rong rêu của Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ 9 năm chưa xây xong
Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội xót xa cảnh hoang tàn, rong rêu của Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ 9 năm chưa xây xong

Kinh tế

Lấy ví dụ về vướng mắc thủ tục hành chính của dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự án này dù đã hoàn thành 80% phần xây dựng nhưng vẫn hoang tàn, mọc rong rêu sau khi tạm ngưng 4 năm nay.

Sang Lào trồng mía, cơ hội hấp dẫn với nông dân Việt Nam, làm chủ cánh đồng rộng hàng trăm mẫu
Nhà nông

Sang Lào trồng mía, cơ hội hấp dẫn với nông dân Việt Nam, làm chủ cánh đồng rộng hàng trăm mẫu

Nhà nông

Một doanh nghiệp mía đường vừa công bố chương trình đưa nông dân Việt Nam sang Lào trồng mía. Trong giai đoạn hiện nay, liệu hướng đi này sẽ là lời giải để nông dân trồng mía làm giàu?

4 nhóm vấn đề 'nóng' nhất được nông dân kiến nghị Bộ NNMT và Hội Nông dân VN
Video

4 nhóm vấn đề "nóng" nhất được nông dân kiến nghị Bộ NNMT và Hội Nông dân VN

Video

Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" 2025, bốn nhóm vấn đề nóng nhất được nông dân nêu ra gồm: (1) Cải cách thủ tục hành chính (đất đai, môi trường) khi vận hành chính quyền 2 cấp; (2) Ứng dụng AI, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; (3) Khơi thông vốn, tín dụng xanh, phát triển HTX; (4) Xây dựng NTM văn minh và Bộ tiêu chí "Nông dân số - Nông dân xanh".

Bán cà phê nhiều nhất thế giới, Việt Nam vẫn chưa có sàn giao dịch chuyên biệt, chưa có Hiệp hội Cà phê đặc sản
Nhà nông

Bán cà phê nhiều nhất thế giới, Việt Nam vẫn chưa có sàn giao dịch chuyên biệt, chưa có Hiệp hội Cà phê đặc sản

Nhà nông

Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện, ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh đề xuất cần thành lập các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt để thu hút vốn. Qua đó, có thể tập trung được người mua, người bán, người sản xuất, thúc đẩy chế biến sâu nông sản.

Kịch bản tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam những tháng cuối năm ra sao?
Chuyển động Sài Gòn

Kịch bản tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam những tháng cuối năm ra sao?

Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản tại khu vực phía Nam và TP.HCM đang lấy lại đà tăng trưởng nguồn cung và lượng giao dịch khách hàng.

Loại thịt có protein ngang sữa, trứng, giúp bổ xương, tốt tim, kết hợp với củ 'trường thọ' thành món bánh ngon
Gia đình

Loại thịt có protein ngang sữa, trứng, giúp bổ xương, tốt tim, kết hợp với củ "trường thọ" thành món bánh ngon

Gia đình

Ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì loại thịt này cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Malaysia bất ngờ được 'chỉ đường' thoát án phạt nặng từ FIFA
Thể thao

Malaysia bất ngờ được "chỉ đường" thoát án phạt nặng từ FIFA

Thể thao

Tạp chí Wall Pass nhận định, LĐBĐ Malaysia (FAM) có nguy cơ phải chịu án phạt nặng từ FIFA nếu tiếp tục kháng cáo, thay vì tìm kiếm giải pháp ngoại giao để được xem xét giảm nhẹ.

