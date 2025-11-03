Tin mới nhất từ Gia Lai, ứng phó bão KALMAEGI, sẵn sàng dùng máy bay không người lái trinh sát, cứu hộ nơi bị chia cắt

Gia Lai ứng phó bão Kalmaegi: “Tuyệt đối không chủ quan, phải nâng cấp ứng phó thêm một mức”

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi, cơn bão có tên quốc tế, đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Philippines. Lúc 16h ngày 2/11, tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc – 132,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự báo, đến ngày 5-11, bão sẽ tiến vào khu vực giữa Biển Đông, mạnh lên cấp 13, giật trên cấp 16-17, và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Bộ.



Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh được dự báo gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, ngập sâu, sạt lở đất nghiêm trọng. Thực tế những đợt mưa bão gần đây, đặc biệt là bão số 12 đã cho thấy lượng mưa vượt xa dự báo, gây thiệt hại nặng nề.

Trước tình hình này, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu chuyển ngay từ mức ứng phó thông thường sang mức cao hơn một cấp, đồng thời kích hoạt đầy đủ các phương án phòng chống bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở từ sớm, từ cơ sở.

Công an, lực lượng chức năng tham gia gia cố đê ở tỉnh Gia Lai, trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: QN.

“Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Phải sơ tán sớm, triệt để người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, không để ai quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Các địa phương được yêu cầu chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống, thuốc men, vật tư y tế tại chỗ đủ dùng trong nhiều ngày; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Kiểm soát chặt tàu thuyền, hoàn thành phương án trước ngày 4-11

Trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến bão, quản lý chặt tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 4-11-2025.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn được yêu cầu chuẩn bị phương tiện cứu nạn tàu thuyền, thủy thủ, đảm bảo an toàn khu vực neo đậu trong quá trình trú bão.

Trên đất liền, các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo bão và thông tin kịp thời đến người dân.

Đặc biệt, phải kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực trũng thấp, ven sông, suối và vùng có nguy cơ sạt lở cao, hoàn thành trước ngày 4/11/2025.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: QN.

Các địa phương có địa hình phức tạp như khu vực núi Bà Hỏa, núi Hòn Chà được yêu cầu rà soát kỹ, chủ động biện pháp bảo vệ người dân.

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, thiếu quyết liệt.

Ngoài ra, ông Tuấn yêu cầu chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, khơi thông dòng chảy, bảo đảm giao thông an toàn, đồng thời hướng dẫn người dân thu hoạch sớm nông sản, gia cố lồng bè, tàu thuyền, theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Sẵn sàng sử dụng máy bay không người lái phục vụ trinh sát, cứu hộ và vận chuyển vật tư, lương thực cho vùng bị chia cắt

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chuẩn bị phương tiện, nhân lực cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xem xét phương án sử dụng máy bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ và vận chuyển vật tư, lương thực cho vùng bị chia cắt, hoàn thành phương án trong ngày 3/11.

Trước khi bão số 13 đổ bộ, sáng nay Quy Nhơn, Gia Lai bất ngờ xuất hiện sương trắng. Ảnh: DN.

Công an tỉnh phối hợp các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại khu sơ tán dân.

Các sở, ngành khác được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, vận hành điều tiết nước hợp lý, kiểm tra an toàn công trình cao tầng, cần cẩu, biển quảng cáo, và dự trữ hàng thiết yếu, thực phẩm, nước uống phục vụ trong mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

“Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Mọi công tác phải được hoàn thành sớm nhất, chủ động nhất, trước khi bão đổ bộ”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.