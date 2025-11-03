Sáng ra mở cửa, người dân tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sững sờ… trước cảnh tượng "khó tin"

Theo ghi nhận của phóng viên, sương mù bắt đầu xuất hiện từ rạng sáng và dày đặc nhất trong khoảng 5h - 7h. Sau đó, khi mặt trời lên cao, lớp sương dần tan, trả lại không gian thoáng đãng cho phố núi và biển.

Sương trắng dày đặt ở nội đô phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Tại các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành hay khu vực Ghềnh Ráng, sương trắng phủ kín, khiến những hàng dừa ven đường, mái nhà và các tòa cao tầng ẩn hiện như trong tranh. Tiếng sóng biển hòa cùng hơi sương và gió lạnh đầu đông tạo nên không gian vừa yên bình vừa nên thơ.

Nhiều người dân ở Quy Nhơn, Gia Lai bất ngờ với hiện tượng lạ. Ảnh: Dũng Nhân.

“Nhìn xa chỉ thấy một màu trắng xóa. Cây cối, nhà cửa đều mờ ảo trong sương. Đẹp thì có đẹp, nhưng đi lại hơi khó vì tầm nhìn hạn chế”, ông Nguyễn An (phường Quy Nhơn) chia sẻ.

Sáng sớm nay (3/11), một hiện tượng bất ngờ - màn sương trắng dày đặc bao trùm nhiều phường khu vực Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) nay là tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Theo lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, hiện tượng này xuất hiện do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động tầng khí quyển và hiện tượng lặng gió.

Sương trắng bao phủ toà nhà cao tầng ở ven biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Tuy sương mù dày, nhưng đây là hiện tượng thời tiết bình thường, không gây ảnh hưởng đến hoa màu hay sinh hoạt của người dân.

Về diễn biến thời tiết những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai dự báo: Từ ngày 3 đến sáng 5-11, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 40 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Không gian huyền ảo ở khu vực trung tâm phường Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Khu vực phía Tây tỉnh dự báo có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển sớm trong sương mù dày và chủ động ứng phó với mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và sản xuất nông nghiệp.