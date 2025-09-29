Tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10: Thuyền viên sống sót kể lại giây phút chìm tàu, 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Đến 15 giờ ngày 29/9, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, nỗ lực tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích...

Giây phút sinh tử giữa dòng nước lũ cuồn cuộn trên sông Gianh

Ông Nguyễn Trọng Chí (quê An Giang), một trong những thuyền viên may mắn sống sót, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra vào tối 28/9.

Clip: Ông Nguyễn Trọng Chí (quê An Giang), một trong những thuyền viên may mắn sống sót kể lại sự việc

Ngồi bần thần bên góc tường, ông Chí kể: “Tối muộn ngày 28/9, khi chúng tôi đang kiểm tra, sửa chữa tàu, máy vẫn còn hoạt động thì bất ngờ gặp mưa to, gió lớn quật mạnh làm tàu đứt neo, trôi dạt ra cửa sông.

Ông Nguyễn Trọng Chí (quê An Giang) bần thần nhớ lại thời khắc tàu bị đứt neo trên sông Gianh, trôi dạt và phải nhảy xuống biển tìm sự sống

Sau đó mất điện, trời tối đen, không nhìn thấy gì. Tàu trôi tự do, tôi cùng một số người mặc áo phao, nhảy xuống nước rồi thả trôi, cố gắng bám vào bất cứ vật gì.

May mắn, tôi bơi được vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu. Giờ sức khỏe đã ổn định, chỉ mong một phép màu đến với các anh em còn lại”.



B Nguyễn Thị Bé (quê ở Vũng Tàu), chủ sở hữu 2 tàu cá gặp nạn suy sụp ngồi cầu mong phép màu đến với các thuyền viên.

Chia sẻ trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Bé (SN 1971, trú tại Vũng Tàu) – chủ sở hữu 2 con tàu gặp nạn, cho biết: “Hai tàu của tôi từ Vũng Tàu ra Quảng Trị từ tháng 1/2025, neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh, chưa ra khơi đánh bắt. Không ngờ trong lúc sửa máy lại xảy ra sự việc đau lòng.

Khi nghe tin báo, tôi lập tức bắt xe ra Quảng Trị. Giờ tôi chẳng còn nghĩ được gì, chỉ cầu mong sớm tìm thấy 9 thuyền viên còn lại. Tài sản coi như mất hết rồi”.

Công tác cứu hộ người gặp nạn vụ chìm tàu trên sông Gianh gặp nhiều khó khăn

Như báo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 27/9, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tại khu vực bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do rồi chìm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong (áo xanh) trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng nỗ lực hết sức để tìm kiếm các nạn nhân và trục vớt tàu cá gặp nạn.

Ngay sau sự cố, 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ an toàn, trong đó có ông Nguyễn Trọng Chí. Tuy nhiên, 9 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích.



Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực phối hợp triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác cứu nạn, cứu hộ 9 thuyền viên mất tích.

Tuy nhiên, do sóng lớn, gió mạnh quật dữ dội trên sông Gianh, việc cứu hộ đang gặp rất nhiều trở ngại.

Đến chiều 29/9, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương.