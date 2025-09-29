Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà nông
Thứ hai, ngày 29/09/2025 08:45 GMT+7

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn

+ aA -
Kiều Tâm Thứ hai, ngày 29/09/2025 08:45 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) giật cấp 12 đã trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Tin bão mới nhất cảnh báo các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... mưa lớn kéo dài.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 10 (bão BUALOI), cập nhật vị trí bão số 10

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay, đến 7h sáng nay, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục thông tin có gió mạnh tại các trạm: Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Hòn Ngư (Nghệ An), Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;...

Trên đất liền ven biển, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

Vị trí bão số 10 (bão BUALOI) theo bản tin bão mới nhất hôm nay. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 19 giờ hôm nay, bão số 10 (BUALOI) ở trên khu vực Thượng Lào. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió dự báo dưới cấp 6. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Cảnh báo mưa to dài ngày, nguy cơ mưa có cường suất lớn do hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI)

Theo tin bão mới nhất hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 10 (bão BUALOI), trên vùng biển từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3- 5m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m biển động mạnh.

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Quảng Ninh - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.

Bản tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo nguy cơ cao ngập tại các khu vực trũng, thấp, đường giao thông ven biển, ven sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng và trưa ngày 29/9.

Trên đất liền, khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12.

Đặc biệt, từ nay đến mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tham khảo thêm

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Ứng phó bão số 10, Thủ tướng ký công điện thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua

Ứng phó bão số 10, Thủ tướng ký công điện thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) còn cách Đà Nẵng 200km, vẫn đang mạnh thêm, chiều nay áp sát Nghệ An-Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) còn cách Đà Nẵng 200km, vẫn đang mạnh thêm, chiều nay áp sát Nghệ An-Quảng Trị

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông
Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Nhà nông
Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Đọc thêm

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu
Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu

Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9 đồng loạt suy yếu tại thị trường quốc tế và trong nước. Còn thị trường tự do ghi nhận không biện động, hiện giao dịch ở mức 26.490 - 26.590 VND/USD (mua - bán).

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường
Chuyển động Sài Gòn

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường

Chuyển động Sài Gòn

Diễn viên Quang Anh thử sức với vai trò biên kịch trong dự án web drama “Chàng trai siu quậy”. Góp mặt trong phim còn có NSƯT Hoài Linh.

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga
Điểm nóng

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Điểm nóng

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine đã bị thiệt hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga vào đêm 28-29/9.

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói'
Kinh tế

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói"

Kinh tế

Ngày 01/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói". Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương trực tiếp thực hiện.

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?
Bạn đọc

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?

Bạn đọc

Vụ thảm án tại Phú Thọ tối 26/9 khiến 3 người tử vong do Vũ Phương Nhung gây ra đã gây chấn động dư luận. Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng như có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm và giết từ 2 người trở lên.

'Bàn tay khổng lồ' trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi
Media

"Bàn tay khổng lồ" trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi

Media

Ảnh hưởng từ bão số 10 (Bualoi), 7h30 sáng nay, 29/9 tại bờ biển xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa có gió giật mạnh kèm mưa rất to. 5 cánh tay khổng lồ ở khu vực này chới với trong mưa bão, sóng lớn.

Video 'chứng khoán hóa' bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng
Video

Video "chứng khoán hóa" bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng

Video

Trước thực trạng các chiêu trò thổi giá, thao túng ngày càng tinh vi, việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và Quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để làm rõ sự minh bạch, bền vững và bảo đảm quyền an cư chính đáng của đại bộ phận người dân.

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn 'rót tiền' lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn "rót tiền" lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại đã có hàng loạt "ông lớn" nhập cuộc.

Cụ bà 68 tuổi 'gây sốt' với màn trượt ván vô cùng điêu luyện
Xã hội

Cụ bà 68 tuổi "gây sốt" với màn trượt ván vô cùng điêu luyện

Xã hội

Một cụ bà ở Trung Quốc đã phá vỡ định kiến về tuổi tác, trở thành hiện tượng mạng nhờ kỹ năng trượt ván dẻo dai, đầy năng lượng.

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa
Nhà nông

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa

Nhà nông

Trong khuôn khổ Dự án khảo cổ học SUNDASIA, tại hang Thung Bình 1, thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An (Ninh Bình), các nhà khoa học đã phát hiện và công bố các thông tin khoa học quý giá về một bộ xương người đàn ông khỏe mạnh, cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi.

'Điều này thật đáng báo động': Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga
Điểm nóng

"Điều này thật đáng báo động": Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga

Điểm nóng

Các nước châu Âu đang cố tình phóng đại hậu quả của các vụ việc máy bay không người lái, đổ lỗi vô căn cứ cho Nga, tờ báo Đức Berliner Zeitung đưa tin.

'Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký': Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách
Đông Tây - Kim Cổ

"Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký": Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách

Đông Tây - Kim Cổ

Từng hóa thân thành hoàng hậu đẹp nhất trong Tây Du Ký nhưng sau ánh hào quang, cuộc đời của nữ diễn viên Chiêm Bình Bình lại là chuỗi dài thăng trầm, bệnh tật và kết thúc trong cô đơn nơi đất khách quê người.

Tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 ở Quảng Trị
Bạn đọc

LIVE
Tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 ở Quảng Trị
21

Bạn đọc

Sáng nay 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong họp khẩn với các đơn vị lực lượng vũ trang lên phương án cứu nạn cứu hộ tìm kiếm 9 ngư dân.

Đại Nghĩa gặp sự cố
Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa gặp sự cố

Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Sự cố khiến suất diễn đầu tiên của vở kịch phải hủy giữa chừng.

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
5

Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà, thông tin được các địa phương thuộc TP Đà Nẵng cho biết sáng nay.

Bão số 10 cuốn bay mái nhà, nhiều người mắc kẹt ở Nghệ An
Tin tức

Bão số 10 cuốn bay mái nhà, nhiều người mắc kẹt ở Nghệ An

Tin tức

Bão số 10 khiến căn nhà ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bị tốc mái, 4 người mắc kẹt phía, trong đó có 1 người bị thương. Giữa mưa bão, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10
Media

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10

Media

Bão số 10 tàn phá biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), gây cảnh đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều hộ kinh doanh chưa kịp khắc phục hậu quả bão số 5 nay lại gánh thêm tổn thất nặng nề.

Cô gái miền biển Lâm Đồng (sau sáp nhập Bình Thuận) làm nước mắm truyền thống từ cá cơm đạt 3 OCOP
Nhà nông

Cô gái miền biển Lâm Đồng (sau sáp nhập Bình Thuận) làm nước mắm truyền thống từ cá cơm đạt 3 OCOP

Nhà nông

Nói đến nước mắm truyền thống làm từ cá cơm nguyên chất không thể không nhắc đến miền Phan Thiết, Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng. Cô gái miền biền Bình Thuận-Phan Thị Minh Thi cho biết, khi được thông báo nước mắm Tâm Ý của gia đình đạt 3 OCOP năm 2024, gia đình cô mừng lắm.

“Nữ tướng” người Việt nằm trong thành phần Ban kỷ luật FIFA là ai?
Thể thao

“Nữ tướng” người Việt nằm trong thành phần Ban kỷ luật FIFA là ai?

Thể thao

Sự xuất hiện của luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung trong Ủy ban kỷ luật FIFA khiến dư luận Malaysia dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.

Sự thay đổi bất ngờ của ông Trump về Ukraine liên quan đến Vua Charles
Điểm nóng

Sự thay đổi bất ngờ của ông Trump về Ukraine liên quan đến Vua Charles

Điểm nóng

Tờ The Telegraph dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, lập trường mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Ukraine được hình thành sau chuyến thăm Anh gần đây của ông. Chánh văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, nói với tờ báo rằng chuyến thăm này rất quan trọng.

GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ: Người luôn đau đáu đưa sáng chế khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm phục vụ đất nước, xã hội
Dân Việt trò chuyện

GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ: Người luôn đau đáu đưa sáng chế khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm phục vụ đất nước, xã hội

Dân Việt trò chuyện

Sau hơn 30 năm miệt mài nghiên cứu tại Nga, Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quốc Sỹ đã trở về Việt Nam, mang theo khát vọng cống hiến cho quê hương. Câu chuyện của ông là minh chứng sống động rằng Tổ quốc luôn rộng mở vòng tay chào đón những trí thức Việt kiều trở lại.

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên
Nhà nông

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Nhà nông

Từng là một vùng quê thuần nông bên dòng Cổ Chiên hiền hòa, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long (địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trước sáp nhập) hôm nay đang chuyển mình vươn lên. Nhờ sự chung sức của chính quyền và nhân dân, xã Hòa Minh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về du lịch.

Đừng trồng tử đằng, cây cảnh này lớn nhanh như thổi, nở biển hoa tím biếc trong nửa năm, dễ chăm, ít sâu bệnh
Gia đình

Đừng trồng tử đằng, cây cảnh này lớn nhanh như thổi, nở biển hoa tím biếc trong nửa năm, dễ chăm, ít sâu bệnh

Gia đình

Cây cảnh có những tràng hoa tím biếc xinh đẹp, những bông hoa như phiên bản tử đằng mini, phát triển nhanh, thích hợp với người mới chơi cây cảnh.

Chuyện hy hữu: Mua đất nhưng không làm thủ tục sang tên sổ đỏ ngay, chú phải hầu tòa khi cháu ruột ly hôn
Pháp luật

Chuyện hy hữu: Mua đất nhưng không làm thủ tục sang tên sổ đỏ ngay, chú phải hầu tòa khi cháu ruột ly hôn

Pháp luật

Người chú mua đất của vợ chồng cháu ruột với giá 1,1 tỷ đồng rồi xây nhà, sinh sống đã nhiều năm nhưng không làm thủ tục sang tên nên phải có mặt tại phiên tòa ly hôn, trình bày yêu cầu của mình bởi xuất hiện lời khai cho rằng đây là vay nợ, không phải mua bán đất.

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Một thi thể nam giới, độ tuổi từ 28 đến 35 vừa được phát hiện tại bờ biển thuộc địa bàn xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Chuyện ở làng người Giẻ Triêng tại Đà Nẵng, cứ 19h tối, nghe tiếng kẻng là bật đèn điện, sau vài tiếng lại tắt điện
Nhà nông

Chuyện ở làng người Giẻ Triêng tại Đà Nẵng, cứ 19h tối, nghe tiếng kẻng là bật đèn điện, sau vài tiếng lại tắt điện
9

Nhà nông

“Đúng 19h, tiếng kẻng của già làng Ba vang lên. Trẻ con lập tức ngồi vào bàn học, người lớn quán xuyến con em. Đến giờ đi ngủ, tiếng kẻng lại vang, cả làng tắt đèn nghỉ ngơi...”, A Thể, trưởng thôn Lao Đu, một làng người Giẻ Triêng, thuộc xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng (trước sáp nhập Quảng Nam, Đà Nẵng, xã Khâm Đức thuộc tỉnh Quảng Nam) giải thích.

Đầu tư cho y tế, giáo dục là khoản đầu tư chiến lược và hiệu quả cho giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Đầu tư cho y tế, giáo dục là khoản đầu tư chiến lược và hiệu quả cho giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, đầu tư cho y tế và giáo dục phải được xem là khoản đầu tư chiến lược và hiệu quả cho giảm nghèo bền vững, bởi "có khi vươn lên được rồi nhưng mà ốm trở lại một cái thì lại trở về số 0".

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ tổ chức vào thời gian nào?
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ tổ chức vào thời gian nào?

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I dự kiến diễn ra từ 11-15/10. Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ TP.HCM diễn ra trong ngày 14 và buổi sáng ngày 15/10.

Ukraine 'khó có thể' giành lại lãnh thổ đã mất vào tay Nga
Điểm nóng

Ukraine 'khó có thể' giành lại lãnh thổ đã mất vào tay Nga

Điểm nóng

Tờ The Independent dẫn lời một nhóm chuyên gia cho biết Kiev không thể giành lại các vùng lãnh thổ Ukraine đã mất vào tay Nga nếu không có sự tham gia tích cực của các nước NATO ủng hộ Kiev. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Kiev có khả năng giành lại lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

4

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

5

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn