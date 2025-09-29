Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 10 (bão BUALOI), cập nhật vị trí bão số 10

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay, đến 7h sáng nay, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục thông tin có gió mạnh tại các trạm: Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Hòn Ngư (Nghệ An), Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;...

Trên đất liền ven biển, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

Vị trí bão số 10 (bão BUALOI) theo bản tin bão mới nhất hôm nay. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 19 giờ hôm nay, bão số 10 (BUALOI) ở trên khu vực Thượng Lào. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió dự báo dưới cấp 6. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Cảnh báo mưa to dài ngày, nguy cơ mưa có cường suất lớn do hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI)

Theo tin bão mới nhất hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 10 (bão BUALOI), trên vùng biển từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3- 5m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m biển động mạnh.

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Quảng Ninh - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.

Bản tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo nguy cơ cao ngập tại các khu vực trũng, thấp, đường giao thông ven biển, ven sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng và trưa ngày 29/9.

Trên đất liền, khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12.

Đặc biệt, từ nay đến mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.