Tin nóng 21/10: 5 ngôi sao U23 Việt Nam báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

5 ngôi sao U23 Việt Nam báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

Vòng 7 V.League 2025/2026 là vòng đấu chứng kiến sự bùng nổ của các ngôi sao trẻ bóng đá Việt Nam. Trên sân PVF, 2 thành viên U23 Việt Nam là Nguyễn Xuân Bắc và Võ Anh Quân đã ghi bàn cho PVF-CAND, giúp đội chủ nhà có trận hoà 2-2 với Đông Á Thanh Hoá (1 trong 2 bàn thắng của Đông Á Thanh Hoá đến từ Võ Nguyên Hoàng - tiền đạo năm nay mới 23 tuổi).

Tại sân Hàng Đẫy, tiền vệ 22 tuổi Đinh Xuân Tiến vừa vào sân đã ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Thể Công Viettel (thắng ngược SHB Đà Nẵng 2-1) từ một cú sút rất đẹp mắt. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, cựu cầu thủ SLNA ghi bàn cho đội bóng áo lính. Cũng trên sân Hàng Đẫy trước đó 1 ngày, tiền đạo U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt lập siêu phẩm giúp Ninh Bình FC có chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC. Trên sân Vinh, Lê Nguyên Hoàng thực hiện sút phạt hiểm hóc làm tung lưới CLB CAHN, giúp SLNA có trận hoà 1-1 quý giá.

Đinh Xuân Tiến liên tiếp ghi bàn cho Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Cả Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt và Lê Nguyên Hoàng đều là những cái tên được HLV Kim Sang-sik quy hoạch cho U23 Việt Nam và xa hơn là ĐT Việt Nam. Vì thế, việc họ cùng toả sáng ở vòng 7, ghi những bàn thắng quan trọng, mang tới tin vui cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Ba nước CONCACAF cùng Mỹ nộp hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031

Mexico, Costa Rica và Jamaica đã chính thức gia nhập cùng Mỹ trong hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031, qua đó hướng tới việc cùng tổ chức giải đấu mở rộng với 48 đội tuyển tham dự. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hồi tháng 4 xác nhận Mỹ, cùng với “một số thành viên khác của CONCACAF”, là bên duy nhất nộp hồ sơ đăng cai kỳ World Cup nữ này.

CONCACAF là liên đoàn bóng đá khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe. Trước đó, cũng trong tháng 4, ông Infantino tiết lộ Vương quốc Anh là bên duy nhất có hồ sơ “hợp lệ” để đăng cai World Cup nữ 2035.

Brazil đã được xác nhận là chủ nhà của World Cup nữ 2027, trong khi chủ nhà cho các kỳ 2031 và 2035 sẽ được công bố chính thức tại Đại hội FIFA diễn ra vào tháng 4 năm sau tại Vancouver (Canada).

ĐT nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho SEA Games 33

Ngày 21/10, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2025 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới. Địa điểm tập trung lần này là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong ngày đầu tiên, 26 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập đã có mặt đầy đủ, ổn định nơi ăn ở và bắt đầu buổi tập đầu tiên ngay trong chiều cùng ngày. Buổi tập thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông báo chí.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/11, ĐT nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn và dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các CLB có trình độ phù hợp với ý tưởng chuyên môn của Ban huấn luyện, do LĐBĐ Nhật Bản hỗ trợ bố trí. Sau đợt tập huấn, đội sẽ trở về TP Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi di chuyển sang tham dự SEA Games 33.

Tottenham lên kế hoạch 80 triệu euro, "chuộc lại" Harry Kane từ Bayern Munich

Dù đã chiêu mộ tiền đạo mới như Dominic Solanke, Tottenham Hotspur dường như vẫn chưa thể tìm lại được sự hiệu quả trên hàng công kể từ khi biểu tượng của họ, Harry Kane, ra đi. Chính vì vậy, ban lãnh đạo CLB đang vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng và táo bạo: đưa người hùng của họ trở về nhà.

Theo các nguồn tin, Tottenham sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán một lời đề nghị trị giá 80 triệu euro để thuyết phục Bayern Munich nhả người. Đây không chỉ là một động thái chuyên môn, mà còn là một tuyên bố về ý định của giới chủ, cho thấy họ quyết tâm xây dựng lại một dự án đủ sức cạnh tranh danh hiệu. HLV Thomas Frank cũng đã nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn chào đón Kane trở lại.

Tuy nhiên, việc thuyết phục Kane rời đi ở thời điểm này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Kể từ khi gia nhập Bayern Munich vào mùa hè 2023, tiền đạo 32 tuổi đã khẳng định vị thế của một trong những số 9 hay nhất thế giới. Anh đã vô địch Bundesliga và là Vua phá lưới của giải đấu, ghi hơn 100 bàn thắng chỉ sau hơn 100 trận cho CLB, một hiệu suất không tưởng.

Diego Forlan gãy 3 xương sườn

Hôm 18/10, Diego Forlan ra sân trong màu áo Old Boys và góp phần vào chiến thắng 4-1 trước Old Christians tại một trận đấu phong trào. Tuy nhiên, tiền đạo 46 tuổi hứng chịu một va chạm mạnh với cầu thủ đối phương và ngã xuống sân trong đau đớn. Ngay lập tức, Forlan được đưa vào bệnh viện.

Diego Forlan gãy 3 xương sườn. Ảnh: Chat GPT.

Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị gãy 3 xương sườn và tràn dịch phổi. Các bác sĩ phải tiến hành dẫn lưu để xử lý tình trạng nguy hiểm này. Theo truyền thông Uruguay, cựu tiền đạo hiện trong tình trạng ổn định và sẽ tiếp tục nằm viện theo dõi cho đến hết ngày 21/10.

Dù gặp chấn thương nghiêm trọng, Forlan khẳng định không hề có “ác ý” từ phía cầu thủ đối phương trong pha va chạm. Người hâm mộ nhanh chóng gửi lời động viên và chúc anh sớm bình phục.