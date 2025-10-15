"HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai"

Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững
Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc. Tham dự Đại hội có 358 đại biểu chính thức đến từ 49 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho trên 49 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.