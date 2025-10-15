Chuyên gia Phan Anh Tú chỉ trích HLV Kim Sang-sik thay người sai

Trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam đã có một trận thắng vất vả với tỷ số tối thiểu 1-0 trước ĐT Nepal trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Bàn thắng duy nhất của trận đấu lại được tính là pha phản lưới nhà của hậu vệ Suman Shrestha bên phía ĐT Nepal.

Theo dõi trận đấu này, chuyên gia Phan Anh Tú đã thẳng thắn nhận định đây là một trận đấu không tốt của ĐT Việt Nam, với nguyên nhân cốt lõi đến từ các quyết định không hợp lý của HLV Kim Sang-sik.

Chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ trên Tuổi Trẻ: "HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai. Hiệp 1, ĐT Việt Nam đã kiểm soát thế trận. Ông Kim chỉ cần thay vài tiểu tiết trong hiệp hai để hàng công sắc bén lên và dễ ghi bàn. Nhưng sự thật là sau khi thay người xong, ĐT Việt Nam mất thế trận, không còn làm chủ cuộc chơi”.

Cụ thể, đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik đã rút Hoàng Đức ra nghỉ để thay bằng Đức Chiến. Sau đó, tới phút 60, ông tung Đình Bắc và Hai Long vào sân thay Văn Vĩ và Thanh Nhàn, trước khi tung Gia Hưng thay Tiến Linh ở phút 70.

Phân tích về những sự thay đổi này, ông Phan Anh Tú chỉ ra: "Việc tung Đức Chiến vào sân thay Hoàng Đức khiến ĐT Việt Nam thiếu đi sự cơ động và kết nối giữa các tuyến. Chúng ta đã mất hẳn khu vực giữa sân vào ĐT Nepal. Thay vì tấn công, chúng ta lại phải căng mình ra chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ”.

Chuyên gia này thừa nhận, dù thua về đẳng cấp, ĐT Nepal đã có một hiệp hai chơi vượt trội: "Nepal đã triển khai bóng rất hay, nhưng vì không có cầu thủ xuất sắc nên họ không khai thác được bàn thắng. Họ có thể thua ĐT Việt Nam về đẳng cấp nhưng về thế trận, có thể coi là họ đã thắng”.

Ông Phan Anh Tú cũng chỉ ra một yếu tố ngoại cảnh đã làm hỏng toan tính của HLV người Hàn Quốc: "Khi phải đá phản công, HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc, Hai Long vào sân để tận dụng tốc độ của 2 cầu thủ này, nhưng mặt sân lúc này đã xấu đi, có nhiều vũng nước, nên Bắc và Long không phát huy được”.

Kết luận, ông Tú nhấn mạnh sự thiếu gắn kết của các cầu thủ là hệ quả của việc không nhiều người được thi đấu cùng nhau ở CLB: "Khi không đá cùng nhau, sự ăn ý trên sân của các cầu thủ là rất khó. Rất nhiều đường chuyền sát khu vực 16,5m của chúng ta bị lỡ nhịp. Cần thẳng thắn nhìn nhận là tuy ĐT Việt Nam giành chiến thắng nhưng đây trận đấu không tốt của chúng ta”.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng F, kém ĐT Malaysia 3 điểm. Ở lượt trận tháng 11, các học trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán ĐT Lào ngày 19/11.

