Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Thể thao
Thứ tư, ngày 15/10/2025 13:10 GMT+7

"HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai"

+ aA -
Lê Quốc Quân (Theo Thời báo VHNT) Thứ tư, ngày 15/10/2025 13:10 GMT+7
Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng chiến thắng tối thiểu 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Nepal là một trận đấu không tốt. Nguyên nhân chính đến từ các quyết định thay đổi nhân sự không hợp lý của HLV Kim Sang-sik, khiến đội nhà đánh mất thế trận trong hiệp hai.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chuyên gia Phan Anh Tú chỉ trích HLV Kim Sang-sik thay người sai

Trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam đã có một trận thắng vất vả với tỷ số tối thiểu 1-0 trước ĐT Nepal trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Bàn thắng duy nhất của trận đấu lại được tính là pha phản lưới nhà của hậu vệ Suman Shrestha bên phía ĐT Nepal.

Theo dõi trận đấu này, chuyên gia Phan Anh Tú đã thẳng thắn nhận định đây là một trận đấu không tốt của ĐT Việt Nam, với nguyên nhân cốt lõi đến từ các quyết định không hợp lý của HLV Kim Sang-sik.

Chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ trên Tuổi Trẻ: "HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai. Hiệp 1, ĐT Việt Nam đã kiểm soát thế trận. Ông Kim chỉ cần thay vài tiểu tiết trong hiệp hai để hàng công sắc bén lên và dễ ghi bàn. Nhưng sự thật là sau khi thay người xong, ĐT Việt Nam mất thế trận, không còn làm chủ cuộc chơi”.

Cụ thể, đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik đã rút Hoàng Đức ra nghỉ để thay bằng Đức Chiến. Sau đó, tới phút 60, ông tung Đình Bắc và Hai Long vào sân thay Văn Vĩ và Thanh Nhàn, trước khi tung Gia Hưng thay Tiến Linh ở phút 70.

Phân tích về những sự thay đổi này, ông Phan Anh Tú chỉ ra: "Việc tung Đức Chiến vào sân thay Hoàng Đức khiến ĐT Việt Nam thiếu đi sự cơ động và kết nối giữa các tuyến. Chúng ta đã mất hẳn khu vực giữa sân vào ĐT Nepal. Thay vì tấn công, chúng ta lại phải căng mình ra chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ”.

Chuyên gia này thừa nhận, dù thua về đẳng cấp, ĐT Nepal đã có một hiệp hai chơi vượt trội: "Nepal đã triển khai bóng rất hay, nhưng vì không có cầu thủ xuất sắc nên họ không khai thác được bàn thắng. Họ có thể thua ĐT Việt Nam về đẳng cấp nhưng về thế trận, có thể coi là họ đã thắng”.

Ông Phan Anh Tú cũng chỉ ra một yếu tố ngoại cảnh đã làm hỏng toan tính của HLV người Hàn Quốc: "Khi phải đá phản công, HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc, Hai Long vào sân để tận dụng tốc độ của 2 cầu thủ này, nhưng mặt sân lúc này đã xấu đi, có nhiều vũng nước, nên Bắc và Long không phát huy được”.

Kết luận, ông Tú nhấn mạnh sự thiếu gắn kết của các cầu thủ là hệ quả của việc không nhiều người được thi đấu cùng nhau ở CLB: "Khi không đá cùng nhau, sự ăn ý trên sân của các cầu thủ là rất khó. Rất nhiều đường chuyền sát khu vực 16,5m của chúng ta bị lỡ nhịp. Cần thẳng thắn nhìn nhận là tuy ĐT Việt Nam giành chiến thắng nhưng đây trận đấu không tốt của chúng ta”.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng F, kém ĐT Malaysia 3 điểm. Ở lượt trận tháng 11, các học trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán ĐT Lào ngày 19/11.

Theo: Theo Thời báo VHNT

Tham khảo thêm

Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao
Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

"ĐT Malaysia bị cấm thi đấu vài năm thì cũng phải chấp nhận thôi"

Thể thao
'ĐT Malaysia bị cấm thi đấu vài năm thì cũng phải chấp nhận thôi'

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

Thể thao
HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

Thể thao
“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

Đọc thêm

Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững
Tin tức

Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững

Tin tức

Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc. Tham dự Đại hội có 358 đại biểu chính thức đến từ 49 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho trên 49 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công an TP.HCM tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và bằng lái
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và bằng lái

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang triển khai một kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe (GPLX) trên toàn địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và hoàn thành trước ngày 31/12.

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, khẳng định vị thế trên trường quốc tế
Tin tức

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, khẳng định vị thế trên trường quốc tế

Tin tức

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, là lời khẳng định vị thế, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Từ Thăng Long ngàn năm đến Hà Nội hôm nay, vẫn sáng mãi một tinh thần: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.

Vì sao 'tình cũ' của Song Hye Kyo ly hôn?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao "tình cũ" của Song Hye Kyo ly hôn?

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, công ty quản lý XYZ Studio xác nhận Jung Sung Il và vợ đã chính thức đường ai nấy đi sau gần 9 năm chung sống.

Giá nhà TP.HCM tăng kỷ lục, thị trường kỳ vọng vào các dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý
Chuyển động Sài Gòn

Giá nhà TP.HCM tăng kỷ lục, thị trường kỳ vọng vào các dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường nhà ở TP.HCM đang nóng trở lại với lượng căn hộ mở bán tăng vọt trong quý III/2025. Tuy nhiên, sự phục hồi này không đồng nghĩa với việc người dân sẽ dễ mua nhà hơn khi giá nhà sơ cấp tăng mạnh.

Nam sinh viên ở TP.HCM suýt mất 475 triệu đồng vì bẫy 'bắt cóc online'
Chuyển động Sài Gòn

Nam sinh viên ở TP.HCM suýt mất 475 triệu đồng vì bẫy 'bắt cóc online'

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/10, Công an phường Bình Tiên cho biết vừa phối hợp giải cứu thành công một nam sinh viên đại học trên địa bàn TP.HCM bị sập bẫy tống tiền kiểu 'bắt cóc online'.

Đại gia tháo chạy khỏi cuộc chiến cà phê tại Việt Nam, đóng cửa quán, cho thuê mặt bằng nhiều nơi
Chuyển động Sài Gòn

Đại gia tháo chạy khỏi cuộc chiến cà phê tại Việt Nam, đóng cửa quán, cho thuê mặt bằng nhiều nơi

Chuyển động Sài Gòn

Đại gia Thái Lan rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam dù trước đó tuyên bố rất hùng hồn. Tại TP.HCM, Café Amazon ở vị trí đắc địa nhất đã đóng cửa, một số mặt bằng khác đang được rao cho thuê.

Bất ngờ doanh số ô tô bùng nổ, xe điện VinFast lập kỷ lục khó tin
Thị trường

Bất ngờ doanh số ô tô bùng nổ, xe điện VinFast lập kỷ lục khó tin

Thị trường

Doanh số ô tô của các hãng tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2025 ghi nhận mức tăng ấn tượng, trong đó VinFast tiếp tục duy trì vị thế thống trị với 13.914 xe bán ra.

Lãnh binh Phạm Xuân Quang: Tướng tài có công chống quân Thanh
Đông Tây - Kim Cổ

Lãnh binh Phạm Xuân Quang: Tướng tài có công chống quân Thanh

Đông Tây - Kim Cổ

Dù đã được sử sách ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp nhưng ngay tại thôn Thanh Kỳ, xã Chí Minh, TP Hải Phòng, nơi Lãnh binh Phạm Xuân Quang sinh ra và được chôn cất tại đây, tư liệu về ông lại không nhiều.

Gần 600 cây vàng bị tạm giữ trong vụ án Shark Bình được xử lý thế nào?
Bạn đọc

Gần 600 cây vàng bị tạm giữ trong vụ án Shark Bình được xử lý thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, tạm giữ khối tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm gần 600 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô. Vậy số tài sản “khủng” này sẽ được xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Nam công nhân đâm tình địch trọng thương khi thấy ôm hôn bạn gái mình
Pháp luật

Nam công nhân đâm tình địch trọng thương khi thấy ôm hôn bạn gái mình

Pháp luật

Thấy bạn gái lên xe máy, đi ăn cùng người khác rồi đứng ôm hôn nhau trong góc tối, nam công nhân vốn đang say rượu liền rút dao đâm, khiến tình địch bỏ chạy. Hung thủ sau đó quay lại, cất xe cho nạn nhân để phòng trộm cắp.

'Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đang có 1 sự chuyển mình'
Thể thao

"Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đang có 1 sự chuyển mình"

Thể thao

Nhận định qua 2 chiến thắng trước ĐT Nepal trong tháng 10 trên kênh BLV Quang Huy Story, BLV Quang Huy khẳng định, ĐT Việt Nam đang đi đúng hướng: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển đang có một sự chuyển mình — trẻ hóa, khát vọng hơn, chơi chủ động hơn".

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt, Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk 'tìm' người điều hành
Xã hội

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt, Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk "tìm" người điều hành

Xã hội

Trước việc Giám đốc bị khởi tố và Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk đang xem xét phương án giao người điều hành.

CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 4 ngày ra quân cao điểm
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 4 ngày ra quân cao điểm

Chuyển động Sài Gòn

Sau 4 ngày triển khai cao điểm, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm trên các tuyến đường bộ, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Những doanh nghiệp nào được phép môi giới bất động sản ở Đà Nẵng?
Kinh tế

Những doanh nghiệp nào được phép môi giới bất động sản ở Đà Nẵng?
4

Kinh tế

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng công bố tên 9 doanh nghiệp được phép môi giới bất động sản trên địa bàn.

Giải bài toán kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước vào trọng tâm thảo luận của Đại hội Đảng bộ TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Giải bài toán kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước vào trọng tâm thảo luận của Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều đại biểu đề xuất loạt giải pháp trọng tâm để tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng, giảm kẹt xe, ô nhiễm và ngập nước – những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

T&T Group và SHB đấu giá 1 tỷ đồng cho bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng để ủng hộ đồng bào vùng lũ
Doanh nghiệp

T&T Group và SHB đấu giá 1 tỷ đồng cho bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng để ủng hộ đồng bào vùng lũ

Doanh nghiệp

Thông qua việc tham gia đấu giá để ủng hộ đồng bào vùng lũ, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang mới vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Ban của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang cũ.

Tuyên Quang hành động quyết liệt, triển khai chính sách thu hút nhân tài khoa học công nghệ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang hành động quyết liệt, triển khai chính sách thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai Nghị định số 249/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mở đường cho các chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Loại thịt “ăn bùn”, giàu canxi hơn sữa, đem làm nem vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng
Gia đình

Loại thịt “ăn bùn”, giàu canxi hơn sữa, đem làm nem vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng

Gia đình

Loại thịt này giàu protein và vitamin cùng với một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, selen, vitamin E và phốt pho.

Bóc đường dây phá rừng ở Lạng Sơn: Những người 'mắc nợ' rừng xanh
Bạn đọc

Bóc đường dây phá rừng ở Lạng Sơn: Những người "mắc nợ" rừng xanh

Bạn đọc

Sau loạt bài Bóc đường dây phá rừng ở Lạng Sơn, chúng tôi băn khoăn vì sao người dân gắn bó và phụ thuộc vào rừng từ bao đời nay, nhưng vẫn phá rừng từ năm này sang năm khác? Nhóm PV Dân Việt đã tìm gặp những người từng vướng vòng lao lý vì phá rừng để tìm câu trả lời.

Sau ngày 25/10, ở Hải Phòng, UBND cấp xã được quản lý loại đường bộ nào, có được quản lý tuyến quốc lộ không?
Nhà nông

Sau ngày 25/10, ở Hải Phòng, UBND cấp xã được quản lý loại đường bộ nào, có được quản lý tuyến quốc lộ không?

Nhà nông

Theo một quyết định mới đây của UBND TP Hải Phòng, sau ngày 25/10/2025, UBND cấp xã quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì đối với các loại đường bộ trên địa bàn quản lý như: Đường gom, đường bên tách khỏi quốc lộ, đường tỉnh; tuyến, đoạn tuyến quốc lộ không còn trong quy hoạch mạng lưới đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 8 Luật Đường bộ năm 2024; đường xã; đường phố...

Phương Tây tiết lộ cách Mỹ muốn lôi kéo đồng minh của Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ cách Mỹ muốn lôi kéo đồng minh của Nga

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách đạt được thỏa thuận với Trung Quốc nhằm gây sức ép với Nga, thúc đẩy việc sớm kết thúc xung đột tại Ukraine - Nhà báo Đức Thomas Fasbender viết trong bài báo đăng trên tờ Berliner Zeitung.

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 16 người. Trong đó, ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông qua Nghị quyết, bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn

Thông qua Nghị quyết, bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên bế mạc. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội; đồng thời ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới.

ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA
Thể thao

ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Thể thao

Sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal khép lại, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF đã xuống sân động viên Ban huấn luyện và cầu thủ. Được biết, VFF cũng thưởng "nóng" cho thầy trò HLV Kim Sang-sik 800 triệu đồng.

Vai trò của bị can Đào Minh Phú trong vụ án AntEx của Shark Bình
Kinh tế

Vai trò của bị can Đào Minh Phú trong vụ án AntEx của Shark Bình

Kinh tế

Cùng với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị can khác vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án AntEx có Đào Minh Phú - cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech. Trong vụ án AntEx, ông Đào Minh Phú có một hành trình tương đối dài gắn bó với NextTech với nhiều vai trò lớn hơn.

13 dự án bất động sản được Đà Nẵng cho phép mở bán
Nhà đất

13 dự án bất động sản được Đà Nẵng cho phép mở bán

Nhà đất

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng mới có thông báo cho phép 13 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố được mở bán.

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Văn hóa - Giải trí

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Văn hóa - Giải trí

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 diễn ra từ 20/10 đến 2/11 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

3

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

4

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

5

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ