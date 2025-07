TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 5 cựu cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam; điều tra vụ 1 phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ

5 cựu cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam bị bắt

Ngày 29/7, theo nguồn tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can trong vụ án "Dùng nhục hình" xảy ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang cũ (nay là Công an tỉnh An Giang).

Một bị can bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố. Nguồn: BVPL

Theo đó, các bị can gồm: Đỗ Ngọc Tiến (33 tuổi, cựu cán bộ Đội Quản giáo), Đặng Tấn Phúc (21 tuổi, cựu hạ sĩ quan nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ), Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, cựu chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ), Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi, cựu chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ), Đỗ Văn Diễn (21 tuổi, cựu hạ sĩ quan nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ) cùng bị khởi tố về tội "Dùng nhục hình" theo khoản 4 Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/1/2025, quá trình thực hiện công tác xử lý phạm nhân vi phạm nội quy giam giữ, các bị can nêu trên, là cán bộ quản giáo, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang cũ (nay là Công an tỉnh An Giang), đã thực hiện hành vi dùng tay đấm, gậy cao su đánh phạm nhân Phùng Thái Ch. dẫn đến phạm nhân này tử vong.

Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Ngày 29/7, một lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ K.T trên đường Nguyễn Thị Định, địa bàn phường Thành Nhất.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 1 cô gái tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ).

Vị lãnh đạo phường cho biết: "Sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trong nhà nghỉ K.T và báo cho cơ quan chức năng. Hiện công an đang điều tra, làm rõ sự việc".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 29/7, người dân phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong một phòng tại nhà nghỉ nói trên và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng Đắk Lắk.

Nạn nhân được xác định là chị P.T.M.H. (SN 1987), trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo một nguồn tin, vào rạng sáng cùng ngày, người thân của nạn nhân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, cho biết không thể liên lạc được với người phụ nữ trong nhiều giờ liên tiếp.

Lợi dụng nữ chủ nhà say xỉn để giở trò đồi bại

Sáng 29/7, Công an xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Hiệp (SN 2008, trú thôn 2, xã Trà Linh) về hành vi “Hiếp dâm” theo Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã Trà Linh tiếp nhận tin báo của chị H.T.T (SN 2000, trú xã Trà Linh) về việc bị hiếp dâm tại nhà riêng vào rạng sáng 14/7. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an xã Trà Linh tống đạt lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Hiệp. Nguồn: CAND

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, gây lo lắng trong nhân dân, lãnh đạo Công an xã Trà Linh đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình để truy tìm, vận động đối tượng ra đầu thú. Đến sáng 25/7, Hiệp đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận sau khi cùng ăn nhậu tại nhà chị T, lợi dụng nạn nhân say xỉn, mất khả năng tự vệ, đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Phát hiện thi thể nghi là cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Lâm Đồng hơn 20 ngày trước

Ngày 29/7, thông tin mà phóng viên có được, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức điều tra vụ việc phát hiện thi thể một bé gái đang phân hủy ở khu vực bìa rừng.

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, một người dân đi hái nấm ở khu vực bìa rừng tại xã Hiệp Thạnh thì phát hiện thi thể một bé gái đang trong quá trình phân hủy. Người dân này sau đó đã báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

Căn nhà của bà ngoại cháu Trần Phạm Ngọc Hân, nơi cháu bé này "mất tích" bí ẩn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Trần Phạm Ngọc Hân (2 tuổi).

Trần Phạm Ngọc Hân là cháu bé trước đó mà Công an xã Hiệp Thạnh đã phát đi thông báo tìm người. Theo đó, sáng 5/7, cháu Trần Phạm Ngọc Hân ở nhà cùng bà ngoại. Trong lúc cháu bé chơi trong nhà, bà ngoại ra vườn dọn dẹp, đến khoảng 11h cùng ngày, gia đình đã không thấy cháu bé.

Lực lượng chức năng liên tục tổ chức tìm kiếm cháu Trần Phạm Ngọc Hân từ khi nhận được tin báo của người thân cháu bé.

Sau đó, người thân cháu Trần Phạm Ngọc Hân đã báo chính quyền để hỗ trợ tìm kiếm. Nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Thạnh đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trong vùng tổ chức tìm kiếm.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ án buôn người, hiếp dâm

Ngày 29/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo truy tìm 2 nghi phạm liên quan đến vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi và vụ án mua bán người.

Cuộc trốn chạy của 3 cô gái ở Sóc Trăng thoát khỏi bàn tay nhóm buôn người

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo truy tìm Lương Văn Mình (SN 1992, trú tại thôn Khuôn Làn,Tri Phú, Tuyên Quang), bị kiến nghị khởi tố liên quan đến vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại thôn Khuôn Làn, Tri Phú.

Đồng thời, cơ quan công an phát thông báo truy tìm Nguyễn Hồng Nhung (SN 2000, trú tại thôn Yên Quang, Yên Nguyên, Tuyên Quang) để phục vụ yêu cầu điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm Mua bán người, xảy ra tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Để phục vụ xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về Lương Văn Mình và Nguyễn Hồng Nhung thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang; số điện thoại: 02073.871.161 hoặc điều tra viên Nguyễn Thị Thanh Nga, số điện thoại: 0985.335.686; điều tra viên Nguyễn Đức Anh, số điện thoại 0964.469.779.