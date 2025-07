TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây mua bán ma túy bằng ca nô ở giữa sông; điều tra vụ cháy nhà, đôi nam nữ tử vong

Triệt phá đường dây mua bán ma túy bằng ca nô ở giữa sông Hồng

Ngày 28/7, Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa bắt quả tang các đối tượng đang giao dịch ma túy tại khu vực bãi giữa sông Hồng, thuộc địa phận xã Thiên Lộc.

Hình ảnh các đối tượng và tang vật lúc bị bắt giữ. Ảnh: Đ.X.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 180 gói heroin, nhiều ma túy tổng hợp, 2 ca nô, 1 khẩu súng tự chế và 1 súng thể thao.

Phá đường dây ma túy xuyên tỉnh, thành ở Đà Nẵng, phát hiện cả ngàn tép heroin

Các nghi phạm bị bắt gồm Nguyễn Văn Sự (42 tuổi), Nguyễn Trung Trường (39 tuổi), Nguyễn Đức Thanh (22 tuổi), cùng một số đối tượng liên quan khác trú tại Hà Nội, Phú Thọ và Hải Dương (cũ).

Theo điều tra, Sự có trang trại nằm giữa sông Hồng gồm nhà bè, bè nuôi cá và 2 ca nô. Tại đây, ông ta thuê Trường và Thanh ăn ở để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Trường được giao nhiệm vụ điều khiển ca nô, chở Thanh đi giao hàng cho khách.

Các giao dịch được thực hiện bằng cách hẹn trước địa điểm, giấu ma túy tại điểm hẹn, còn tiền chuyển khoản qua ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo phương thức trên.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Điều tra vụ cháy nhà, đôi nam nữ tử vong

Ngày 28/7, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Long Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà trên đường số 15 khiến 2 người tử vong.

2 nạn nhân được xác định là anh L.N.H.L. (23 tuổi, ngụ TP.HCM) và chị L.K.T.A. (20 tuổi), bạn gái anh L.

Xe cứu thương có mặt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: A.X.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà trên đường số 15. Phát hiện sự việc, nhiều người cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa đồng thời báo cảnh sát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM đã huy động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ có mặt, phối hợp với Công an phường Long Bình dập lửa.

Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt ngay sau đó. Vụ cháy khiến anh L và chị A tử vong, một số tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên vào tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp vàng bỏ chạy

Chiều ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Thanh (SN 2002, cư trú ấp Mỹ Hoà, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Công an đang ghi lời khai đối tượng Phạm Duy Thanh. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan công an, do cần tiền để trả nợ vay nên Phạm Duy Thanh nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản bán lấy tiền.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26/7, Thanh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67B1-157.36 đến tiệm vàng “Ba Thắng” thuộc ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ để hỏi mua vàng, nhưng thực chất là có ý định cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Khi bước vào tiệm vàng, Thanh yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem 2 chiếc lắc vàng 18K (1 chiếc trọng lượng 1,2 chỉ, 1 chiếc trọng lượng 1,5 chỉ).

Bắt giữ nghi phạm cướp tại tiệm vàng sau gần 24 tiếng gây án

Sau khi xem xong thì Thanh trả lại cho chủ tiệm vàng 1 chiếc trọng lượng 1,5 chỉ, còn 1 chiếc trọng lượng 1,2 chỉ Thanh đeo trên tay rồi nói với chủ tiệm vàng là ra xe mô tô để lấy tiền trả, nhưng khi ra đến xe mô tô thì Thanh đề máy xe bỏ chạy.

Số vàng cướp được Thanh đem đến bán cho một tiệm vàng tại xã Long Kiến được hơn 7 triệu đồng, Thanh dùng số tiền này trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Riêng chủ tiệm vàng “Ba Thắng” sau khi bị Thanh cướp đi lắc vàng đã trình báo vụ việc cho Công an xã Nhơn Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhơn Mỹ đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Nhơn Mỹ xác định Phạm Duy Thanh là đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật tài sản trên nên đã cho mời Thanh lên trụ sở cơ quan để làm việc. Qua làm việc tại cơ quan công an, Phạm Duy Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Làm rõ vụ đe dọa nữ chủ quán để hiếp dâm và cướp tài sản

Ngày 28/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Phạm Lê Tín Nghĩa (SN 2003, ngụ phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 18/7, bà T.T.T N. (ngụ phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) đến Công an xã Tân Hòa trình báo về việc bị đối tượng (không rõ đặc điểm, sau này xác định là Nghĩa) đã khống chế, đe dọa để hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản.

Phạm Lê Tín Nghĩa tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tân Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Tân Hòa xác minh, điều tra truy bắt đối tượng. Đến ngày 25/7, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ Nghĩa.

Đối tượng khai nhận do biết bà N. đến địa bàn xã Tân Hòa kinh doanh quán nhậu và sống một mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng 0h5 ngày 18/7, Nghĩa đột nhập vào phòng ngủ, khống chế bà N. và đe dọa để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Sau khi thỏa mãn, Nghĩa lấy 2 điện thoại di động cùng số tiền khoảng 1 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trước đó, trên địa bàn xã Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nay là xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) và xã Tân Tây (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nay là xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) cũng xảy ra 2 vụ cướp tài sản, hiếp dâm với thủ đoạn tương tự.

Cơ quan CSĐT đã làm rõ thủ phạm và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thời (SN 1989, ngụ xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Tức giận vì không có đồ ăn sáng, đối tượng sát hại mẹ, ra tòa bị tuyên án tử

Ngày 28/7, TAND TP.Đà Nẵng (cơ sở 2) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Đoàn Mai Khanh (30 tuổi), ở xã Phú Thuận, TP.Đà Nẵng về tội “Giết người”.

Bị cáo Đoàn Mai Khanh tại toà.

Theo nội dung cáo cáo trạng, Đoàn Mai Khanh là con ruột của bà M.T.B.H. (55 tuổi, trú thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Phú Thuận, TP.Đà Nẵng).

Vào lúc 7 giờ ngày 31/12/2024, Đoàn Mai Khanh ngủ dậy đi xuống bếp tìm thức ăn sáng nhưng không có. Lúc này, Khanh cho rằng mẹ không lo chu đáo việc ăn uống cho mình nên bực tức lấy 1 con dao đến chỗ mẹ đang nằm ngủ. Sau đó, Khanh đâm 1 nhát vào người mẹ dẫn đến tử vong tại chỗ. Đến 21h cùng ngày, Khanh dùng chiếc chăn bông cuộn thi thể mẹ kéo ra hướng khu vực sông Thu Bồn vứt xuống sông phi tang.

Khi đến đoạn chợ Phú Thuận, Khanh để xác bà H. nằm trên đường ngồi bên lề đường nghỉ ngơi. Lúc này, người dân phát hiện sự việc trên nên trình báo cho Công an xã. Quá trình làm việc, Khanh thừa nhận hành vi dùng dao giết mẹ ruột của mình.

Tại phiên tòa bị cáo Khanh đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng (cơ sở 2) tuyên phạt bị cáo Đoàn Mai Khanh tử hình về tội “Giết người”.