Bắt giữ nghi phạm đâm chết người phụ nữ

Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là N.N.N (33 tuổi, quê tỉnh Bến Tre).

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, đêm 18/5, tại một khu nhà trọ thuộc xã Phú An, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương, người dân nghe tiếng la hét lớn, sau đó thấy bà N bị một người đàn ông đuổi theo cầm dao đâm nhiều nhát vào người.

Chạy được một đoạn ra đến đường lớn thì bà N gục tại chỗ.

Sau đó, bà N được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, người đàn ông bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai để làm rõ vụ án.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt trong vụ kẹo rau củ Kera

Ngày 19/5, Bộ Công an cho biết: Quá trình điều tra mở rộng, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng” và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cùng về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.



Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (trái) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VTV.

4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng và Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Sản xuất cùng bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life.

Trong đó, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu. Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phạm Hồng Vy (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) và Trương Thị Lê (do đang mang thai).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Từ vụ sữa giả, kẹo Kera: Báo động lỗ hổng quản lý thực phẩm chức năng, cần sớm được “bịt kín”

Sau khi sản phẩm ra mắt thị trường, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch nhằm phóng đại công dụng của kẹo Kera. Trong khi đó, theo hồ sơ công bố sản phẩm và phiếu kết quả kiểm nghiệm, hàm lượng chất xơ thực tế trong sản phẩm này rất thấp, chỉ đạt 0,935%, không đủ để mang lại hiệu quả bổ sung chất xơ như đã quảng cáo. Đáng chú ý, Thùy Tiên được cho là biết rõ điều này, đồng thời không nắm được cụ thể loại nguyên liệu mà Công ty Asia Life sử dụng để sản xuất sản phẩm.

Đến cuối tháng 2/2025, khi mạng xã hội bùng nổ tranh luận về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, Thùy Tiên đã đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hóa" nhằm chuyển vai trò từ cổ đông sang đối tác quảng cáo, với mục đích làm giảm trách nhiệm liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu về gần 18 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Trước đó, ngày 3/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 18/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk. Cùng ngày 3/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”, quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015; 4 bị can là lãnh đạo, cổ đông Công ty Chị Em Rọt, gồm: (1) Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT; (2) Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; (3) Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT và (4) Lê Thành Công là cổ đông, thành viên, cùng về tội “Lừa dối khách hàng”quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thanh niên trộm hàng loạt mũ bảo hiểm các cặp đôi hẹn hò để… "trả thù tình"

Ngày 19/5, Công an phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý nam thanh niên trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò.

Theo đó, tối 17/5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an phường Trương Quang Trọng đi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại TP.Quảng Ngãi.

Hai thanh niên có hành vi trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi yêu nhau bị công an phát hiện, xử lý. Nguồn: NLĐO

Khi đến cầu Tình yêu (khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng), Công an phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra dừng lại kiểm tra và phát hiện 10 mũ bảo hiểm đã qua sử dụng được cất giấu gần đó.

Bắt siêu trộm chuyên "hành nghề" tại bệnh viện

Qua đấu tranh, Dương Quảng T. (21 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) khai nhận số mũ bảo hiểm do mình trộm cắp của những cặp đôi yêu nhau, đến cầu Tình yêu hẹn hò. T. cho biết từng bị đổ vỡ tình cảm, buồn chuyện đó nên đã nảy sinh ý định đi trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi yêu nhau để "trả thù tình".

Để thực hiện hành vi lấy mũ bảo hiểm, T. rủ thêm Mai Thành Q. (20 tuổi, trú xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tham gia cùng. Tối đến, cả hai đi quanh khu vực cầu Tình yêu, thấy cặp đôi nào say mê hẹn hò, Q. cầm lái còn T. sẽ đến lấy mũ bảo hiểm.

T. khai nhận đã 10 lần trộm mũ bảo hiểm rồi mang đi giấu để các cặp đôi không có mũ đi về. Việc này bắt đầu từ đầu tháng 5/2025 và kéo dài đến khi bị công an phát hiện.

Công an phường Trương Quang Trọng cho rằng hành vi không gây thiệt hại lớn về vật chất nhưng mang tính chất lệch chuẩn, tiêu cực, cần được xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Bắt tạm giam cựu giáo viên âm nhạc để điều tra về hành vi dâm ô học sinh lớp 5

Ngày 19/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và thi hành bắt tạm giam đối với Giác Văn Tuấn (57 tuổi, cựu giáo viên âm nhạc) về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó Tuấn bị tố cáo đã có hành vi dâm ô học sinh lớp 5 (Trường Tiểu học B thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trong đội văn nghệ. Sự việc này đã được camera của trường ghi lại.

Hiện vụ án đang được Công an thị trấn Núi Sập tiếp tục điều tra làm rõ.

Cảnh sát chốt chặn trên cao tốc, bắt nhóm nghi can vừa gây án đang bỏ trốn

Chiều 19/5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Cục CSGT) vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa chặn bắt các nghi can đang trên đường bỏ trốn.

Trước đó, vào lúc 15h30 chiều 18/5, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt nhận được thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước về việc có một xe ô tô BKS: 90H-035.03 đang chở đối tượng vừa gây án tại Bình Phước chạy hướng về Ninh Thuận.

Các đối tượng bị lực lượng công an chặn lại trên cao tốc. Nguồn: CAND



Chiếc ô tô được xác định đã qua Trạm Du Long - Ninh Thuận vào lúc 13h28 cùng ngày.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt đã khẩn trường chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 triển khai lực lượng thành nhiều tổ công tác bao gồm CSGT và CSCĐ tổ chức đón lõng, chặn dừng phương tiện.

Đến 16h50 tại Km299 nút giao Vạn Giã cao tốc Vân Phong - Nha Trang (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Tổ công tác do thiếu tá Trần Xuân Khánh làm tổ trưởng đã chặn dừng được ô tô 90H-035.03.

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển là Nguyễn Văn Th. (SN 1980); ba người ngồi trên xe là Vũ Thế Hòa (SN 1995), Tạ Ngọc Hữu (SN 1984) và Trần Văn Hiệp (SN 1991).

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 sau đó đã phối hợp với đơn vị chức năng của Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao tài xế cùng những người ngồi trên ô tô 90H-035.03 và các giấy tờ có liên quan cho Công an tỉnh Bình Phước để điều tra, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, cũng trong đêm 18/5 rạng sáng 19/5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức mật phục trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bắt được đối tượng trộm cắp cáp quang của hệ thống đường cao tốc.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Kim Tùng (SN 1985) cùng tang vật là một bao tải chứa 150m dây cáp điện cùng một số vật dụng để trộm cắp như kìm cộng lực, xà beng.

Tổ công tác tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, điều tra và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.