Bắt giữ nghi phạm đánh chết người vì ghen

Chiều 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nghi phạm Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.



Nghi phạm Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng) bị bắt về hành vi giết người. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 21 giờ 50 ngày 11/5, một người dân đi soi cá ven kênh Trung Ương thuộc ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng nghe nhiều tiếng cự cãi lớn tiếng của nhóm thanh niên trên đường tỉnh 831. Một lúc sau thì sự việc im lặng, tò mò nên anh này đi tới khu vực vừa xảy ra xem chuyện gì bất ngờ phát hiện có một đàn ông nằm bất động.

Khi rọi đèn, nạn nhân được xác định là anh H.T.L (40 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng) đang hôn mê sâu.

Thời điềm trên, có hai thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường, phương tiện không mở đèn nên khó nhìn thấy biển số xe.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị khởi tố

Công an xã Vĩnh Lợi tiếp nhận tin báo nhanh chóng có mặt, đồng thời phối hợp lực lượng công an xã giáp ranh chốt chặn phương tiện qua lại trên địa bàn.

Nhiều giờ truy xét, sáng 12/5, công an bắt 2 đối tượng Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ ấp Cả Nga) và Dương Triều Sang (30 tuổi, ngụ ấp Cả Nổ, cùng xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng).

Tiến hành điều tra nghi phạm Ửng thừa nhận đã sử dụng gậy sắt đánh nhiều cái vào đầu anh H.T.L chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

“L - nạn nhân tử vong có quen biết và nhiều lần nhắn tin qua lại với T là bạn gái tôi, hiện đang là nhân viên quán karaoke K.T, thị trấn Tân Hưng. Từ việc nhắn tin đó nên tôi nảy sinh chuyện ghen dẫn tới hành động giết người”, đối tượng gây án khai nhận.

Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an bị tố đánh người phụ nữ ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, bị tố hành hung một cô gái, tối 13/5, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với người cán bộ này.

Thiếu tướng Tùng nhấn mạnh, việc tạm đình chỉ nhằm phục vụ quá trình điều tra, làm rõ sự việc. Trường hợp phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật cũng như kỷ luật ngành.

Vị cán bộ mặc thường phục (áo xanh bên trái) bị tố có hành vi hành hung người phụ nữ. Ảnh: Chụp từ clip.

Trước đó, ngày 11/5, mạng xã hội xuất hiện bài viết của một người phụ nữ tố cáo hành vi không đúng mực của một số cán bộ công an trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Theo phản ánh, chiều 6/5, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính tại trụ sở công ty. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một người đàn ông mặc áo cộc tay màu xanh, không mặc đồng phục ngành, đã yêu cầu những người có mặt xuất trình căn cước công dân và đặt điện thoại lên bàn.

Trong lúc làm việc, một cô gái được cho là em gái chủ doanh nghiệp đã có trao đổi với tổ công tác. Dù clip không ghi rõ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng có hình ảnh người đàn ông mặc thường phục bất ngờ vung tay tát nhiều lần vào đầu cô gái. Cô sau đó ngồi thụp xuống và bật khóc. Chủ doanh nghiệp được cho là đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

Người đăng tải bài viết cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc cô gái bị hành hung là do đã sử dụng điện thoại để ghi hình lại sự việc.

Bộ Công an khởi tố, bắt nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều đồng phạm

Ngày 13/5, Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng xảy ra tại Công ty MediPhar".

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ dấu hiệu tiêu cực, buông lỏng quản lý của các nhóm người là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất và giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (cấp phép sản xuất) các sản phẩm thực phẩm chức năng cho nhiều đơn vị, tổ chức kinh doanh thực phẩm chức năng trên cả nước.

Bước đầu đã làm rõ việc bị can Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA) thông đồng, móc ngoặc và đưa tiền "lót tay" cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục ATTP Bộ Y tế.

Từ đó, các lãnh đạo, cán bộ này bỏ qua các lỗi vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt cho 2 nhà máy (MediPhar và MediUSA); cấp 207 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (cấp phép) cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 công ty (gồm: MediPhar, MediUSA, MegaLife, Việt Đức, MegaPharco, Việt Pháp, Liên doanh USA, PharmaCist, VitaPhar).

Qua đó giúp Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, gây bức xúc trong xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 5 đối tượng thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.

5 người bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, chuyên viên 2 Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Cao Văn Trung, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.



Nguyễn Thanh Phong; Đinh Quang Minh; Nguyễn Thị Minh Hải; Lê Thị Hiên; Cao Văn Trung (theo thứ tự từ trái qua).

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND Tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và mở rộng vụ án.

Tuyên án dàn cựu lãnh đạo Vinafood II vụ "đất vàng" ở Bến Vân Đồn

Ngày 13/5, TAND TP.HCM tổ chức xét xử và tuyên án đối với 6 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) trong sai phạm chuyển giao khu đất 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM, trái pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 86,7 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Thanh Phong (đầu tiên, bên trái, cựu Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Vinafood II) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt: Bị cáo Trương Thanh Phong (cựu Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Vinafood II), 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Văn Vẹn (cựu Chủ tịch HĐQT) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo thử thách 5 năm.

Vũ Bá Vinh, Trương Văn Húa và Trương Văn Ảnh (đều là cựu Ủy viên HĐQT) 2 năm 6 tháng tù. Trần Bảy (cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vinafood II, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Vĩnh Hội) 3 năm tù.

Theo cáo trạng, các sai phạm của dàn lãnh đạo Vinafood II đã khiến ngân sách Nhà nước thiệt hại tổng cộng hơn 86,7 tỷ đồng. Cụ thể, Vinafood II, một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý khu đất trên và có chủ trương đầu tư dự án phức hợp từ năm 2001. Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, các bị cáo đã không thực hiện đúng quy định.

VKSND chỉ rõ, thay vì hạch toán tài sản, lập hồ sơ tài sản cố định và định giá lại tài sản theo giá thị trường khi góp vốn, các cựu lãnh đạo Vinafood II đã sử dụng mức giá từ năm 2007 và 2009 để chuyển nhượng. Hành vi này dẫn đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội (thành lập năm 2011) gây thất thoát ban đầu hơn 113,7 tỷ đồng. Sau khi Vinafood II thoái vốn thu về 45 tỷ đồng, thiệt hại thực tế của Nhà nước được xác định còn lại là hơn 68,7 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của Công ty Vĩnh Hội, Công ty Nguyễn Kim nổi lên là một cổ đông lớn, nắm giữ 30% cổ phần (tương đương 45 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 150 tỷ đồng), chỉ đứng sau Vinafood II. Đáng chú ý, dù Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hai lần yêu cầu Vinafood II thực hiện đúng quy trình chuyển quyền sử dụng đất, doanh nghiệp nhà nước này vẫn "bắt tay" với các đối tác tư nhân, trong đó có Nguyễn Kim, để thành lập pháp nhân mới và triển khai dự án. Công ty Nguyễn Kim còn đóng vai trò tài chính quan trọng khi cùng các đối tác khác đứng ra trả khoản vay gần 128 tỷ đồng thay cho Vinafood II.

"Phù phép" hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả, loạt bị cáo lãnh án

Trong 2 ngày 12, 13/5 TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả", “Sản xuất hàng giả”, “Buôn bán hàng giả”.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Trung Luật (SN 1981, trú quận 12, TP.HCM) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Các bị cáo Phạm Ngọc Quang (SN 1977, trú quận Gò Vấp, TP.HCM), Phan Xuân Năng (SN 1990, trú quận 12, TP.HCM) và Trần Huy Cường (SN 1971, trú quận Gò Vâp, TP.HCM) cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.

Các bị cáo Lê Hà Thanh (SN 2001, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Thạch Kim Điền (SN 1985, trú quận Bình Tân, TP.HCM), Phạm Đức Hậu (SN 1973, trú quận 8, TP.HCM), Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, trú quận 12, TP.HCM), Phạm Tin (SN 1982, trú TP.Thủ Đức, TP.HCM), Lê Duy Quang (SN 1982, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Lê Minh Trí (SN 1988, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Ánh (SN 1980, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Trần Ngọc Tấn (SN 1990, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cùng về tội “Buôn bán hàng giả”.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: D.B

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Luật được xác định là người cầm đầu đường dây với hành vi tổ chức sản xuất 1.648.737 cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm cùng 347.220 bản in bán thành phẩm, chưa gia công hoàn thiện. Các đầu sách này đều giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM, có tổng giá trị tính theo giá in trên bìa lên tới hơn 51 tỷ đồng.

Để tiêu thụ số lượng sách khổng lồ trên, Luật đã ký kết nhiều giao dịch. Trong đó, Phạm Thạch Kim Điền (SN 1985, trú quận Bình Tân, TP.HCM) là “khách hàng thân thiết” với 251 đơn hàng, tổng cộng 1.176.744 cuốn, trị giá gần 38 tỷ đồng (giá bìa), được bán với mức chiết khấu lên tới 69%. Phạm Tin (SN 1982, trú TP.Thủ Đức) cũng nhận 17 đơn hàng với 86.274 cuốn sách trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Số sách chưa kịp tuồn ra thị trường bao gồm 385.719 cuốn thành phẩm và 347.220 bản bán thành phẩm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ kịp thời.

Quá trình sản xuất, tiêu thụ sách giả được Luật điều phối chặt chẽ với sự giúp sức của các bị cáo trong đường dây

Với hành vi trên, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên tuyên phạt Nguyễn Trung Luật mức án 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả". Các bị cáo Phạm Ngọc Quang mức án 7 năm tù, Phan Xuân Năng mức án 7 năm 6 tháng tù và Trần Huy Cường mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.

Các bị cáo: Lê Hà Thanh mức án 8 năm 6 tháng tù, Phạm Thạch Kim Điền mức án 9 năm tù, Phạm Đức Hậu mức án 4 năm 6 tháng, Nguyễn Văn Tiến mức án 3 năm tù, Phạm Tin mức án 6 năm tù, Lê Duy Quang mức án 6 năm tù, Lê Minh Trí mức án 3 năm tù, Nguyễn Văn Ánh mức án 21 tháng tù, Trần Ngọc Tấn phạt số tiền 200 triệu đồng cùng về tội “Buôn bán hàng giả”.