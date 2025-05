Bắt giữ nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh cơ sở

Công an tỉnh Sơn La thông tin, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm Tòng Văn Vương (sinh năm 2005, trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La) về hành vi “Giết người” sau 69 giờ gây án.

Theo đó, vào tối 16/5, ông Lò Văn Tân (sinh năm 1984, là Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tiểu khu Ít Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn tiểu khu Ít Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, đã bị nghi phạm Tòng Văn Vương dùng dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, ông Lò Văn Tân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc thu giữ 1 xe mô tô BKS 26L1-079.11 nhãn hiệu HONDA màu sơn đen – đỏ; 1 bơm kim tiêm loại 0,3ml; 1 túi nylon màu trắng bên trong có 4 gói heroin và một số vật chứng liên quan khác.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm Vương đã bỏ trốn lên rừng thuộc khu vực xã Pi Toong, giáp ranh với thị trấn Ít Ong và xã Nậm Păm huyện Mường La, Sơn La; khi trốn có mang theo hung khí đã sử dụng đâm ông Lò Văn Tân.

Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành lấy lời khai đối tượng Tòng Văn Vương. Ảnh: Cao Thiên

Xác định tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động có sử dụng hung khí chống đối lực lượng chức năng và địa bàn lẩn trốn là đồi núi rộng, địa hình khó khăn, phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án truy xét đối tượng, giao các đơn vị chức năng Công an tỉnh phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường La cùng các lực lượng tại chỗ huy động nhanh chóng truy vết, truy bắt đối tượng.

Huy động trên 250 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với lực lượng quân đội và các lực lượng chức năng khác cùng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ triển khai các tổ công tác chốt chặn, tạo lập vành đai không để người dân đi vào khu vực truy bắt đối tượng, khoanh vùng và tổ chức trên 400 lượt tuần tra truy vết trong điều kiện thời tiết mưa to, địa hình rừng núi, khó xác định được hướng đi, dấu vết di chuyển của đối tượng.

Quá trình truy tìm, vây bắt đối tượng Tòng Văn Vương gặp rất nhiều khó khăn khi địa bàn rừng núi hiểm trở và mưa nhiều. Ảnh: Cao Thiên

Lực lượng Công an Sơn La chủ trì đã tiến hành rà soát, sàng lọc, khoanh vùng, từng bước thu hẹp diện tích khu vực đối tượng có khả năng lẩn trốn để tổ chức lực lượng vây bắt. Sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền, kêu gọi đối tượng ra đầu thú; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Mường La và các xã ổn định an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tuyên truyền bằng loa phát thanh của bản, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ; tuyệt đối không bao che, tiếp tay cung cấp thực phẩm cho đối tượng. Khi phát hiện thông tin về đối tượng nhanh chóng cung cấp cho lực lượng chức năng, phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt trong công tác truy tìm, vây bắt đối tượng, đến chiều 19/5 đã xác định được phạm vi địa bàn đối tượng lẩn trốn tại khu rừng cách bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La khoảng 2km. Các lực lượng chức năng đã bao vây dồn đối tượng xuống bìa rừng, đồng thời kiên trì dùng loa kêu gọi đối tượng ra đầu thú, nhưng đối tượng dùng dao nhọn mang theo kề vào cổ và liên tục đe dọa sẽ tự sát nếu bị bắt.

Sau gần 90 phút, lực lượng công an và người thân của đối tượng trực tiếp thuyết phục, đối tượng Tòng Văn Vương đã buông dao, được áp giải về trụ sở cơ quan công an (sau 69 giờ gây án).

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình tổ chức điều tra, truy bắt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia; nhận được sự ủng hộ, tin tưởng cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, qua đó nhanh chóng ổn định tình hình dư luận.

Khám xét nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên liên quan vụ kẹo rau củ Kera

Sáng 20/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng VKSND Tối cao tiến hành khám xét nơi ở của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại một chung cư ở quận 4, TP.HCM.

Bên ngoài sảnh cung cư ở quận 4, TP.HCM, nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Chinh Hoàng

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam, lực lượng chức năng đã có mặt kiểm tra nơi ở của Hoa hậu Thùy Tiên. Lực lượng chức năng đã có mặt tại căn hộ của Thùy Tiên, thực hiện các thủ tục khám xét theo quy định pháp luật.

Sau khoảng nửa tiếng làm việc, đoàn công tác đã rời đi, mang theo một số tài liệu được cho là có liên quan đến quá trình điều tra.

Hoa hậu Thùy Tiên lúc bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, tối 19/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, cựu Cục trưởng Quản lý dược bị bắt vì hàng giả: “Tổn thương sâu sắc niềm tin của người dân”

Bộ Công an cáo buộc, Nguyễn Thúc Thùy Tiên có vai trò đồng phạm về tội lừa dối khách hàng với các bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra khởi tố 4 đối tượng tại Công ty cổ phần Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Sản xuất bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015.

Đây là động thái được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Asia Lite và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra xác định sản phẩm kẹo rau củ Kera – vốn được nhiều người nổi tiếng quảng bá là sản phẩm giả. Đây là sản phẩm do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đưa ra thị trường, do Asia Life sản xuất. Thùy Tiên được cho là góp 30% vốn, tham gia điều hành và hưởng lợi nhuận từ doanh thu bán hàng.

Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia vì nhận hối lộ 39 tỷ đồng

VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố, đề nghị TAND TP.HCM xét xử bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia về tội “Nhận hối lộ”.

Bị truy tố cùng tội danh là các bị can Phạm Quang Hậu, nhân viên Công ty luật Vicco; Lương Nhân Hòa, cựu Phó giám đốc Trung tâm LLTP và Nguyễn Đình Cảnh, cựu Trưởng phòng Hành chính Trung tâm LLTP.

Cùng vụ án, có 12 người bị truy tố tội “Đưa hối lộ” và 4 người bị cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Bị can Hoàng Quốc Hùng, thời điểm giữ chức Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong lĩnh vực lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp giao; gồm nhiệm vụ cấp phiếu LLTP.

“Ăn tiền” làm phiếu lý lịch tư pháp, cựu Giám đốc nộp lại hơn 37 tỷ đồng nhận hối lộ

Theo quy định, người muốn được cấp phiếu LLTP phải nộp tờ khai kèm theo bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Nếu hợp lệ, Trung tâm sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu LLTP, lệ phí 200 nghìn đồng/lần/người.

Tuy nhiên, bị can Hoàng Quốc Hùng chỉ đạo không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Để thực hiện được việc cấp phiếu LLTP không đúng quy định, Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP.

Với vai trò Giám đốc Trung tâm, bị can Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP nhưng lại cho người quen của mình là bị can Phạm Quang Hậu, nhân viên Công ty Luật Vicco làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP.

Những đầu mối khác do vậy phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu LLTP.

Hoàng Quốc Hùng yêu cầu Phạm Quang Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng/hồ sơ được cấp phép. Tiền sẽ được Hậu tổng hợp, đưa cho Hùng vào thứ 6 hằng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.

Để có tiền đưa cho Hùng, bị can Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 – 850.000 đồng/hồ sơ, tùy từng thời điểm. Nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu LLTP, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng.

Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi từ 50.000 – 300.000 đồng/hồ sơ.

Cơ quan An ninh điều tra xác định với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, bị can Hoàng Quốc Hùng có hành vi nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua việc giải quyết hồ sơ, cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp. Trong số tiền trên, bị can Hùng chiếm đoạt gần 39 tỷ đồng và đến nay, cựu Giám đốc đã nộp lại hơn 37 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Công an truy tìm thân nhân của nạn nhân tử vong là trẻ sơ sinh

Chiều 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An, hiện đang phát thông tin truy tìm thân nhân của nạn nhân là một trẻ sơ sinh bỏ rơi bên lề đường, đã tử vong, không có bất kỳ loại giấy tờ nào để lại.

Hiện trường nơi người dân phát hiện nạn nhân là trẻ sơ sinh ở ven lộ, đã tử vong. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An tiếp nhận thông tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An).

Nạn nhân được xác định là trẻ sơ sinh, không rõ danh tính.

Khám nghiệm tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau: Giới tính nữ, khoảng 38 tuần tuổi, chiều cao 56cm.

Nạn nhân không mặc quần áo, được quấn trong tấm khăn vải màu hồng.

Em bé đã tử vong trước khi người dân phát hiện trình báo công an.

Công an điều tra vụ tài xế xe bán tải tông liên tiếp vào người dân

Ngày 20/5, một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân ô tô bán tải tông người dân bị thương xảy ra tại thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc ô tô bán tải tông người dân bị thương xảy vào khoảng 18 giờ ngày 17/5.

Thời điểm trên, một nhóm người đến quán karaoke trên địa bàn thị trấn M'Đrắk hát hò và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, T.T.A.K (32 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đã dùng ô tô bán tải mang biển kiểm soát 79C-205… tông vào người anh P.H.S (30 tuổi, ngụ xã Cư M’ta, huyện M’Đrắk).

Hậu quả, anh P.H.S bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Clip: Chiếc xe bán tải tông liên tiếp 2 lần vào người dân tại thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Clip người dân cung cấp.

Theo video người dân cung cấp, một ô tô bán tải đã hai lần cố tình tông vào người dân tại thị trấn M'Đrắk.

Lần đầu, ô tô bán tải lao vào một người đang đi trên vỉa hè. Chưa dừng lại đó, ô tô bán tải tiếp tục lùi lại rồi lao vào một nhóm người cũng đang đứng trên vỉa hè.

Một lãnh đạo UBND thị trấn M'Đrắk cho biết có nắm thông tin vụ việc thanh niên tên K lái ô tô bán tải tông trúng người dân.

Tuy nhiên, về nguyên nhân cụ thể ông không nắm rõ. “Tôi chỉ biết K từ tỉnh Khánh Hòa lên Đắk Lắk lo công việc và xảy ra mâu thuẫn nên lái xe tông người dân bị thương”, lãnh đạo này nói.